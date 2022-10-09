ፓርላማው ግጭቶችን የማስቆምና ኑሮን የማቅለል ኃላፊነቱን ይወጣ!

የስድስተኛው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሁለተኛ ዓመት የሥራ ዘመን ሰኞ መስከረም 30 ቀን 2015 ዓ.ም. ይጀመራል፡፡ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ለመረጣቸው ሕዝብ፣ ለሕግና ለህሊናቸው ተገዥ በመሆን፣ ለአገርና ለሕዝብ የሚበጁ ጉዳዮች ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ የገቡት ቃለ መሃላ ያሳስባቸዋል፡፡ በዘንድሮው ቆይታቸውም ለአገር ዘለቄታዊ ሰላምና ደኅንነት፣ በሕዝብ ትከሻ ላይ እያናጠረ ስላለው የኑሮ ውድነት፣ በተለያዩ አካባቢዎች የሚስተዋሉ ግጭቶችና ጥቃቶች ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ስለሚወገዱበት፣ በቅርቡ ይጀመራል ተብሎ ስለሚጠበቀው አገራዊ ምክክር፣ በግብይት ሥርዓቱ ውስጥ መረን ስለተለቀቁ አደገኛ ድርጊቶችና ሌሎች አንገብጋቢ ብሔራዊ ጉዳዮች ትኩረት መስጠት ይጠበቅባቸዋል፡፡ የሰሜን ኢትዮጵያን ጦርነት ሊያስቆም ይችላል ተብሎ ተስፋ የተጣለበት፣ በአፍሪካ አንድነት ድርጅት ጥላ ሥር በደቡብ አፍሪካ የሰላም ንግግር ለማድረግም ቀጠሮ ተይዟል፡፡ እነዚህና መሰል ብርቱ ጉዳዮች ባሉበት በዚህ ወቅት የፓርላማ አባላት፣ ከመቼውም ጊዜ በላይ ብሔራዊ ጉዳዮቻችን ላይ በማተኮር ኢትዮጵያ ዘለቄታዊ ሰላም እንድታገኝና ፊቷን ወደ ልማት እንድትመልስ ማገዝ ይጠበቅባቸዋል፡፡ ሕዝብም ከፓርላማው ብዙ ነገሮች ይጠብቃል፡፡
ከአውዳሚው ጦርነት ውስጥ ዋናው መውጫ መንገድ ሰላም ቢሆንም፣ ሰላምን በዘለቄታዊነት ለማግኘት የሚያስችሉ መሠረታዊ ጉዳዮች ላይ ማተኮር ተገቢ ነው፡፡ በአገር ሁሉን አቀፍ ጉዳዮች ላይ በነፃነትና በእኩልነት ለመነጋገር የሚያስችሉ መድረኮች ያስፈልጋሉ፡፡ ከእነዚህ መድረኮች አንዱ በዚህ ዓመት ይጀመራል ተብሎ የሚጠበቀው አገራዊ ምክክር ሲሆን፣ በተጓዳኝ ደግሞ ከሰላማዊ የፖለቲካ ፉክክር አፈንግጠው ነፍጥ ካነገቡ ኃይሎች ጋር መደረግ ያለበት ውይይትና ድርድር ነው፡፡ በኢትዮጵያ ምድር የሚከሰቱ አለመግባባቶች የማይታረቅ ቅራኔ ላይ ከመድረሳቸው በፊት፣ በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ለመነጋገር ቀና ልቦና ቢኖር ኖሮ በተለያዩ አካባቢዎች ያጋጠሙ ግጭቶችና ጥቃቶች አይከሰቱም ነበር፡፡ ለዚህ በምክንያትነት የሚጠቀሰው በኢትዮጵያውያን መካከል ሊያጋጥሙ የሚችሉ አለመግባባቶች አንድም በውይይት፣ ካልሆነ ደግሞ በሽምግልና አማካይነት የሚፈቱበት ዕድል የሰፋ በመሆኑ ነው፡፡ እንዲህ ዓይነቱ የዳበረ ማኅበራዊ እሴት በሁሉም የኢትዮጵያ ክፍሎች የሚታወቅና ዕድሜ ጠገብ ስለሆነ፣ አካባቢው ቢለያይም የተጣሉን አስታርቆና የተበደሉን አስክሶ ሰላም መፍጠር የተለመደ ነው፡፡ አሁንም የተለኮሰውን እሳት አብርዶ ሰላም ለማስፈን የፓርላማ አባላት ጥረት ያድርጉ፡፡
ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሌም ከሚያስቆጩ ነገሮች አንደኛውና ዋናው በታሪክ አጋጣሚ የተገኙ ዕድሎችን ለመጠቀም አለመቻል ነው፡፡ ይህንን የመሰለ አስተዋይ፣ ጨዋ፣ ታጋሽ፣ አገሩን ከልቡ የሚያፈቅርና ኩሩ ሕዝብ ተይዞ በታሪክ አጋጣሚ የተገኙ መልካም ዕድሎችን ከማበላሸት በላይ የሚያስቆጭ ነገር የለም፡፡ በተለይ በተለያዩ የታሪክ አጋጣሚዎች የፖለቲካው ምኅዳር ውስጥ የተገኙ ፖለቲከኞች የፈጸሙዋቸው ስህተቶች፣ የያኔውንም ሆነ ዛሬ ያለውን ትውልድ ሳይቀር አላስፈላጊ መስዋዕትነት አስከፍለዋል፡፡ በየካቲት 1966 ዓ.ም. አብዮት ማግሥት ንጉሠ ነገሥቱን ከሥልጣን ከማውረድ አንስቶ ደርግ ሥልጣኑን አላስነካ ብሎ የተጓዘባቸው የ17 ዓመታት ሰቆቃዎች አይረሱም፡፡ ከነጭና ከቀይ ሽብር ዕልቂት እስከ ሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት የነበረው ውድመት አንዱ አሳዛኝ ምዕራፍ ነው፡፡ ሕወሓት መራሹ ኢሕዴግ ከ1983 ዓ.ም. እስከ 2010 ዓ.ም. ሁሉን አድራጊ ፈጣሪ ሆኖ ያደረሰው ምስቅልቅልና መከራ ሌላው አንገት አስደፊ ታሪክ ነው፡፡ ላለፉት አራት ዓመታት በላይ እየተስተዋሉ ያሉ ዕልቂቶች፣ መፈናቀሎችና ውድመቶች የሚያሳቅቁ ናቸው፡፡ አሁንም መልካም አጋጣሚዎች እንዳያመልጡ ከፓርላማ አባላት ብዙ ነገሮች ይጠበቃሉ፡፡
ያለፈው ግማሽ ክፍለ ዘመን ያህል የፖለቲከኞችም ሆነ የልሂቃን መስተጋብር በአግባቡ ሊመራ ባለመቻሉ፣ ክቡር የሆነው የሰው ልጅ ሕይወት እንደ አልባሌ ነገር ማየት ተለምዷል፡፡ በኢትዮጵያ የቅርብ ዘመናት ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ዜጎች በማንነታቸው እየተለዩ በጅምላ ሲጨፈጨፉ፣ እንደ ጥራጊ በአንድ ጉድጓድ ውስጥ ተጥለው ሲቀበሩ ማየት የተለመደ ክስተት ሆኗል፡፡ ሕፃናት፣ የሚያጠቡና እርጉዝ እናቶች፣ አቅመ ደካሞችና አረጋውያን ሳይቀሩ በማንነታቸው እየተለዩ ተጨፍጭፈዋል፡፡ እንዲህ ዓይነቱ ንፁኃንን ዒላማ ያደረገ አሳፋሪና አሳዛኝ ድርጊት ውስጥ የሚሳተፉ ብቻ ሳይሆኑ፣ ድርጊቱን የሚያቀነባብሩና በተለያዩ መንገዶች የሚመሩ ፖለቲከኞች የማንን ፍላጎት ወይም ዓላማ እንደሚያስፈጽሙ ግራ ያጋባል፡፡ ለሥልጣን ብቻ ነው እንዳይባል እንዲህ ዓይነቱን ነውረኛ ድርጊት በመፈጸም ሕዝባዊ ነኝ ማለት አይቻልም፡፡ የታሪካዊ ጠላቶችን ፍላጎት ለማሳካት ካልሆነ በስተቀር፣ የሥልጣን ጥማት ብቻውን እንዲህ ዓይነቱን የዘቀጠ ድርጊት አያስፈጽምም፡፡ በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ለምንም ዓላማ ማስፈጸሚያ ይሁን በጦረኝነት አባዜ፣ እንወክለዋለን የሚባል ማኅበረሰብን ችግር መፍታት አይቻልም፡፡ የሕዝብ ችግር የሚፈታው በሕጋዊና በሰላማዊ መንገድ ብቻ ነው፡፡
