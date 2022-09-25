የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት የአመራሮች ምርጫና ቀጣይ ዕቅዶቹ

የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት ሲጠበቅ የነበረውን ጠቅላላ ጉባዔና ምርጫ ባለፈው ሐሙስ መስከረም 12 ቀን 2015 ዓ.ም. አካሂዷል፡፡ በተከታታይ ሦስት ዓመታት ጠቅላላ ጉባዔውን ሳያካሂድ የቆየው ምክር ቤቱ፣ የሦስት ዓመታት ሪፖርቱን በዚሁ ጠቅላላ ጉባዔ ላይ አቅርቧል። በዚህም መሠረት ባለፉት ሦስት ዓመታት አከናወንኩ ያላቸውን ሥራዎች የንግድ ምክር ቤቱ ፕሬዚዳንት ወ/ሮ መሰንበት ሸንቁጤ ለጉባዔው አሰምተዋል፡፡
በዕለቱ ረዥም ጊዜ የወሰደው ምክር ቤቱን ለሚቀጥሉት ሁለት ዓመታት የሚመሩ የቦርድ አባላትን ምርጫ ማካሄድ ነበር፡፡ በዚሁ መሠረት ንግድ ምክር ቤቱን በፕሬዚዳንትነት ለመምራት ከቀረቡት ሁለት ዕጩዎች መካከል ንግድ ምክር ቤቱን ከሦስት ዓመታት በላይ ሲመሩ የቆዩት ወ/ሮ መሰንበት በሰፊ ልዩነት ብቸኛ ተወዳዳሪያቸውን ማሸነፍ ችለዋል፡፡
በፕሬዚዳንትነት ለተደረገው ምርጫ ከወ/ሮ መሰንበት ጋር ተወዳዳሪ ሆነው የቀረቡት አቶ ኤዳኦ አብዲ ሲሆኑ፣ በፕሬዚዳንትነት ቢመረጡ ለንግድ ምክር ቤቱ እሠራለሁ ያሏቸውን በምርጫ ቅስቀሳቸው በመዘርዘር የብዙዎችን ቀልብ ቢስቡም አሸናፊ የሚደርጋቸውን ድምፅ አላገኙም፡፡ ከፍተኛ ፉክክር ይኖረዋል ተብሎ ሲጠበቅ የነበረው የፕሬዚዳንትነት ውድድር ተፎካካሪ ሆነው የቀረቡት ሁለቱ ተወዳዳሪዎች ያገኙት ድምፅ ከፍተኛ ልዩነት የታየበት ነበር። የድምፅ ቆጠራው የመጨረሻ ውጤት ሲገለጽም ወ/ሮ መሰንበት 461 ድምፅ በማግኘት በድጋሚ መመረጣቸውን ያረጋገጡ ሲሆን፣ ብቸኛ ተፎካካሪ ሆነው የቀረቡት አቶ ኤዳኦ ደግሞ 64 ድምፅ አግኝተዋል፡፡
በውጤቱ መሠረትም ወ/ሮ መሰንበት ለሚቀጥሉት ሁለት ዓመታት ንግድ ምክር ቤቱን በፕሬዚዳንትነት እንደሚመሩ ተረጋግጧል፡፡ ለቦርድ አባልነት በተደረገው ምርጫ በዘንድሮ ውድድር ዳግም ለመመረጥ በዕጩነት ከቀረቡት ነባር አባላት አብዛኛዎቹ ሳይመረጡ ቀርተዋል፡፡
