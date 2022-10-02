ድምፃዊ ማዲንጎ አፈወርቅ (1970-2015)

‹‹በደብረ ታቦር ከተማ በሙዚቃ በራፍ ላይ ቆሜ አንጎራጉር ነበር፡፡ በቤታችን ደጃፍ ላይም ሆኜ አንጎራጉራለሁ፡፡›› በልጅነቴ በቀን አምስት ስድስት ዘፈኖችን እሰማለሁ፡፡ በየመድረኩ ማለትም በአውራጃ፣ በወረዳ፣ በቀበሌ፣ በታዳጊና የሕፃናት ኪነቶች ላይ እዘፍን ነበር፡፡ ታዲያ ስዘፍን ድምፄን ጮክ አድርጌ ነው፡፡ ከሙዚቀኛ የኤፍሬም ታምሩ አድናቂ ነኝ፡፡››
ድምፃዊ ማዲንጎ አፈወርቅ ከሁለት አሠርታት በፊት ከአንድ የኅትመት ሚዲያ ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስ የተናገረው ነበር፡፡
የሙዚቃ አፍቃሪዎች ከሚወደዱት ድምፃውያን ተርታ ይሠለፋል፡፡ ድምፀ መረዋው ማዲንጎ በመድረክ ላይም ባለው ብቃትም ተወዳጅነትን እንዲያገኝ አድርጎታል፡፡
‹‹እኔ አዳኝ አይደለሁ አልሄድም በጫካ
ምንሽሬ እንባ ነው ህልሜም ባይሳካ
ብዙ ማልቀስ በአዳም ባይለመድ እንኳ
ቀራንዮም ይሰማ ጎልጎታም ይወቅ
አይረዳን ምሕረቱ እኛ ሳንታረቅ
ባይጻፍም ሰዓት ለዓለም መጨረሻ
ቀን ማጣት ምፅዓት ነው
ለአንቺ መመለሻ…››
‹‹እባክሽ ታረቂኝ›› ድምፃዊ ማዲንጎ አፈወርቅ ካዜማቸው ከ‹‹ስወድላት›› አልበም ውስጥ ከሚገኙት አንዱ ነው፡፡ ድምፃዊው በጥር 1994 ዓ.ም. ከአንድ የኅትመት ሚዲያ ጋር ባደረገው ቆይታ እናትና አባቱ ያወጡለት ስም ‹‹ተገኔ አፈወርቅ›› መሆኑን፣ ከልጅነቱ ጀምሮ የሙዚቃ ፍቅር እንዳደረበት ተናግሮ ነበር፡፡
ከሌሎች የሙዚቃ ባለሙያዎች ጋር ኮሌክሽን ከመሥራቱ ባሻገር ‹‹ስያሜ አጣሁላት››፣ ‹‹አይደረግም›› እና ‹‹ስወድላት›› የተሰኙ የሙዚቃ አልበሞችን ለሕዝብ ጆሮ አድርሷል፡፡ ድምፃዊው በበርካታዎች ዘንድ ተወዳጅ እንዲሆን ያደረገው በለጋስነቱና ከሰዎች ጋር ባለው መልካም ግንኙነት እንደሆነም ይነገራል፡፡
መስከረም 16 ቀን 2015 ዓ.ም. በምሽት ክለብ ሲሠራ ቆይቶ፣ በማግስቱ ባጋጠመው ሕመም ረፋድ ላይ ሕይወቱ ማለፉ ታውቋል፡፡
የድምፃዊው የሕይወት ታሪክ
ድምፃዊ ማዲንጎ አፈወርቅ ከእናቱ ከወ/ሮ ሀገር ነሽ ዋሴና ከአባቱ ከአቶ አፈወርቅ መንግሥቱ ነሐሴ 10 ቀን 1970 ዓ.ም. በጎንደር አዘዞ ከተማ ነው የተወለደው፡፡
