Wednesday, September 28, 2022
ተጨማሪ አገልግሎቶች
Search
Subscribe
ሌሎች ዓምዶች
    - Advertisement -
    - Advertisement -
    ዜናተወዳጁ ድምፃዊ ማዲንጎ አፈወርቅ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ

    ተወዳጁ ድምፃዊ ማዲንጎ አፈወርቅ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ

    በጋዜጣዉ ሪፓርተር

    ቀን:

    በጎንደር አዘዞ የተወለደው ድምጸ ሰረቅራቃው ማዲንጎ ሕይወቱ ማለፉ የተሰማው ዛሬ መስከረም 17 ቀን 2015 ዓም ከሰዓት አካባቢ ነው።

    ማዲንጎ አፈወርቅ ወላጆቹ ያወጡለት ስም “ተገኔ” የሚል ቢሆንም፣ ማዲንጎ የሚለውን ስም ያገኘው በደርግ ዘመነ መንግስት ወታደር ቤት ውስጥ እየሰራ እያለ መሆኑንና ከዛ በኃላ መጠሪያው ሆኖ መቀጠሉን የቅርብ ጓደኞቹ ይናገራሉ።

    በልጅነቱ የሙዚቃ ፍቅር እንዳደረበት የሚነገረው ማዲንጎ፣ ከደብረ ታቦር ወደ አዘዞ በተመለሰበት ወቅት በሰባተኛ ክፍለ ጦር ካምፕ በ603ኛ ኮር ውስጥ ከነበረ የሙዚቃ ቡድን ጋር ልምምድ እንዲያደርግና ዘፈን እንደሚችል በመግለፅ እድል እንዲሰጠው ጠይቆ እድል ሲሰጠው የኤፍሬም ታምሩን ዘፈን ከተጫወተ በኃላ አድናቆት በማግኘቱ ተቀባይነት አግኝቶ በዛው ሊቀጥል እንደቻለም ይነገራል።

    ማዲንጎ ከውትድርና ከወጣ በኃላ በባህር ዳር የሙዚቃ ስራዎችን በማቅረብ ድምፃዊ የመሆን ህልሙን መስመር ያስያዘበትና ገቢ በማግኘት እራሱንና ቤተሰቦቹን ማገዝ የቻለበትን ሁኔታ መፍጠር መቻሉንም የቅርብ ጓደኞቹ ይናገራሉ።

    ማዲንጎ ከባህር ዳር ወደ አዲስ አበባ ከመጣ በኃላ በተለያዩ የሙዚቃ ክበቦች የተለያዩ አንጋፋ ድምፃዊያንን ስራዎች ሲያቀርብ የነበረ ሲሆን፣ በኋላም የራሱን ስራዎች (ነጠላና የአልበም ስራዎች) ለአድናቂዎቹ አቅርቧል።
    ማዲንጎን በስራዎቹ የሚያውቁት ወዳጆቹ ዜማ የመያዝ ችሎታ፣ ሙዚቃን አሳምሮ በመጫወትና የአድናቂዎቹን ቀልብ በመሳብ የተካነ፣ በማህበራዊ ህይወቱም ተግባቢ፣ ቅንና ተጫዋች እንደነበር ይመሰክሩለታል።

    ተወዳጁ ድምፃዊ ማዲንጎ አፈወርቅ ዛሬ ከዚዓለም በድንገት ሕይወቱ ከማለፉ በስተቀር ምክንያቱ እንዳልታወቀና አስከሬኑ ለምርመራ ወደ ሐኪም ቤት መወሰዱ ተሰምቷል።

    Previous articleበኢትዮጵያ ላይ የቀጠለው የምዕራባውያን ጣልቃ ገብነት
    Next articleበቴሌ ብር የዲጂታል ፋይናንስ አገልግሎት 164.3 ሚሊዮን ብር ብድር መለቀቁ ተገለጸ
    - Advertisement -

    ይመዝገቡ

    spot_img
    spot_img

    ተዛማጅ ጽሑፎች
    ተዛማጅ

    ‹‹ለሰላምና ለዕርቅ መሸነፍ የለብንም›› ብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርክ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ

    ሔኖክ ያሬድ -
    የሰው ልጅ ጠብን በዕርቅ፣ በደልን በይቅርታ፣ ድህነትን በልማት፣ ክህደትን...

    መፍትሔ አልባ ጉዞ የትም አያደርስም!

    በጋዜጣዉ ሪፓርተር -
    ኢትዮጵያ ችግሮቿን የሚቀርፉ አገር በቀል መፍትሔዎች ላይ ማተኮር ይኖርባታል፡፡...

    ጦርነቱና ውስጣዊ ችግሮች

    ዮናስ አማረ -
    መስከረም 14 ቀን 2015 ዓ.ም. የመንግሥት ኮሙዩኒኬሽን አገልግሎት ባወጣው...

    የንግድ ምክር ቤቶችን የፖለቲካ ተቀፅላ የሚያደርግ ማቋቋሚያ አዋጅ እንዲያበቃ የሚጠይቁ ድምፆች

    ዳዊት ታዬ -
    ከ1995 ዓ.ም. ጀምሮ ሥራ ላይ የቆየው የንግድ ምክር ቤቶች...

    About us

    Media and communications Center.

    Cameroon Street, Awlo Building 7th floor,

    E-mail: [email protected]

    Phone Number: (+251) 116-616-184

    Other Services

    Reporter Tenders
    https://www.reportertenders.com

    Reporter Jobs
    https://www.ethiopianreporterjobs.com

    Ethiopian Reporter
    https://www.ethiopianreporter.com

    Reporter SMS Service 7474 (OK)

    Subscribe

    To be updated with all the latest news, offers and special announcements.

    Copyright © 2022 Media & Communications Center. All Rights Reserved | Privacy Policy