የምርጫ አስፈጻሚው ኮሚቴ ይፋ ባደረገው ውጤት መሠረት የንግድ ዘርፉን በመወከል የቦርድ አባል ሆነው እንዲያገለግሉ ከፍተኛ ድምፅ በማግኘት አሸናፊ የሆኑት፣ እንደ ቅደም ተከተላቸው አቶ መላኩ ከበደ (የኅብረት ባንክ ዋና ሥራ አስፈጻሚ)፣ አቶ ክብረት አበበ (የጠብታ አምቡላንስ ሥራ አስኪያጅ)፣ አቶ አስፋው ዓለሙ (የዳሸን ባንክ ዋና ሥራ አስፈጻሚ)፣ ወ/ሮ ሳራ ሰለሞን (የኢትዮ ሳሜል ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማኅበር ሥራ አስኪያጅ)፣ አቶ አበራ አበጋዝ (ኤዋይ ኖብል ኢንስፔክሽን ሰርቪስ ሥራ አስኪያጅ) እና አቶ ዓለማየሁ ንጋቱ (የኢትአኮን የሕንፃ ሥራ ተቋራጭ ሥራ አስኪያጅ) ናቸው። የዘርፍ ምክር ቤቱን በመወከል በቦርድ አባልነት የተመረጡት ደግሞ አቶ ሱሌማን ፈረጃ፣ አቶ ግዛቸው ተካልኝ፣ አበባ ጉርሜሳ (ኢንጂነር) መሆናቸው ታውቋል፡፡
የንግድ ምክር ቤቱ ምክትል ፕሬዚዳንት በቀጥታ ከአዲስ አበባ ዘርፍ ምክር ቤት የሚሰየም በመሆኑ፣ ባለፈው ማክሰኞ የአዲስ አበባ ዘርፉ ምክር ቤት ባካሄደው ምርጫ አቶ ሲሳይ ፕሬዚዳንት ሆነው በመመረጣቸው እሳቸው በቀጥታ የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ምክር ቤቱ ምክትል ፕሬዚዳንት ሆነው ተሰይመዋል፡፡ በዚህም መሠረት በተለያዩ የምርጫ ዘመኖች ለ12 ዓመታት የንግድ ምክር ቤቱ ምክትል ፕሬዚዳንት በመሆን ሲያገለግሉ የነበሩት አቶ አበባው መኮንን በአዲሱ ተመራጭ ተተክተዋል፡፡
የምርጫ ሒደቱ እንዲህ ባለ መልኩ ከመጠናቀቁ በፊት ምርጫን በተመለከተ ከጠቅላላ ጉባዔ አባላቱ የተለያዩ ሐሳቦች ተነስቶ ነበር፡፡ ከእነዚህም መካከል ለምርጫው የሚወዳደሩ ዕጩዎችን የመጠቆሚያ ጊዜ አጭር መሆኑና የተጠቆሙ ዕጩዎችን ማንነት የንግድ ምክር ቤቱ መራጭ አባላት አስቀድመው ማወቅ የሚችሉበት አሠራር አለመኖር በአሉታዊነት የተነሱ ናቸው። የንግድ ምክር ቤቱ ከ15 ሺሕ በላይ አባላት ያሉት ቢሆንም፣ ዕጩ ሆነው የቀረቡት እጅግ ጥቂት መሆናቸው በአባላቱ ዘንድ እንደ ችግር ታይቷል። በዚሁ ጉዳይ ላይ የረዥም ጊዜ የንግድ ምክር ቤቱ አባልና የዘንድሮው የምርጫ አመቻች ኮሚቴ አባል የነበሩት አቶ ሁንልኝ ጥጋቡም ይህንኑ ችግር አጉልተው ተናግረዋል፡፡
እንደ እሳቸው ገለጻ፣ ‹‹ንግድ ምክር ቤቱ በርካታ አባላት ያሉት ሆኖ ሳለ፣ ለውድድር እየቀረቡ ያሉት ግን ጥቂቶች ናቸው። ስለሆነም ይህ ሁኔታ መለወጥ አለበት። ምክር ቤቱን የማገልገል ፍላጎት ሊኖረን ይገባል፡፡ ጠንካራ ሰዎችን ወደፊት ለማምጣት የአባላት ተሳትፎ ወሳኝ መሆን አለበት፤›› ብለዋል፡፡
ንግድ ምክር ቤቱ ባለፉት ሦስት ዓመታት ያከናወናቸውን የተለያዩ ተግባራት የንግድ ምክር ቤቱ ፕሬዚዳንት በሪፖርታቸው ያቀረቡ ሲሆን፣ እስከ ዛሬ የማይናቁ ውጤቶች የተገኙ መሆኑንም ገልጸዋል፡፡ ‹‹በኢትዮጵያ ተደቅኖ የቆየውን ሥር የሰደደ ችግር በእጅጉ ለመቀነስ ብሎም የሁላችንም ፍላጎት የሆነውን ጠንካራ የኢኮኖሚ ዕድገት ዕውን ለማድረግ የግሉ ዘርፍ የበኩሉን እንዲወጣ አሁንም ሁኔታዎች ይበልጥ ሊመቻቹለት ይገባል፤›› ብለዋል፡፡
