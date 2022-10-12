ለጦርነቱ ተጎጂዎች ድጋፍ እያሰባሰበ መሆኑን የፖለቲካ ፓርቲዎች ገቢ አሰባሳቢ ኮሚቴ አስታወቀ

በአዲስ አበባ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሥር የሚንቀሳቀሱ 16 የፖለቲካ ፓርቲዎች የመሠረቱት የፓርቲዎች ድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ፣ ለጥምር ጦሩና በጦርነቱ ለተጎዱ የሚውል ገንዘብ እያሰባሰበ መሆኑን አስታወቀ፡፡ የትግራይ ክልል ተፈናቃዮችን ጭምር እንደሚደግፍ ያስታወቀው ኮሚቴው እስካሁን ከ11 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ መሰብሰቡን ገልጿል፡፡
በሚቀጥለው ሳምንት ጥቅምት 10 ቀን 2015 ዓ.ም. የገቢ ማሰባሰብ መርሐ ግብሩ ይጠቃለላል ቢባልም፣ ከዚያም በላይ ሊራዘም እንደሚችል የኮሚቴው ለሪፖርተር ገልጿል፡፡ የኮሚቴው ሰብሳቢ የኢትዮጵያ ሕዝብ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) ተቀዳሚ ሊቀመንበር መጋቢ ብሉይ አብረሃም ሃይማኖት፣ ዕርዳታው ጥምር ጦሩን የማበረታታትና የተጎዱ ዜጎችን የመደገፍ ዓላማ ያለው መሆኑን አስረድተዋል፡፡
‹‹ድጋፉ በዋናነት የትግራይ ክልል ተፈናቃዮችንም ያካተተ ነው፤›› ያሉት ሰብሳቢው፣ ለድጋፍ ማሰባሰቡ ገዥው ብልፅግናን ጨምሮ እንደ ኢዜማና ሌሎችም የፖለቲካ ድርጀቶች እንደሚሳተፉ ተናግረዋል፡፡
የገንዘብ ድጋፉ የሚሰባሰበው ፓርቲዎቹ ከሚያዋጡት ብቻ ሳይሆን፣ በአገር ቤትና በውጪ ካሉ ደጋፊዎቻቸው ከሚገኝ ዕርዳታ መሆኑ ተመልክቷል፡፡ ‹‹የዛሬ ዓመትም ድጋፍ የማሰባሰብ ልምዱ ነበር፡፡ ዓምና 18 ሚሊዮን ብር ፓርቲዎች አሰባስበው ድጋፍ አበርክተዋል፤›› ያሉት መጋቢ ብሉይ አብረሃም፣ ዘንድሮ በትንሹ 14 ሚሊዮን ብር ለማሰባሰብ ግብ በማስቀመጥ እየተንቀሳቀሱ መሆኑን አክለዋል፡፡
የገንዘቡ ድጋፉ አገሪቱ ከገጠማትና እየገጠማት ካለው ሰብዓዊና ቁሳዊ ውድመት አንፃር እዚህ ግባ የማይባል ትንሽ መሆኑን ጠቁመው፣ ይሁን እንጂ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንወክለዋለን ለሚሉት ሕዝብ በሚችሉት አቅም ጥቂትም ቢሆን ድጋፍ ማድረጋቸው ተምሳሌትነቱ ትልቅ ነው ብለዋል፡፡
በኢትዮጵያ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከመጠላለፍና ከፖለቲካ አሻጥር ተላቀው፣ ወገንን እንርዳ በሚል ጥላ ሥር መሰባሰብ መቻላቸውም ትልቅ ለውጥ መሆኑን ነው መጋቢ ብሉይ አብረሃም ያስረዱት፡፡ ወደፊትም ቢሆን ፓርቲዎቹ በአገር ጉዳይና በሚያግቧቧቸው አጀንዳዎች ላይ በጋራ መሥራት እንደሚገባቸውም ነው ያሳሰቡት፡፡