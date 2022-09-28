የላንቃና የከንፈር መሰንጠቅ ያጋጠማቸውን የሚታደገው ፕሮጀክት ይፋ ሆነ

የላንቃና የከንፈር መሰንጠቅ ችግር ያለባቸውን ልጆችና ወላጆች በነፃ የሕክምና አገልግሎት እንዲያገኙ የሚያስችል ፕሮጀክት ይፋ ማድረጉን ሰኒኮ አርት ሶሻል ዴቨሎፕመንት የተሰኘ ድርጅት አስታወቀ፡፡
ፕሮጀክቱንም ‹‹ስማይል ትሬን›› (Smile Train) ከሚባል ዓለም አቀፍ የበጎ አድራጎት ድርጅት በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ በአገር አቀፍ ደረጃ የሚተገበር ሲሆን፣ በወሊድ ወቅት የላንቃና የከንፈር መሰንጠቅ ችግር ላጋጠማቸው ነፃ የሕክምና አገልግሎት ተጠቃሚ ይሆኑበታል፡፡
የሰኒኮ አርት ሲሻል ዴቨሎፕመንት ድርጅት ዋና ዳይሬክተር አቶ ኤፍሬም በቀለ እንደገለጹት፣ በላንቃና በከንፈር መሰንጠቅ ምክንያት ችግር ላይ የወደቁ ሕሙማን፣ አንድም ከማኅበረሰቡ እየተገለሉና ከትምህርት ገበታቸው እየቀሩ ነው፡፡
እነዚህንም ሕሙማን በተገቢው መንገድ የሕክምና አገልግሎቱን እንዲያገኙ ድርጅቱ ወጥ የሆነ ፕሮጀክት በመንደፍ እየተንቀሳቀሰና በአብዛኛው ልጆችም ሆኑ ወላጆች እንደሚጠቀሙበት ተገልጿል፡፡
የላንቃና የከንፈር መሰንጠቅ በሽታን ማኅበረሰቡ በቂ የሆነ ግንዛቤ እንዲኖረው ለማስቻል ማኅበር መቋቋሙን የተናገሩት አቶ ኤፍሬም፣ ‹‹ማኅበሩ በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች ግንዛቤን በመፍጠር ይገኛል ብለዋል፡፡
በኢትዮጵያ የላንቃና የከንፈር መሰንጠቅ ሕክምና አገልግሎት እንዲስፋፋ ማኅበሩ ትልቅ ድምፅ ሊሆን እንደሚችልና በተለያዩ ቦታዎች ላይ በመዘዋወር ግንዛቤ እንደሚሰጥ ጠቁመዋል፡፡
የስማይል ትሬን የምሥራቅ አፍሪካ ፕሮግራም ሥራ አስኪያጅ ቤተልሔም ሙሉጌታ (ዶ/ር) በበኩላቸው እንደገለጹት፣ ከተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች ሕሙማን ሕሙማኖች የሕክምና አገልግሎቱን ለማግኘት ወደ አዲስ አበባ በሚመጡበት ጊዜ ተቋሙ የትራንስፖርትም ሆነ የሌሎች ወጪዎች ሙሉ ለሙሉ ይሸፍናል፡፡
የላንቃና የከንፈር መሰንጠቅ ችግር የገጠማቸው ሕፃናት ልጆችም ሆኑ አዋቂዎች የቀዶ ሕክምና አገልግሎቱን የሚያገኙት በሠለጠኑ ባለሙያዎች መሆኑን፣ ተቋማቱም እስካሁን በኢትዮጵያ ብቻ ከ33 ሺሕ በላይ ሕፃናት የቀዶ ሕክምና አገልግሎት ማግኘታቸውን ቤቴልሔም (ዶ/ር) አስረድተዋል፡፡
ተቋማቱ በዓለም አቀፍ ደረጃ ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ሕሙማን የቀዶ ሕክምና አገልግሎት መስጠቱን የገለጹት ሥራ አስኪያጇ በአፍሪካ ብቻ 80 ሺሕ የሚሆኑ ሕሙማን ቀዶ ሕክምና ተደርጎላቸዋል ብለዋል፡፡
የላንቃና የከንፈር መሰንጠቅ በሽታም የሚከሰተው እናቶች በእርግዝና ወቅት የፓሊሲክ አሲድ በሰውነታቸው ላይ እጥረት ካለ፣ ስኳር፣ ደም ግፊት ያለበት ከሆነ፣ ዕፅ የሚጠቀሙ ከሆነ፣ የሚወለዱት ልጆች ለበሽታው ተጋላጭ ይሆናሉ ሲሉ አስረድተዋል፡፡
ሰኒኮ አርት ሶሻል ዴቨሎፕመንት የበሽታውን አስከፊነት በመረዳት በ‹‹9898›› ነፃ የስልክ ጥሪ (መስመር) ማዘጋጀቱን፣ በዚህም የነፃ የስልክ መስመር ላይ ሰዎች በፈለጉት ሰዓት በመደወል የተለያዩ አገልግሎቶችን ማግኘት እንደሚችሉ በወቅቱ ተገልጿል፡፡