ንግድ ምክር ቤቱ፣ በንግዱ ኅብረተሰብና በመንግሥት መካከል እንደ ድልድይ ሆኖ ከሚያከናውናቸው ሥራዎች መካከል የንግዱን ኅብረተሰብ ችግሮች፣ ጥያቄዎችና ሌሎች አንገብጋቢ ጉዳዮችን በማንሳት ለመንግሥት በማቅረብ መንግሥት የፖሊሲ ማሻሻያዎች እንዲያደርግ በጥናትና በመረጃ የተደገፈ የውትወታ ሥራዎችን መሥራቱን አመልክተዋል፡፡
በዚሁ መሠረትም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና በምክር ቤቱ መካከል የጋራ ምክክር መድረክ ለመመሥረት የመግባቢያ ሰነድ መፈረሙ አንድ ዕርምጃ ቢሆንም፣ በተለያዩ የከተማው አስተዳደሩ ምክንያቶች እስካሁን ወደ ትግበራ እንዳልገባ ጠቅሰዋል፡፡
ከተማ አስተዳደሩ ጉዳዩን ትኩረት ሰጥቶ በቅርቡ ወደ ተግባር እንደሚገባ እምነት እንዳላቸው የገለጹት ፕሬዚዳንቷ፣ በመድረኩ ምክር ቤቱ አበይት የሆኑ የንግዱን ኅብረተሰብ ችግሮች በመለየትና በማስጠናት እንደሚያቀርብ አመልክተዋል፡፡
ከንግድ ትርዒትና መሰል ክንውኖች ጋር በተያያዘ አሉ ያሉትን ችግር በተመለከተ ፕሬዚዳንቱ በንግግራቸው አካትተው ነበር፡፡ ይህንንም ‹‹ከጊዜ ወደ ጊዜ የተሻለ የንግድና ኢንቨስትመንት ማስፋፊያና የፕሮሞሽን ኩነቶችን ለማዘጋጀት የተቻለውን ጥረት ሲያደርግ ቢቆይም፣ በመዲናችን የሚጠበቀውን ደረጃ የሚያሟላ ትርዒት ማሳያ ሥፍራ ባለመኖሩ የአገር ውስጥም ሆነ የውጭ ተሳታፊዎችን ለማርካት አለመቻሉ ትልቅ ተግዳሮት ሆኗል ብለዋል፡፡
ነገር ግን በአሁኑ ወቅት በሥራ ላይ ያለውን የአዲስ አበባ ከተማ ኤግዚቢሽንና ገበያ ልማት ማዕከልን ምቹ፣ ሳቢና ዘመናዊ ሆኖ እንዲታደስና እንዲስፋፋ ለማድረግ፣ በሌላም በኩል በአኅጉራችን አፍሪካ ደረጃ ከፍተኛ ቦታ የተሰጠውን የአዲስ አፍሪካ ኤግዚቢሽንና የኮንቬንሽን ማዕከልን ለመገንባት ከአዲስ አበባ መስተዳድር ጋር በአጋርነት በርካታ ሥራዎች እየተሠሩ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
ንግድ ምክር ቤቱ በግልና መንግሥት አጋርነት መርህ የመስቀል አደባባይና የፓርኪንግ መሠረተ ልማቱን ለማስተዳደር ከከተማ አስተዳደሩ ጋር ውል መዋዋሉን በማስታወስም፣ ንግድ ምክር ቤቱ የኤግዚቢሽን ማዕከልና የገበያ ልማት ድርጅትን በመንግሥትና በግል ዘርፍ ትብብር ማዕቀፍ አማካይነት ከ1998 ዓ.ም. ጀምሮ እያስተዳደረው የሚገኝ ሲሆን፣ አደባባዩን፣ የመኪና ማቆሚያዎቹን፣ እንዲሁም ሱቆቹንና መሰል አገልግሎቶችን ለማስተዳደር ያቀረበው የመነሻ ፕሮፖዛል ተቀባይነት እንዲያገኝ መርዳቱን ጠቅሰዋል፡፡