ሕጋዊና ሰላማዊ የፖለቲካ ፉክክር የሚመራው ፖለቲከኞች ሲቀራረቡ፣ ሲነጋገሩ፣ ሲከራከሩና ለመደራደር የሚያስችል ምኅዳር በጋራ ሲመሠርቱ ነው፡፡ አንዱ አውራ ሌላው ተከታይ ሆነው ሳይሆን፣ በእኩልነት መርህ ላይ ተመሥርተው በአገር ጉዳይ ላይ ሐሳባቸውን ሲያጋሩ ነው፡፡ ሥልጣን ይዣለሁ ብሎ ከመመካትም ሆነ ሥልጣን ስይዝ አሳይሃለሁ ከሚለው ዛቻ ውስጥ ለመውጣት፣ ፖለቲካውን በወጉና በጨዋነት ለመምራት የሚያስችል ሞራላዊ ብቃት መገንባት አስፈላጊ ነው፡፡ ጉልበትና ትዕቢት የሐሳብ ድርቀት ማሳያ ሲሆኑ፣ በትህትና ለመግባባት ጥረት ማድረግ ግን የሐሳብ ልዕልና ማመላከቻ ነው፡፡ የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚፈልገው ዳቦ፣ ወተት፣ ሥጋ፣ ዕንቁላል፣ መኖሪያ ቤት፣ የጤና ክብካቤ፣ ትምህርትና ሌሎች ነገሮችን ብቻ አይደለም፡፡ አገሩ በሕግና በሥርዓት እየተመራች በነፃነትና በእኩልነት መኖርን ጭምር ነው፡፡ ለዚህ ደግሞ የተለያዩ ጠቃሚ ሐሳቦች ያሉዋቸው ፖለቲከኞችም በነፃነት አጀንዳቸውን ለሕዝቡ መሸጥ አለባቸው፡፡ ዴሞክራሲ የተለያዩ ሐሳቦች ለሸመታ የሚቀርቡበት የገበያ ሥፍራ ስለሆነ፣ ማንኛውም ሐሳብ በነፃነት ቀርቦ በሕዝብ የህሊና ፍርድ የመዳኘት ዕድሉን ማግኘት ይኖርበታል፡፡ ሐሳብን ማፈን የዴሞክራሲ ጠላት መሆን ነው፡፡
የፓርላማ አባላት ከፓርቲ ውገና በላይ የአገርን ጉዳይ በማስቀደም የሕዝብ ወገንተኝነታቸውን በተግባር ማረጋገጥ አለባቸው፡፡ ኢትዮጵያ ዘለቄታዊ ሰላም የምታገኘው የአገር ጉዳይ ያገባናል የሚሉ በሙሉ፣ በነፃነትና በእኩልነት የሚነጋገሩበት መድረክ ሲመቻችላቸው ነው፡፡ በፖለቲካዊ፣ በኢኮኖሚያዊ፣ በማኅበራዊ፣ በዲፕሎማሲያዊና በሌሎች መስኮች ዕውቀትና ልምድ ያላቸው ኢትዮጵያውያን ምክረ ሐሳቦች እንዲደመጡ ግፊት ማድረግ የፓርላማ አባላት ሚና መሆን አለበት፡፡ እንዲህ ዓይነቱ ሚና በአገራዊ ምክክሩ መድረኮች ተሳትፎዎች እንዲበረታቱ ከማድረግ በተጨማሪ፣ የበሰሉና የዳበሩ ሐሳቦች ከተለያዩ አቅጣጫዎች እንዲሰሙ ዕድሉን ያሰፋል፡፡ የኢትዮጵያ የዘመናት ችግሮች ተራ በተራ ሊፈቱ የሚችሉት፣ ከአንድ አቅጣጫ ብቻ በሚፈስ ውሳኔ በመታጠር አይደለም፡፡ ይልቁንም በሁሉም አገራዊ ችግሮች ላይ ግልጽ ውይይቶችና ክርክሮች በማድረግ በሚደረስባቸው የጋራ መግባባቶች ነው፡፡ ከአንድ አቅጣጫ ብቻ የሚንቆረቆር ውሳኔ አገርን ሲጎዳ እንጂ፣ ሲጠቅም ታይቶም ተሰምቶም አያውቅም፡፡ አገር ዘለቄታዊ ሰላም አግኝታ መጠነ ሰፊ ልማት ማካሄድ እንዲቻል፣ ፓርላማው ግጭቶችን የማስቆምና ኑሮን የማቅለል ኃላፊነቱን ይወጣ!