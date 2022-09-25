Sunday, September 25, 2022
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    ዝንቅበጎውን እንምሰል!!

    በጎውን እንምሰል!!

    አንባቢ

    ቀን:

    ያ ጠቢብ ያሉት ሰው…. እጅግ ‹‹የተማረ››፣

    እጁን ባፉ ጫነ… ጆሮው ደነቆረ፣

    ‹‹ማር ነው›› ሲባል ከርሞ… ከኮሶ መረረ፣

    ሕሊናውን ሽጦ…. ለሆዱ አደረ፣

    በማይጠቅም ሥሌት መልካሙን ቀየረ፡፡

    በክፋት ቋጠሮ – ጠፍቶ መላቅጡ፣

    በቂም በጥላቻ – ወጥቶ ውጥንቅጡ፣

    ያስተማሩት ድሆች…

    የኳሉ የዳሩት – መደገፊያ ሲያጡ፣

    በቀንና ሌሊት – በችግር ሲቀጡ፣

    በብሔር በጎሳ እንዲህ ሲናወጡ፣

    እርሱ ግድየለሽ ነው እያወቀ በውስጡ፡፡

    ግና…!!

    ለእግዜር የተገዙ … ሕሊናን ያልሸጡ፣

    ከእርግማን የሸሹ … ከአዚም ያመለጡ፣

    የጥበብን ውኃ … ለትውልድ ያጠጡ፣

    በጥልቅ አሳቢነት መልካምን ያመጡ፣

    ጠቢባን፣ ምሁራንም አሉ ለእኛ የተሰጡ፡፡

    በጸሎት በምልጃ ለሕዝባቸው ተግተው፣

    ፍቅርን ተጎናጽፈው ሰላምን አንግበው፣

    አሉ በየዋሻው የበግ ሌጦ ለብሰው፣

    በገዳም በደብሩ … በከተማ፣ ጎጡ፣

    ብዙ ጀግኖች አሉ ለሀገር የተሰጡ፣

    ብዙ ቅኖች አሉ ለሕዝብ የተሰጡ፡፡

    ‹‹ወዳጅ ሆይ፥ ነፍስህ እንደሚከናወን ፥ በነገር ሁሉ እንዲከናወንልህና ጤና እንዲኖርህ እጸልያለሁ፡፡ ወንድሞች መጥተው አንተን በእውነት እንደምትሄድ ስለ እውነትህ ሲመሰክሩ እጅግ ደስ ብሎኛልና፤ ልጆቼ በእውነት እንዲሄዱ ከመስማት ይልቅ የሚበልጥ ደስታ የለኝም፡፡›› (3ኛ የዮሐንስ መልዕክት ቁጥር 2-4)

    • በአባ ያዕቆብ ሊቀጳጳስ- ምሥራቃዊ ወመስአዊ ዘኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን
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