ብዙም ሳይቆዩ ወላጆቹ ወደ ትውልድ ሥፍራቸው ደብረ ታቦር ከተማ ለመኖር በመምጣታቸው የመጀመርያ ደረጃ ትምህርቱን በደብረ ታቦር ከተማ መከታተል ችሏል፡፡
የሙዚቃን ሀሁ ለመጀመር የተንደረደረው ገና በዘጠኝ ዓመቱ እዚያው ደብረ ታቦር በቀበሌ ኪነት ውስጥ ነበር፡፡ ይህን ድምፀ መረዋ ታዳጊ የተመለከቱ የቀድሞ 603ኛ ከፍለ ጦር የሙዚቃ አባላት (መኮድ) ወደ ባህር ዳር ይዘውት በመምጣት ሥራውን አሃዱ ብሎ እንዲጀምር መነሻ ሆኑት፡፡
ባህር ዳር የጀመረውን የሙያ ጉዞ ይበልጥ ለማጎልበት ወደ አዲስ አበባ በመምጣት እርጎዬዎች፣ ኋላም ላፎንቴኖችና ቆይቶም በራሱ የተለያዩ የምሽት ክለቦች ውስጥ ሠርቷል፡፡
ማዲንጎ አፈወርቅ ‹‹የፊሸር ባንድ ኮሌክሽን›› የተሰኘውን የመጀመርያ አልበም በ1989 ዓ.ም. ከሁለት ጓደኞቹ ጋር ያሳተመ ሲሆን፣ ከሕዝብ ጋር ያስተዋወቁትን፣ ‹‹ስያሜ አጣሁላት›› የተሰኘውን አልበም በ1991 ዓ.ም.፣ ‹‹አማን ነው ወይ ጎራው›› የተሰኘ ሥራው የበርካታ አድናቂዎቹን እንዲገኝ ምክንያት የሆኑ ሥራዎቹ ናቸው፡፡ ከልብ ወዳጁ ኤልያስ መልካ አቀናባሪነት ‹‹አይደረግም›› የተሰኘውን አልበም ደግሞ በ1997 ዓ.ም. ለሕዝብ አቅርቧል፡፡
‹‹ትንሽ እልፍ ሲሉ
እልፍ እየተገኘ ደሀ ነው በልቡ
ሞቱን የተመኘ…›› የሚል ስንኝ ያዘለው ‹‹ትዝታ››፣ እንዲሁም ‹‹ማህሌት›› ‹‹ይደነቅ የሚያውቀኝ›› ‹‹አይደረግም›› የሚለው ሥራው ማዲንጎ አፈወርቅ ብቃቱን ያስመሰከረበት ነበር፡፡
‹‹ጎዳናው ጎዳናው፣ ጎዳናው መንገድ
አንድም የሚጠላ ያመጣል፣ አንድ የሚወደድ የሚል ስንኝ ያለው ‹‹ስወድላት›› የተሰኘው አልበም በ2007 ዓ.ም. ለሕዝብ ሲቀርብ፣ ‹‹ምነው ዳኛ››፣ ‹‹ጎዳናው››፣ ‹‹ውሰጃት››፣ ‹‹ጎንደር›› በሚሉ ሥራዎቹ የሙዚቃ ወዳጆችን ቀልብ መማረክ ችሏል፡፡
በተለይ ‹‹ምነው ዳኛ›› የተሰኘው ሥራው በኦድዮ ብቻ ቲዩብ ላይ ሃያ ሚሊዮን የሚጠጋ ሕዝብ አዳምጦታል፡፡
ከእነዚህ አልበሞች በተጨማሪ በርካታ ነጠላ ዜማዎችና የፊልም ማጀቢያዎችን በተለያዩ ጊዚያት አበርክቷል፡፡ ከእነዚህ ሥራዎች ጥቂቶቹ የኢትዮጵያ ሚሌኒየም ሲከበር የበዓሉ ድምቀት ከነበሩ ሥራዎች በዋናነት የሚጠቀሰውና ከሙያ አጋሩ ከብርሃኑ ተዘራ ጋር በመሆን የሠራው ‹‹አንበሳው አገሳ››፣
‹‹ዓባይ ወይስ ቬጋስ›› የተሰኘው የፊልም ማጀቢያ፣ ‹‹ብርቱካኔ›› የተሰኘውን የትዝታ ኮሌክሽን፣ እንዲሁ ‹‹በላይ›› የተሰኘውን ሥራውን መጥቀስ ይቻላል፡፡
