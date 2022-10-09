የኢትዮጵያ ከ17 ዓመት በታች ብሔራዊ  ቡድን ከምድቡ ተሰናበተ

በኢትዮጵያ አስተናጋጅነት እየተካሄደ ባለው የሴካፋ ዞን ከ17 ዓመት በታች የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ውድድር ላይ የተሳተፈው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከምድቡ ተሰናበተ።
በምድብ አንድ ከሶማሊያና ከታንዛኒያ ጋር የተደለደለው የኢትዮጵያ ከ17 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድን በምድብ አንድ ጨዋታው በሶማሊያ 1 ለ 0 እና በታንዛኒያ 3 ለ 2 ተሸንፎ በጠዋቱ ከውድድሩ ተሰናብቷል።
ብሔራዊ ቡድኑ በአሠልጣኝ ታዲዮስ ተክሉና ረዳቶቻቸው እየተመራ ጥሪ ካደረገላቸው 65 ተጫዋቾች መካከል የመጨረሻ 20 ተጫዋቾችን ይዞ ከጳጉሜን 3 ቀን 2014 ዓ.ም. ጀምሮ የተዘጋጀ በመሆኑ በውድድሩ ተፎካካሪ ይሆናል የሚል ግምት አግኝቶ ነበር።
አስቀድሞ በሐዋሳው ውድድር ላይ በቴክኒክ ኮሚቴው ተመርጠው በቡድኑ ውስጥ ተካተው ከነበሩት መካከል ሰባቱ በዕድሜ ምክንያት መቀነሳቸው ተጠቅሷል።
ከኢትዮጵያ ምድብ ታንዛኒያና ሶማሊያ፣ በምድብ ሁለት ዑጋንዳና ብሩንዲ ከምድባቸው ማለፋቸውን አረጋግጠዋል።
መስከረም 23 ተጀምሮ እስከ ጥቅምት 5 ቀን 2015 ዓ.ም. በአበበ ቢቂላ ስታዲየም የሚከናወነው የሴካፋ ዞን ከ17 ዓመት በታች ውድድር አሥር አገሮች በሁለት ምድብ ማለት፣ በምድብ አንድ ኢትዮጵያ፣ ታንዛኒያ፣ ሶማሊያ፣ ደቡብ ሱዳንንና ኤርትራ ጋር ሲመደቡ፤ በምድብ ሁለት ዑጋንዳ፣ ጂቡቲ፣ ሱዳን፣ ብሩንዲና ሩዋንዳ ተመድበው ነበር።
ይሁን እንጂ ሩዋንዳና ኤርትራ ከውድድሩ ራሳቸውን ሲያገሉ፣ ጂቡቲና ሱዳን በአንፃሩ ተጫዋቾቻቸው ላይ በተደረገ ምርመራ ትክክለኛ ዕድሜ ያላቸውን ተጫዋቾች አልያዛችሁም በሚል በውድድሩ እንዳይሳተፉ ተደርጓል።
እ.ኤ.አ. በ2007 የተጀመረው ውድድሩ በ2007 ብሩንዲ፣ በ2009 ዑጋንዳ፣ በ2018 ታንዛኒያ እንዲሁም በ2018 እና በ2020 ዑጋንዳ ሻምፒዮን ሆነዋል፡፡ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በ2018 ለዋንጫ ቢደርስም በዑጋንዳ 3 ለ 1 ተረቶ ሁለተኛ ደረጃን ይዞ ማጠናቀቅ ችሏል።
ሻምፒዮናው እ.ኤ.አ በ2008 በገንዘብ እጥረት ምክንያት ሳይከናውን ቀርቷል፡፡