Sunday, October 2, 2022
ተጨማሪ አገልግሎቶች
Search
Subscribe
ሌሎች ዓምዶች
    - Advertisement -
    - Advertisement -
    ዝንቅ‹‹ሆድ ሲያውቅ ዶሮ ማታ››

    ‹‹ሆድ ሲያውቅ ዶሮ ማታ››

    አንባቢ

    ቀን:

    አንድ ቀን ስብሐት ገብረእግዚአብሔር ለአማጭነት ሽምግልና ይላካል። የላኩት ልጆች መጋባት ፈልገው የሴቷ አባት እንዲፈቅዱ ለወግ ያህል ሽምግልና ከሌሎች ሽማግሌዎች ጋር አጩት። ስብሐት ‹‹ሆድ ሲያውቅ ዶሮ ማታ›› እንደሆነ ገብቶታልና በሽምግልና የሚጠፋው ጊዜና ጉልበት ከወዲሁ አድክሞታል። ሽማግሌዎቹ ልጅቷ ቤት ደርሰው በር ተከፍቶላቸው እንደገቡ አባቷ ይመጣሉ። ተጨባብጠው አረፍ እንዳሉ ስብሐት ተሽቀዳድሞ፣ ‹‹የመጣነው ልጅዎትን አንድ የእኛ ልጅ ጠይቆ ነው። እዚህ ውስጥ እርስዎም ሆኑ እኛ ምንም መብት የለንም። እምቢ ቢሉ እንኳን እነሱ ለመጋባት ቆርጠው ጨርሰዋል። ስለዚህ ይጋባሉ። አሁን በከንቱ ከመታከት ደስ የሚለንን ሌላ ጨዋታ እየተጫወትን እንቆይ። ምን ይመስልዎታል፤›› አለ። አባትየው ስብሐትን ያውቁት ኖሮ ስቀው ‹‹ጥሩ›› አሉና ሌላ ጉዳይ ሲጨዋወቱ ቆዩ።

    • ዓለማየሁ ገላጋይ ‹‹ስብሐት ገብረእግዚአብሔር ሕይወትና ክህሎት››
    Previous articleበዕድሳት ምክንያት የተዘጋው የአዲስ አበባ ስታዲየም በቅርቡ ለአገልግሎት ክፍት ይሆናል
    Next articleየኢትዮጵያ የቀጣናዊ ትስስሮች ማዕከልነት ሚና
    - Advertisement -

    ይመዝገቡ

    spot_img
    spot_img