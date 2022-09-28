Wednesday, September 28, 2022
ተጨማሪ አገልግሎቶች
Search
Subscribe
ሌሎች ዓምዶች
    - Advertisement -
    - Advertisement -
    ማኅበራዊየኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ትምህርት በማስተርስ ደረጃ ሊሰጥ ነው

    የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ትምህርት በማስተርስ ደረጃ ሊሰጥ ነው

    አሸናፊ እንዳለ

    ቀን:

    የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩ በኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ላይ ያተኮረ ታዳሽ ኃይል የ‹‹ትራንስፖርት ትምህርት›› በድኅረ ምረቃ ደረጃ ሊሰጥ መሆኑ ተገለጸ፡፡ ዲፓርትመንቱ ከዚህ ዓመት ጀምሮ ክፍት እንደሚሆን ተገልጿል፡፡

    የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትሯ ወ/ሮ ዳግማዊት ሞገስ መስከረም 15 ቀን 2015 ዓ.ም. በዩኒቨርሲቲው በኤሌክትሪክ እንቅስቃሴ ላይ በተደረገ ዓውደ ጥናት ላይ እንደገለጹት፣ በቅርቡ የፀደቀውን የኤሌክትሪክ መኪና አገራዊ ፖሊሲ በመደገፍ የዩኒቨርሲቲው ዕርምጃ ቀዳሚ መሆኑንና ሌሎችም ዩኒቨርሲቲዎች የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲን ፈለግ መከተል እንዳለባቸው ጠቁመዋል፡፡

    የዩኒቨርሲቲው ኤሌክትሪካልና ኮምፒዩተር ኢንጂነሪንግ ፋኩልቲ ዲን ረዳት ፕሮፌሰር ቴዎድሮስ ጌራ እንደገለጹት፣ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ኮርስን በማስተርስ ደረጃ ለመስጠት የካሪኩለም ቀረፃና ግምገማ መጠናቀቁንና ከዓውደ ጥናቱ የተወሰዱ ግብዓቶች እንደሚካተቱ ገልጸዋል፡፡

    በዓውደ ጥናቱ ላይ የማራቶን ሞተርስ ባለቤት ሻለቃ ኃይሌ ገብረ ሥላሴ፣ የኮረንቲ ሞተርስ ሥራ አስኪያጅ አቶ ሚካኤል አስረሳኸኝ የኤሌክትሪክ መኪናን በተመለከተ ጥናቶችን አቅርበዋል፡፡

    መስከረም 6 ቀን 2015 ዓ.ም. የገንዘብ ሚኒስቴር የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ከተጨማሪ እሴት ታክስ፣ ከኤክሳይስ ታክስና ከሱር ታክስ ነፃ ገብተው እንዲገጣጠሙ የሚፈቅድ መመርያ ማውጣቱ፣ ለዓመታት ሲጠብቁት የነበረና በእጅጉ እንዳበረታታቸው ኢንቨስተሮቹ ገልጸዋል፡፡

    ጂአይዜድና ሌሎችም ተቋማት በአዲሱ ትምህርት መሳካት አስተዋጽኦ እንዳደረጉ ተገልጿል፡፡

    Previous articleሁለት የሲሚንቶ ፋብሪካዎች የኃይል ምንጭ ግብዓት ከቀረጥ ነፃ እንዲያስገቡ ተጠየቀ
    Next articleምርት ያላስቆጠሩ የቅባትና የጥራጥሬ እህል ላኪ ድርጅቶች ፈቃድ ሊከለከሉ ነው
    - Advertisement -

    ይመዝገቡ

    spot_img
    spot_img

    ተዛማጅ ጽሑፎች
    ተዛማጅ

    ‹‹ለሰላምና ለዕርቅ መሸነፍ የለብንም›› ብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርክ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ

    ሔኖክ ያሬድ -
    የሰው ልጅ ጠብን በዕርቅ፣ በደልን በይቅርታ፣ ድህነትን በልማት፣ ክህደትን...

    መፍትሔ አልባ ጉዞ የትም አያደርስም!

    በጋዜጣዉ ሪፓርተር -
    ኢትዮጵያ ችግሮቿን የሚቀርፉ አገር በቀል መፍትሔዎች ላይ ማተኮር ይኖርባታል፡፡...

    ጦርነቱና ውስጣዊ ችግሮች

    ዮናስ አማረ -
    መስከረም 14 ቀን 2015 ዓ.ም. የመንግሥት ኮሙዩኒኬሽን አገልግሎት ባወጣው...

    የንግድ ምክር ቤቶችን የፖለቲካ ተቀፅላ የሚያደርግ ማቋቋሚያ አዋጅ እንዲያበቃ የሚጠይቁ ድምፆች

    ዳዊት ታዬ -
    ከ1995 ዓ.ም. ጀምሮ ሥራ ላይ የቆየው የንግድ ምክር ቤቶች...

    About us

    Media and communications Center.

    Cameroon Street, Awlo Building 7th floor,

    E-mail: [email protected]

    Phone Number: (+251) 116-616-184

    Other Services

    Reporter Tenders
    https://www.reportertenders.com

    Reporter Jobs
    https://www.ethiopianreporterjobs.com

    Ethiopian Reporter
    https://www.ethiopianreporter.com

    Reporter SMS Service 7474 (OK)

    Subscribe

    To be updated with all the latest news, offers and special announcements.

    Copyright © 2022 Media & Communications Center. All Rights Reserved | Privacy Policy