ወ/ሮ መሰንበት የንግድ ምክር ቤቱን ቀጣይ አቅጣጫዎች በተመለከተ ባቀረቡት ሪፖርት ላይም በዋናነት እንደሚሠራባቸው በዕቅድ ከያዛቸው ውስጥ የወደፊት ዋና መሥሪያ ቤት ሕንፃ መገንባት አንዱ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡ ንግድ ምክር ቤቱ ለዋና መሥሪያ ቤት ሕንፃ ግንባታ የተረከበውን ቦታ ሳይገነባበት ከስድስት ዓመታት በላይ ቆይቷል፡፡ ይህ በንግድ ምክር ቤት አባላት ሲተች የቆየው የዋና መሥሪያ ቤት ሕንፃ ግንባታ መዘግየት፣ በዘንድሮ ዓመት ትኩረት ተሰጥቶ የሚሠራ እንደሚሆን ገልጿል፡፡ ወ/ሮ መሰንትም፣ ‹‹አባላትን በስፋት ተደራሽ በማድረግ ለግንባታው የሚሆን ሀብትና ገንዘብን ለማፈላለግ የገንዘብ ማሰባሰብ ሥራን በስፋት በማካሄድ ወደ ግንባታ ይገባል፤›› ብለዋል፡፡ የንግድ ምክር ቤቱ ሪፎርም ሥራ አንዱ የሆነው የሕንፃ ግንባታ ከባለሙያዎች ጋር በመመካከር በሕንፃ ፕላንና ሌሎች የወደፊት አጠቃቀም በተመለከተ ፊዝብል የሆነ ጥናት ተደርጎ በቅርቡ ተግባራዊ እንዲሆን አቅጣጫ መቀመጡንም አስታውሰዋል፡፡
ከመንግሥት ጋር ለሚደረግ የምክክር መድረክ ሚዛናዊና ተዓማኒነት ያላቸውን የፖሊሲ አማራጮችን ለማቅረብ ይረዳ ዘንድ ምክር ቤቱ በምርምር ላይ የተደገፈ ሁሉን አቀፍ የሆነ የፖሊሲ አድቮኬሲ ሥራዎችን ማከናወን ሌላው የምክር ቤቱ ውጥን ነው ተብሏል፡፡ ከዚህ አንፃር በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እየተስተዋሉ ያሉ ችግሮችን መውጫ አመላካች ሐሳቦች መለየትና የግሉ ዘርፍ በኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ልማት ውስጥ የበለጠ አስተዋፅኦ እንዲኖረው ምቹ ሁኔታ እንዲኖር ግፊት ማድረግ ሌላው ትኩረት አቅጣጫችን ይሆናል ብለዋል፡፡
ከዚህ በተጨማሪ ምክር ቤታችን ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጋር በመሆን የአዲስ አፍሪካ ኤግዚቢሽንና ኮንቬንሽን ማዕከልን ግንባታና ማስፋፊያ ሥራ ላይ ዋነኛ ተዋናይነቱን ማስቀጠልና ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና ባለድርሻ አካላት ጋር ያለንን አጋርነት በልዩ ልዩ መስኮች ማጠናከር የቀጣይ ዓመት ዋነኛ ተግባራቸው እንደሚሆን አመልክተዋል፡፡
በንግድ ምክር ቤቱ ጠቅላላ ጉባዔ ላይ የንግድና ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስቴር ደኤታ አቶ ተሻለ በልሁና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የንግድ ቢሮ ኃላፊ አቶ አደም ኑር ተገኝተዋል፡፡