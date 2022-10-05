የካፒታል ገበያን የሚያግዙ ባለሙያዎችን ለማብቃት ስምምነት ተደረገ

የካፒታል ገበያ እንዲተገበር የሚያግዙ ባለሙያዎችን ለማብቃት በኢትዮጵያና በኬንያ ውስጥ የሚሠሩ ተቋማት ከስምምነት ደረሱ፡፡
ስምምነት ያደረጉት በኢትዮጵያ አይ ካፒታል አፍሪካ ኢንስቲትዩትና የኬንያው ናይሮቢ ሴኩሪቲ ኤክስቼንጅ የተሰኙ ድርጅቶች ሲሆኑ፣ መስከረም 24 ቀን 2015 ዓ.ም. በሳፋዩር አዲስ ሆቴል የመግባቢያ ሰነድ ተፈራርመዋል፡፡
የአይ ካፒታል ኢንስቲትዩት ዋና ሥራ አስፈጻሚ ገመቹ ዋቅቶላ (ዶ/ር)፣ ‹‹የካፒታል ገበያ ካለፉት 50 ዓመታት ወዲህ ለኢትዮጵያ አዲስና ለዚሁ ዓላማ የሚያስፈልገው ተቋማዊና የሰው ኃይል አቅም ውስን መሆኑን ገልጸዋል፡፡
ይህም በኢትዮጵያ የካፒታል ገበያውን ውጤታማ ለማድረግ ተከታታይ የሰው ኃይልና ተቋማዊ የአቅም ግንባታ እንዲያገኙ ማድረግ ደግሞ የፋይናንስ ዘርፉ የተሰማሩ ተቋማት ኃላፊነት መሆኑን አስረድተዋል፡፡
የሁለቱ ተቋሞች ስምምነት በቅርቡ ወደ ሥራ ለሚገባው የካፒታል ገበያ የሚሆን የሰው ኃይል ማሠልጠንና ዘርፉ የሚፈልገውን ዕውቀትና ክህሎት እንዲያገኙ ለማድረግ መሆኑን ዋና ሥራ አስፈጻሚው ገልጸዋል፡፡
ለካፒታል ገበያ የሚሆኑ ባለሙያዎች፣ ተቋማት (ድርጅቶች) በዘርፉ ማሠልጠንና ማሳወቅ አሁን ያለውን የዕውቀት ክፍተቶች ለመሙላት የተቋሞቹ ስምምነት አስፈላጊ መሆኑን አንስተዋል፡፡
የካፒታል ገበያ ውጤታማ እንዲሆን የመሠረተ ልማት ግንባታ፣ የገበያ ልማት፣ የፖሊሲ፣ የሬጉላቶሪ የሰውና የተቋም ግንባታ ላይ መሥራት እንደሚገባ ገልጸዋል፡፡
በዋነኝነት በሦስቱ ማለትም የመሠረተ ልማት፣ የገበያ ልማት፣ የፖሊሲና የሬጉላቶሪ እየተሠራበት መሆኑን የገለጹት ገመቹ (ዶ/ር)፣ የሰው ኃይል ማብቃትና መገንባት ደግሞ ትልቁን ድርሻ ይይዛል ብለዋል፡፡
የሌሎች አገሮች ተሞክሮም የሰው ኃይልና የተቋማት አቅሞችን መገንባት፣ ለካፒታል ገበያ ማደግ ጉልህ ሚና እንዳላቸው የሚያሳይ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
የናይሮቢ የሴኩሪቲ ኤክስቼንጅ የኦፕሬሽን ዋና ኃላፊ ሚስተር ዴቪድ ዋናይና በበኩላቸው፣ የናይሮቢ የሴኩሪቲ ኤክስቼንጅ በካፒታል ገበያ በማማከር፣ የሰው ኃይልን በማሠልጠንና በሌሎች ሥራዎች በመተባበር ከ65 ዓመታት በላይ የዳበረ ልምድ አለው፡፡
የኢትዮጵያ የካፒታል ገበያ ለማቋቋም በተለያዩ ሥራዎች ለማገዝ ጽኑ ፍላጎት እንዳላቸው፣ የቅርብ ተሞክሮ ባላቸው አገሮች የልምድ ልውውጥ ማድረጉ ውጤታማ እንዲሆን ያደርጋል ብለዋል፡፡
የኬንያ የካፒታል ገበያ ተሞክሮ የሰውና የተቋም የአቅም ግንባታ፣ የምክር አገልግሎት በመስጠትና ለኢትዮጵያ ሴኩሪቲ ኤክስቼንጅ ዕገዛ እያደረጉ መሆኑን ገልጸዋል፡፡