ገጸ ታሪኩ እንደሚገልጸው፣ ማዲንጎ ከምንም በላይ ለእናት አገሩ ቅድሚያ በመስጠት አገር ችግር ሲገጥማት የአገር ህልውናን ለማስጠበቅ ከሙያ አጋሮቹ ጋር በመሆን፣ ጦር ግንባር ድረስ በመሄድ መከላከያ ሠራዊትን በማነቃቃት ከመሥራቱም በተጨማሪ በርካታ ወኔ ቀስቃሽና ማኅበራዊ ፋይዳቸው የጎሉ ሥራዎችን ከሙያ ጓደኞቹ ጋር በመሆን ለአገሩ አበርክቷል፡፡
ላበረከተው አስተዋጽኦ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዓብይ አህመድ (ዶ/ር) እና ከቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስቴር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የምሥጋና ክብር ከመጎናፀፉ በተጨማሪ፣ ከልዩ ልዩ ድርጅቶች የተለያዩ ሽልማቶች ተበርክተውለታል፡፡
ማዲንጎ ለእህቶቹ ለትዕግሥትና ለእጅጋየሁ እንዲሁም ለወንድሙ ያሬድ አፈወርቅ የሙያ ፈር ቀዳጅ በመሆን በሙዚቃ ሥራ እንዲገፉ ምክንያት ከመሆኑም በላይ ለበርካታ ወጣት ድምፃውያን አርዓያ ከመሆን በዘለለ የገንዘብና የሙያ ድጋፍ ያደርግ ነበር፡፡
ከዚህም ሌላ በሙዚቃ ሙያ ውስጥ ዕድሜ ልካቸውን አገልግለው በጡረታ ላይ የተረሱ የሙያ አባቶቹና እናቶቹን አስታዋሽና ደጋፊ ነበር፡፡
ማዲንጎ ከወ/ሮ ሮዛ ይግዛው ሕጋዊ ጋብቻ ያገኛት ዲቦራ ማዲንጎ የተሰኘች የ17 ዓመት ሴት ልጅ አባት ሲሆን፣ በሕይወት በነበረ ሰዓት ደግ፣ ርህሩህ፣ ተግባቢ፣ ቤተሰቡንና ጓደኞቹን ወዳድ፣ ለተቸገረ ቀድሞ ደራሽ እንደነበር የሚያውቁት ሁሉ ይመሰክሩለታል፡፡
ማዲንጎ የተለያዩ የበጎ ሥራዎች ላይ በመሳተፍ የብዙ ሰዎች ሕይወት ላይ አዎንታዊ ተፅዕኖ ከማሳደሩ በተጨማሪ የሙዚቃ ባልደረቦቹ ችግር ሲገጥማቸው ከልመና ይልቅ እርስ በርስ የሚረዳዱበትን ‹‹አራራይ የሙዚቀኞች መረዳጃ ዕድር›› መሥራች አባል በመሆን የበኩሉን ሚና ተጫውቷል፡፡
በተወለደ 44 ዓመቱ ሕይወቱ በድንገት ያለፈችው ድምፃዊ ማዲንጎ አፈወርቅ መስከረም 19 ቀን 2015 ዓ.ም. በወዳጅነት አደባባይ ሽኝት ከተደረገለት በኋላ ሥርዓተ ቀብሩ በመንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል የመንግሥት ባለሥልጣኖች፣ ወዳጅ ዘመድ በተገኘበት ተፈጽሟል፡፡
በዘጠኝ ዓመት ለጋ ዕድሜው የጨበጠውን የሙዚቃ ማይክ ሕይወቱ ልታልፍ ጥቂት ሰዓታት እስኪቀራት ድረስ ሳይለቃት ያገለገለው ድምፃዊው ለሰባት ዓመታት ዜማና ግጥም እንዲሁም አቀናባሪ በመምረጥ አዲስ አልበም በማጠናቀቅ ላይ ነበር፡፡