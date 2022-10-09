እየተንሰራፋ የመጣው የወባ በሽታ

በኢትዮጵያ የወባ በሽታን ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ ለማስቆም መንግሥት የተለያዩ አቅጣጫዎችን ነድፎ እየተንቀሳቀሰ ቢሆንም፣ ችግሩ ግን አሁንም ቢሆን ሊገታ አልቻለም፡፡ በተለይም የፀረ ወባ መድኃኒትና የአጎበር ሥርጭት የሕክምና አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ችግር በመኖሩ በሽታውን እንዳባባሰው በተደጋጋሚ ይነገራል፡፡
በቅርቡ በአማራ ክልል፣ በጋምቤላና በሌሎች ቦታዎች ላይ በሽታው እየተንሰራፋ መምጣቱን መረጃ ያሳያል፡፡ በአማራ ክልል በተለያዩ ወረዳዎችና ዞኖች ላይ ከሐምሌ እስከ መስከረም አጋማሽ 2015 ዓ.ም. ድረስ ብቻ ከ163 ሺሕ በላይ ሰዎች በበሽታው መያዛቸውን የክልሉ የኅብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስታውቋል፡፡
የኢንስቲትዩቱ የወባ ማስወገጃ ፕሮግራም አስተባባሪ አቶ ዳምጤ ላንከር ለሪፖርተር እንደገለጹት፣ በክልሉ ባለፈው ሳምንት ብቻ በተለያዩ ወረዳና ዞኖች ላይ ከ17 ሺሕ በላይ ሰዎች በወባ በሽታ ተይዘዋል፡፡
‹‹በክልሉም በሚገኙ ዞንና ወረዳዎች ላይ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ሰዎች በወባ በሽታ እየተያዙ ነው፤›› ያሉት የፕሮግራም አስተባባሪው፣ በእነዚህም ቦታዎች ላይ የጤና ባለሙያዎችን በመመደብ ቁጥጥር ለማድረግ ጥረት እየተደረገ መሆኑን አስረድተዋል፡፡
በክልሉ ላይ የሚገኙ የዞንና የወረዳ ጤና መምርያ ቢሮዎች በበሽታው በየቀኑ የሚያዙ ሰዎችን ቁጥር ሪፖርት እያደረጉ መሆኑን ገልጸው፣ ሪፖርቱንም በሚያቀርቡበት ወቅት ከጊዜ ወደ ጊዜ በበሽታው የሚያዙ ሰዎች ቁጥር እያሻቀበ መምጣቱን ማየት ተችሏል ሲሉ ገልጸዋል፡፡
ባለፈው ሳምንት በ45 ወረዳዎች ላይ ቁጥራቸው ከፍተኛ የሆኑ ሰዎች በወባ በሽታ መያዛቸውን ያስታወሱት አቶ ዳምጤ፣ በእነዚህ ቦታዎች ላይ በቂ የሆነ የሕክምና አገልግሎት ለመስጠት ተቋሙ የግብዓት ችግር እንደገጠመው አብራርተዋል፡፡
በቆራ፣ በጃዊ፣ በመተማ፣ በባህር ዳር ከተማ፣ በሊቦ፣ በከምከም፣ በጎንደር ዙሪያና ሌሎች ቦታዎች ላይ ወባ በሽታ መከሰቱና ቁጥጥር ለማድረግም አዳጋች እንደሆነ ገልጸዋል፡፡
በተለይ አጎበር፣ የወባ መከላከያ መድኃኒት አለመኖር፣ ማኅበረሰቡ ትኩረት አለመስጠቱ በሽታውን ላለመቆጣጠር ምክንያት ሆኗል የሚሉት ፕሮግራም አስተባባሪው፣ እነዚህንም ግብዓቶች ለማግኘት የጤና ሚኒስቴርን መጠየቃቸውን አስረድተዋል፡፡
አንጎበርና ሌሎች የወባ በሽታ መከላከያ መድኃኒቶች እንዲያቀርብ ለጤና ሚኒስቴር ጥያቄ ቢቀርብም በተለያዩ መጓተቶች ምክንያት እስካሁን ግብዓቶችን ማግኘት አለመቻሉን ተናግረዋል፡፡
በተለያዩ ወረዳዎችና ዞኖች ላይ የሚገኙ የማኅበረሰቡ ክፍሎች ለበሽታው በቂ የሆነ ትኩረት ባለመስጠታቸው በሽታው ሊንሰራፋ እንደቻለ አስታውሰዋል፡፡
ከዚሁ ጎን ለጎን በተለያዩ የጤና ኬላዎች ላይ የወባ በሽታ ሕክምና አገልግሎትን በተገቢው መንገድ ለመስጠት እንቅስቃሴ መጀመሩን ጠቅሰው፣ ይህንንም አገልግሎት ለመስጠት ከወረዳ እስከ ዞን ኮሚቴ ተዋቅሮ እየተሠራ ነው ብለዋል፡፡
የበሽታውንም አስከፊነት ለማኅበረሰቡ ለማሳወቅ በተለያዩ መንገዶች የግንዛቤ ማስጨበጥ ሥራ እየተሠራ እንደሆነና በቀጣይም ይህንኑ አሠራር በማስፋት ተቋሙ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር የሚሠራ መሆኑን አቶ ዳምጤ ለሪፖርተር ገልጸዋል፡፡
በሌላ በኩል በጋምቤላ ክልል በአሥር ወረዳዎች ተከስቶ ከነበረው የጎርፍ አደጋ ጋር ተያይዞ የወባ ወረርሽኝና ውኃ ወለድ በሽታዎች እንዳይከሰቱ የጤና ሚኒስቴር የበኩሉን ድጋፍ እያደረገ መሆኑን የጤና ሚኒስትር ሊያ ታደሰ (ዶ/ር) ገልጸዋል፡፡
የጎርፍ አደጋው ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ ባለሙያዎችን በመመደብ ጭምር የወባና የውኃ ወለድ በሽታዎች እንዳይከሰት ለመከላከል የሚያግዙ የመድኃኒት፣ አጎበርና ሌሎች ድጋፎችን ሲያደርግ መቆየቱን በመስክ ጉብኝት ላይ የተናገሩት ሚኒስትሯ ድጋፍና ክትትል ተጠናከረው እንደሚቀጥሉ አመላክተዋል፡፡
የኢትዮጵያ ኅብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር መሳይ ኃይሉ (ዶ/ር) በበኩላቸው፣ በክልሉ የጎርፍ አደጋው ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ ወደ አካባቢ የባለሙያዎች ቡድን በመላክ ሲደግፍ መቆየቱን ተናግረዋል፡፡
ኢንስቲትዩቱ ከባለሙያ ድጋፍ በተጨማሪ የወባና የውኃ ወለድ በሽታዎችን ለመከላከል የሚያግዙ 15 ሚሊዮን ብር ግምት ያላቸው የሕክምና ግብዓቶችን ጨምሮ ለሥልጠና የሚውል የአራት ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉን ገልጸው፣ በቀጣይም ድጋፉ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል፡፡
የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡሞድ ኡጁሉ ኅብረተሰቡ አሁንም በወባና በውኃ ወለድ በሽታዎች የመጋለጥ ዕድሉ ከፍተኛ ስለሆነ በሁለቱ ተቋማት የተጀመረው ሁለንታናዊ ድጋፍ እንዲጠናከር ጥሪ አቅርበዋል፡፡