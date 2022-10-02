በሁሉም የመንግሥት ዩኒቨርሲቲዎች የኦንላይን ትምህርት ሊሰጥ ነው

የትምህርት ሚኒስቴር በመንግሥት ዩኒቨርሲቲዎች የኦንላይን ትምህርት ለመስጠት የዕውቅና ፍቃድ ጥያቄን ጨምሮ የተለያዩ ዝግጅቶች ማድረጉ ተገለጸ፡፡
የትምህርት ሚኒስቴር ከማስተር ካርድ ፋውንዴሽን ጋር በመነጋገር ኢ-ለርኒንግን ለማስፋፋት ፕሮጀክቱ ቀርጾ ድጋፍ ማግኘቱንና በአሜሪካው አሪዞና ዩኒቨርሲቲ አማካይነት መርሐ ግብሩን ዕውን ለማድረግ ሥራዎች መጀመራቸው ታውቋል፡፡
ለኦንላይን የትምህርት አገልግሎቱ የትምህርት ሚኒስቴር ከልማት አጋር የፕሮጀክት ድጋፍ ማግኘቱ የተገለጸ ሲሆን፣ ይህ የ22 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ማስተር ካርድ ፋውንዴሽን የኮቪድ-19 መልሶ መቋቋምና መመከት ፕሮግራም (ኮቪድ ሪስፖንስ) ጋር ተያይዞ በሚኒስቴሩ በኩል ፕሮፖዛል ተቀርጾ ፋውንዴሽኑ ከአሪዞና ስቴት ዩኒቨርሲቲ ጋር በመሆን የሚቀርብ ድጋፍ እንደሆነ ተገልጿል፡፡
የትምህርት ሚኒስቴር ከኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ባለሥልጣን ጋር በመተባበር፣ መስከረም 19 ቀን 2015 ዓ.ም. በካፒታል ሆቴል በተዘጋጀ የመንግሥት ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የግንባታ ፕሮጀክቶችን የተመለከተ የውይይት መድረክ ላይ፣ በሚኒስቴሩ ስለሚተገበረው የኦንላይን ትምህርት ለታዳሚያን ገለጻ ቀርቦ ነበር፡፡
በኢትዮጵያ የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች በርቀት የትምህርት መደብ የተወሰኑ ትምህርቶችን ቢሰጡም፣ በመደበኛነት የኦንላይን ትምህርት ለመስጠት የትምህርትና ሥልጠና ባለሥልጣን ፈቃድ የሰጠው የትምህርት እንደሌለ ተመላክቶ፣ ከባለሥልጣኑ ጋር በመነጋገር ተፈላጊውን መሠረተ ልማት ለማሟላት የፕሮጀክት ድጋፍ ተጠይቋል ተብሏል፡፡
በተያዘው ዓመት አምስት ዩኒቨርሲቲዎች በኦንላይን ትምህርት ለመስጠት ፈቃድ እንዲያገኙ ለማድረግ ማቀዱን ያስታወቀው ሚኒስቴሩ፣ ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ደረጃ በደረጃ የኦንላይን ትምህርት እንዲሰጡ መታቀዱ ተገልጿል፡፡
የኦንላይን ትምህርቱ (E-Learning) ትኩረት የሚያደርገው ሦስት ነገሮች ላይ ነው የተባለ ሲሆን፣ አንደኛው ታዋቂ ዩኒቨርሲቲዎች የሚጠቀሙበት የትምህርት አማራጭ በሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች የሚቀርብ ይሆናል ተብሏል፡፡ ሁለተኛው ሁሉንም መምህራን በኦንላይን የመማር ማስተማር የትምህርት ዘዴ ማሠልጠን ሲሆን፣ የዩኒቨርሲቲ መምህራን ከዚህ ቀደም ከሚሰጧቸው ሥልጠናዎች በተጨማሪነት የሚወስዱት እንደሚሆን ተመላክቷል፡፡ በሦስተኛ ደረጃ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሙሉ በሙሉ ኦንላይን የመማር ማስተማርን ለመጠቀም የሚችሉበት ሥልጠና የሚሰጣቸው ይሆናል ተብሏል፡፡
የኦንላይን ትምህርትን ለማስፋፋት የትምህርትና ሥልጠና ባለስልጣን ከዚህ ቀደም መመርያ ማውጣቱ የሚታወስ ሲሆን፣ በዚህም ፈቃድ የወሰዱ ውስን የግል ዩኒቨርሲቲዎች ብቻ እንደነበሩና ተቋማቱም በመደበኛና በተጠናከረ መንገድ ትምህርቱን አለማቅረባቸው ተገልጿል፡፡
ሚኒስቴሩ በትምህርተ ፍኖተ ካርታ ላይ የተቀመጠውን የትምህርት ተደራሽነት ማስፋት ታሳቢ በማድረግ፣ በተለይም ዩኒቨርሲቲዎች ቴክኖሎጂን ተጠቅመው የኦንላይንን ትምህርትን ለማጠናከር የመሠረተ ልማቶችንና ፋሲሊቲዎችን ለማሟላት ሥራዎች በሒደት ላይ መሆናቸውን ከትምህርት ሚኒስቴር የመጡ የሥራ ኃላፊዎች አስታውቀዋል፡፡
ከዚህ ቀደም በሚኒስትሮች ምክር ቤት የጸደቀ የዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 ስትራቴጂ መኖሩ ተመላክቶ፣ በዚህም ትምህርት በቴክኖሎጂ መደገፍ፣ ጥራቱንና ተደራሽነቱን ማረጋገጥ አንዱ ታሳቢ የተደረገ ጉዳይ መሆኑ በመድረኩ ተገልጿል፡፡