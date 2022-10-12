ታዋቂው የኦሊምፒክና የስፖርት ሰው ፍቅሩ ኪዳኔ (1927 – 2015)

የመጀመርያው የኢትዮጵያ ኦሊምፒክ ኮሚቴ ዋና ጸሐፊ፣ በኢንተርናሽናል ኦሊምፒክ ኮሚቴ፣ ፕሬዚዳንታዊ ቢሮ ኃላፊ የነበሩት አቶ ፍቅሩ ኪዳኔ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል፡፡
ከቀደምት የስፖርት ጋዜጠኞች የነበሩት አቶ ፍቅሩ ጥቅምት 1 ቀን 2015 ዓ.ም. መኖሪያቸው በነበረው በፈረንሣይ ዋና ከተማ ፓሪስ ማረፋቸውን ቤተሰባቸው አስታውቀዋል፡፡
በተለያዩ የኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን ያገለገሉት አቶ ፍቅሩ፣ በጋዜጠኛነት ሕይወታቸው ከአገር ውስጥ ባሻገር ለአሜሪካና ለጀመርን ሬዲዮዎች ዘጋቢም ነበሩ፡፡
በአዲስ አበባ ውስጥ በ1927 ዓ.ም. የተወለዱት አቶ ፍቅሩ ኪዳኔ አባታቸው የቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊ የነበሩ ሲሆን፣ የክለቡን ተጫዋቾች ከትምህርት ቤት ወደ ስታዲየም ይወስዱ ነበር፡፡ በእነዚህ ጊዜያት ሁሉ ከአባታቸው ጋር የመሆን ዕድል የነበራቸው አቶ ፍቅሩ፣ በኋላ የስፖርት አስተማሪ ሆነዋል፡፡ ከዚያም በ1949 ዓ.ም. በዛሬዪቱ ኢትዮጵያ ጋዜጣ የመጀመሪያው የስፖርት ጋዜጠኛ በመሆን ከስታዲየም የስፖርት ፕሮግራምችን ማሠራጨት መጀመራቸው ይታወሳል፡፡ ከዚያም በኢትዮጵያ ሬዲዮ የስፖርት ፕሮግራም ጀመሩ፡፡ በጊዜው ምንም እንኳ ለስፖርት ጽሑፎች የነበረው ፍላጎት ዝቅተኛ የነበረ ቢሆንም፣ ኤዲተሮችን በማሳመን ስፖርት ተኮር የሆኑ የተለያዩ ጽሑፎችን የተለያዩ ጋዜጦች ላይ ይጽፉ ነበር፡፡
እ.ኤ.አ. የ1960 የሮም የኦሊምፒክ ጨዋታዎች አጋጣሚ የኦሊምፒክ ታሪክን አሳትመዋል፡፡ በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ውስጥ ወደ ኮንጎ ተልከው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ግን ወደ አገራቸው ተመለሱ፡፡ ከዚያም የኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽኖችን መርዳት ጀመሩ፡፡ በተለይ የኢትዮጵያ ብስክሌት ፌዴሬሽን ዋና ጸሐፊ፣ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ሕዝብ ግንኙነት፣ የቴኒስና የእግር ኳስ ሊግ ዋና ጸሐፊ በመሆን አገልግለዋል፡፡
የኢትዮጵያ ኦሊምፒክ ኮሚቴ በኢንተርናሽናል ኦሊምፒክ ኮሚቴ መርህ መሠረት በ1960 ዓ.ም. ዳግም ሲደራጅ በዋና ጸሐፊነት ሠርተዋል፡፡ ኢትዮጵያ በ1960 እና በ1968 ዓ.ም. የ6ኛውና 10ኛው የአፍሪካ እግር ኳስ ዋንጫ ስታዘጋጅ በልዩ ልዩ ኮሚቴዎች በአባልነት ተሳትፈዋል፡፡
በስፖርትጋዜጠኝነት፣ በአመራርነትና በደራሲነት የሚታወቁት አንጋፋው የስፖርት ሰው አቶ ፍቅሩ ኪዳኔ፣ የእግር ኳስ ጨዋታን በቀጥታ በሬዲዮ በማስተላለፍ የመጀመርያው ኢትዮጵያዊ እንደነበሩ የሚነገርላቸው ሲሆን፣ ከግማሽ ክፍለ ዘመን በላይ በተለያዩ ቋንቋዎች የስፖርት ዘገባዎችን በማቅረብ፣ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን፣ በካፍና በኦሊምፒክ ኮሚቴ አመራርነት፣ በጋዜጠኞች ማኅበር መሥራችነትና አመራርነትም ከፍተኛ ግልጋሎት ሰጥተዋል፡፡ ‹‹የፒያሳ ልጅ›› በተሰኘው መጽሐፋቸውና በሌሎችም ዕውቅና አግኝተዋል።