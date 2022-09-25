Sunday, September 25, 2022
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    ዝንቅየመስቀል ክብረ በዓል መገለጫዎች

    የመስቀል ክብረ በዓል መገለጫዎች

    በጋዜጣዉ ሪፓርተር

    ቀን:

    በየዓመቱ የመስቀል በዓል ሲመጣ በተላያዩ ዝግጅቶች ይከበራል፡፡ ባህላዊ የምግብ ዝግጅት አንዱ ሲሆን፣ ሌላኛው ገጽታው ባህላዊ ጭፈራ ነው፡፡

    የመስቀል ክብረ በዓል መገለጫዎች | Ethiopian Reporter | ሪፖርተር

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    ዮናስ አማረ -
    ምዕራባውያን አገሮች በኢትዮጵያ ላይ ጠንካራ ጫና ማሳደራቸውን ቀጥለዋል፡፡ በዲፕሎማሲም...

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    የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት የአመራሮች ምርጫና ቀጣይ ዕቅዶቹ

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    የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት ሲጠበቅ የነበረውን...

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