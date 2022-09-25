- Advertisement - - Advertisement - ተስፍሽ ና ገብርሽተ ስ ፍ ሽ እ ና ገ ብ ር ሽ ተ ስ ፍ ሽ እ ና ገ ብ ር ሽ በጋዜጣዉ ሪፓርተር ቀን: September 25, 2022 Share FacebookTwitterTelegramWhatsAppEmail Previous article‹‹በሌጣ የወረቀት ዶላር›› (Fiat Dollar) መሣሪያነት በተከፈተ የኢኮኖሚ ጦርነት ቤትና ንብረት አትጡNext articleወላዶችን ከነርቭ ቱቦ እንከኖች እንዲታደግ የታሰበው ንጥረ ምግቦችን ያካተተው የገበታ ጨው - Advertisement - ይመዝገቡ ተዛማጅ ጽሑፎችተዛማጅ በኢትዮጵያ ላይ የቀጠለው የምዕራባውያን ጣልቃ ገብነት ዮናስ አማረ - September 25, 2022 ምዕራባውያን አገሮች በኢትዮጵያ ላይ ጠንካራ ጫና ማሳደራቸውን ቀጥለዋል፡፡ በዲፕሎማሲም... የመንግሥት ዩኒቨርሲቲዎች የድጎማ በጀት ለፖለቲካ ሥራ ማስፈጸሚያ እንደሚውል የሚያሳይ ሪፖርት ቀረበ ሲሳይ ሳህሉ - September 25, 2022 ለመንግሥት ዩኒቨርሲቲዎች የሚደረግ የበጀት ድጎማ ከመደበኛው ሥራ ይልቅ ከዋናው... መንግሥት የሥራ ግብር ምጣኔን እንዲቀንስ ተጠየቀ ኤልያስ ተገኝ - September 25, 2022 የኢትዮጵያ ሠራተኛ ማኅበራት ኮንፌዴሬሽን (ኢሠማኮ) መንግሥት የሠራተኛውን የኑሮ ጫና... የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት የአመራሮች ምርጫና ቀጣይ ዕቅዶቹ ዳዊት ታዬ - September 25, 2022 የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት ሲጠበቅ የነበረውን...