Thursday, October 13, 2022
ተጨማሪ አገልግሎቶች
Search
Subscribe
ሌሎች ዓምዶች
    - Advertisement -
    - Advertisement -
    የዓለም የአዕምሮ ጤና ቀን ታዳሚዎች
    ማኅበራዊከባለድርሻ አካላት ጋር ቅንጅት የሚፈልገው የአዕምሮ ጤና ሕክምና

    ከባለድርሻ አካላት ጋር ቅንጅት የሚፈልገው የአዕምሮ ጤና ሕክምና

    ታደሰ ገብረማርያም

    ቀን:

    የአዕምሮ ጤና እንደ ሌሎች የጤና ዘርፎች እኩል አስፈላጊነቱን አሳይቷል፡፡ በዚህም የተነሳ በዕቅድ ተይዞ እየተተገበረ ነው፡፡ ባለፉት ዓመታት በተከሰተው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ እንደ አገር ቀውሶችንና የአዕምሮ ጤና ችግር ቢያጋጥምም የአዕምሮ ጤና ችግርን በማሻሻል ረገድ ውጤታማ ሥራዎች እንደተከናወኑ የጤና ሚኒስትር ሊያ ታደሰ (ዶ/ር) ተናግረዋል፡፡

    ‹‹ዓለም አቀፋዊ ትኩረት የአዕምሮ ጤናና ደኅንነት ለሁሉም›› በሚል መሪ ቃል የዓለም የአዕምሮ ጤና ቀን መስከረም 30 ቀን 2015 ዓ.ም. በአማኑኤል የአዕምሮ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል በተከበረበት ሥነ ሥርዓት ላይ ሚኒስትሯ እንደገለጹት፣ በአገር አቀፍ ደረጃ 310 ጤና ጣቢያዎች መለስተኛ የአዕምሮ ሕሙማን ጤና አገልግሎት እንዲሰጡ ተደርጓል፡፡

    በቀጣይም ለማኅበረሰቡ በአዕምሮ ጤና ዙሪያ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራዎችን መሥራትና ለአዕምሮ ጤና ችግር አምጪ ሁኔታዎችን መቅረፍና መከላከል ላይ፣ እንዲሁም በሰው ኃይል ግንባታና በጥናትና ምርምር ላይ እንደሚሠራ አክለዋል፡፡ ከአዕምሮ ሕመምና ተያያዥ ጥያቄዎች ጋር በተያያዘ በ952 የነፃ ጥሪ መስመር ነፃ የምክር አገልግሎት ማግኘት እንደሚቻልም ነው የተናገሩት፡፡

    ይህ መሪ ቃል የተመረጠበት ዋናው ዓላማ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ከተከሰተ ጀምሮ በመላው ዓለም ከፍተኛ ሞትና የጤና ችግር ያስከተለ ሲሆን፣ ከወረርሽኙ ጋር በተያያዘ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ላይ አዕምሯዊና ሥነ ልቦናዊ ጤንነት ላይ ተፅዕኖ በማሳደሩ እንደሆነ ሳይገልጹ አላለፉም፡፡

    የኮቪድ-19 ወረርሽኝ የአዕምሮ ጤና እንደ ሌሎች የጤና ዘርፎች እኩል አስፈላጊነቱን ያሳየ ሲሆን፣ ወረርሽኙን ተከትሎ ባሉት ወራትና ዓመታት በተለይ የድባቴ፣ የከፍተኛ ጭንቀትና የሱስ ሕመም መጠን ሊጨምር እንደሚችል የዓለም ጤና ድርጅት መጠቆሙን ተናግረዋል፡፡ በተጨማሪም በተለያዩ የአገራችን ክፍሎች ባለው ግጭት የተነሳ ዜጎቻችን በሥነ ልቦናዊ፣ ማኅበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ችግሮች የተነሳ ለአዕምሮ ጤና መታወክ ተጋላጭ የሆኑበት ጊዜ በመሆኑ ያለውን ተፅዕኖ ከፍ ያደርገዋል፤›› ብለዋል፡፡

    የዓለም የአዕምሮ ጤና ቀንን የሚከበርበት ዋናው ዓላማ፣ የአዕምሮ ጤና ላይ ግንዛቤ ለመፍጠር፣ በአዕምሮ ጤናና ደኅንነት ላይ የበለጠ ለመሥራትና ድጋፍ ለማሰባሰብ፣ የሚመለከተው አካል ለአዕምሮ ጤና ተገቢውን ትኩረት እንዲሰጠው ለማስቻል ሲሆን፣ በተጨማሪም ከአዕምሮ ጤና ጋር የሚያያዘውን ሥር የሰደደ አድልኦና መገለል ለመቅረፍ በጋራ ለመሥራት ውይይት የሚደረግበት የጋራ መድረክ መሆኑን ተናግረዋል፡፡

