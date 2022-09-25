- Advertisement - - Advertisement - ዝንቅየመስቀል ክብረ በዓል መገለጫዎች የመስቀል ክብረ በዓል መገለጫዎች በጋዜጣዉ ሪፓርተር ቀን: September 25, 2022 Share FacebookTwitterTelegramWhatsAppEmail በየዓመቱ የመስቀል በዓል ሲመጣ በተላያዩ ዝግጅቶች ይከበራል፡፡ ባህላዊ የምግብ ዝግጅት አንዱ ሲሆን፣ ሌላኛው ገጽታው ባህላዊ ጭፈራ ነው፡፡ Previous articleወ/ሮ መሰንበት ሸንቁጤ የአዲስ አበባን ንግድና ዘርፍ ምክር ቤትን በፕሬዚደንትነት ለመምራት በተደረገው ምርጫ አሸነፉNext articleየኢትዮጵያ አየር መንገድ የአገር ውስጥ ምርቶችን በመጠቀም የውጪ ምንዛሪ ለማዳን ተግቶ እየሠራ ነው! - Advertisement - ይመዝገቡ ተዛማጅ ጽሑፎችተዛማጅ በኢትዮጵያ ላይ የቀጠለው የምዕራባውያን ጣልቃ ገብነት ዮናስ አማረ - September 25, 2022 ምዕራባውያን አገሮች በኢትዮጵያ ላይ ጠንካራ ጫና ማሳደራቸውን ቀጥለዋል፡፡ በዲፕሎማሲም... የመንግሥት ዩኒቨርሲቲዎች የድጎማ በጀት ለፖለቲካ ሥራ ማስፈጸሚያ እንደሚውል የሚያሳይ ሪፖርት ቀረበ ሲሳይ ሳህሉ - September 25, 2022 ለመንግሥት ዩኒቨርሲቲዎች የሚደረግ የበጀት ድጎማ ከመደበኛው ሥራ ይልቅ ከዋናው... መንግሥት የሥራ ግብር ምጣኔን እንዲቀንስ ተጠየቀ ኤልያስ ተገኝ - September 25, 2022 የኢትዮጵያ ሠራተኛ ማኅበራት ኮንፌዴሬሽን (ኢሠማኮ) መንግሥት የሠራተኛውን የኑሮ ጫና... የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት የአመራሮች ምርጫና ቀጣይ ዕቅዶቹ ዳዊት ታዬ - September 25, 2022 የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት ሲጠበቅ የነበረውን...