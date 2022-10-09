ፈር ቀዳጁ ‹‹ኂሩት አባቷ ማነው?›› ፊልም ከአገር ውጭ ሊታይ ነው

በኢትዮጵያ ፊልም ፈር ቀዳጅ እንደሆነ የሚነገርለት ‹ኂሩት አባቷ ማነው?› ከአገር ውጭ ሊታይ መሆኑን የአዲስ አበባ ሲኒማ ቤቶች አስተዳደር ኢንተርፕራይዝና ሐበሻ ቪው ቴክኖሎጂና መልቲ ሚዲያ አስታውቀዋል፡፡
ይህንን ያስታወቁት መስከረም 26 ቀን 2015 ዓ.ም. ፊልሙ ለመጀመሪያ ጊዜ ከአገር መውጣቱን ምክንያት በማድረግ ስምምነት ባደረጉበት ወቅት ነው።
የሐበሻ ቪው ቴክኖሎጂና መልቲ ሚዲያ መሥራች ወ/ሮ ትግዕሥት ከበደ እንደተናገሩት፣ በ1957 ዓ.ም. የተሠራው የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ፊልም ከጥቅምት 6 ቀን 2015. ዓ.ም. ጀምሮ በእንግሊዝ ለንደን ከተማ ይታያል።
‹‹የፊልሙ ታሪክ በለንደን ሲኒማ መታየት ዓለም አቀፋዊ ዕውቅና እንዲያገኝ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል፤›› ብለዋል፡፡
ከኂሩት አባቷ ማነው? ፊልም በተጨማሪ ‹‹ሲኔት››፣ ‹‹ርዕስ ፈላጊ›› የተሰኙ ታሪካዊና አስቂኝ ዘውግ ያላቸው ፊልሞች በለንደን ሲኒማ ይቀርባሉ ተብሏል፡፡
የአዲስ አበባ ባህል፣ ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ኂሩት ካሰው (ዶ/ር) በበኩላቸው፣ ፊልሙ በኢትዮጵያ በበ1950ዎቹ የነበረውን አኗኗር፣ ባህልና የማኅበረሰብ ትውፊት የሚያስቃኝ ነው ብለዋል፡፡
ከዚህ ባለፈ ፊልሙ በወቅቱ የነበረውን ማኅበራዊ መስተጋበር የሚያስቃኝ መሆኑን የገለጹት ኂሩት (ዶ/ር)፣ ከአሁኑ የፊልም ኢንዱስትሪ ጋር ለማነፃፀር ይጠቅማል ብለዋል፡፡
ለለንደን ከተማ ተመልካቾችም የኢትዮጵያ ፊልም የነበረበትንና አሁን ያለበትን ደረጃ ለማሳየት የሚረዳ መሆኑን አስረድተዋል፡፡
የአዲስ አበባ ሲኒማ ቤቶች አስተዳደር ኢንተርፕራይዝ ኂሩት አባቷ ማነው? ደብዛው እንዳይጠፋ ግማሽ ሚሊዮን ብር ወጪ በማድረግ ወደ ዲጂታል እንደቀየረው ተገልጿል፡፡
ፊልሙ በወቅቱ ከኢትዮጵያ ልማት ባንክ በተገኘ የ40,000 ብር ብድር የተሠራ ሲሆን፣ ብድሩ ባለመከፈሉ ለረዥም ጊዜያት ልማት ባንክ በመያዣነት ተቀምጦ እንደነበር አስታውሰዋል፡፡
ፊልሙ ከመሠራቱ በፊት ኂሩት አባቷ ማነው? የተሰኘ መጽሐፍ እንደነበር፣ መጽሐፉን በወደ ፊልም የቀየሩት ደግሞ ኢላላ ኢብሳና ላምሮስ ሮከርስ መሆናቸው ተገልጿል፡፡
በጥቁርና በነጭ ምሥል የተሠራው 35 ሚሊ ሜትር የኢትዮጵያ ፈር ቀዳጅ ፊልም ከጥቅምት 4 እስከ ጥቅምት 6 ቀን 2015 ዓ.ም. በለንደን ከተማ ለዕይታ ይቀርባል ተብሏል፡፡
በቀዳማዊ አፄ ኃይለ ሥላሴ ተመርቆ ለመጀመርያ ጊዜ ለሕዝብ የተበረከተውና በኢላላ ኢብሳ የተሠራው ኂሩት አባቷ ማነው? ፊልም በ1957 ዓ.ም. ለመጀመርያ ጊዜ ለዕይታ የቀረበው ነበር፡፡