    ሚኒስቴሩ የአዕምሮ ጤና ስትራቴጂ ቀርጾ በመተግበር ላይ ሲሆን፣ በስትራቴጂውም ላይ ትኩረት የሚሰጥባቸው ሥራዎች በቂና ብቃት ያለው የሰው ሀብት ልማት ማፍራት፣ የአዕምሮ ጤና ላይ ግንዛብ መስጠትና አጋላጭ መንስዔዎችን መከላከል መሆናቸውን አስረድተዋል፡፡

    የአዕምሮ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ሥራ አስኪያጅ አቶ ኢዳኦ ፈጆ ሆስፒታሉ በተመለከተ፣ በተኝቶ ሕክምናና በድንገተኛ ሕክምና አገልግሎት እየሰጠ መሆኑን ገልጸው በሰብ ስፔሻሊስት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ጋር በትብብር እየተሠራ መሆኑን ገልጸዋል፡፡

    ከተቋቋመ 80 ዓመታትን ያስቆጠረው ይህ አንጋፋ ሆስፒታል የአሁኑን ስያሜ ከማግኘቱ በፊት ‹‹ተክለሃይማኖትና አካባቢው ሆስፒታል›› ተብሎ ይጠራ የነበረ ሲሆን ከጥቂት ጊዜ በኋላም ከሆስፒታሉ ጎን ከነበረው አማኑኤል ቤተክርስቲያን በመነሳት የአሁኑን ስያሜውን ማግኘቱ ተገልጿል፡፡

    እስከ 1960ዎቹ ድረስ ከህንድ፣ ከአርጀንቲና፣ ከእንግሊዝና ከቀድሞዋ ዩጎዝላቪያ በተለያየ ጊዜ በበጎ አድራጎት ተግባር እየመጡ የሕክምና አገልግሎት በመስጠትና በማስተዳደርም ጭምር በሆስፒታሉ ትልቅ አሻራቸውን ያኖሩ ሐኪሞች እንደነበሩ መረጃዎች ያትታሉ፡፡

    በ1970ዎቹ መጀመርያ ላይ የቀድሞ የዩጎዝላቪያ ተወላጅ የሆኑት ዶ/ር ማሪንኮ ፖቪቼቪች ለረዥም ጊዜ ሆስፒታሉን በዳይሬክተርነትና በሐኪምነት እንዳገለገሉ፣ በኚህ የሕክምና ዘመን የኤሌክትሪክ ንዝረት ሕክምና መጀመሩ ተገልጿል፡፡

    spot_img
    Previous articleበጋምቢያ የጉንፋን ሽሮፕ ያስከተለው ሞትን ተከትሎ የዓለም ጤና ድርጅት የሰጠው ማስጠንቀቂያ
    Next articleየዘመናዊ የመመርመርያ መሣሪያዎች ትሩፋት
    - Advertisement -

    ይመዝገቡ

    spot_img
    spot_img

    ተዛማጅ ጽሑፎች
    ተዛማጅ

    [ክቡር ሚኒስትሩ የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ተፈታኞችን ሲጎበኙ ውለው ወደ መኖሪያ ቤታቸው ድካም ተጫጭኗቸው ቢመለሱም ባለቤታቸው በነገር አላስቀምጥ ብለዋቸዋል]

    በጋዜጣዉ ሪፓርተር -
    ምነው የደከመህ ትመስላለህ? በጣም ደክሞኛል። ፈተና የሚወስዱትን ተማሪዎችና የፈተና አሰጣጡን...

    የፕሬዚዳንቷ የፓርላማ የመክፈቻ ንግግርና የፖለቲካ ፓርዎች ዕይታ

    ሲሳይ ሳህሉ -
    የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና የፌደሬሽን ምክር ቤት ሁለተኛ ዓመት...

    የድሬዳዋ አስተዳደር የሚገለገልበትን ሕንፃ ለባለንብረቶቹ ባለመመለሱ ውዝግብ ተፈጠረ

    ዳዊት ታዬ -
    ከአዋጅ ውጭ ተወርሶ የነበረው የድሬዳዋ ንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር...

    የኦሮሚያ ኅብረት ሥራ ባንክ ከ100 ቢሊዮን ብር በላይ ተቀማጭ ያለው ሦስተኛው ከግል ባንክ ሆነ

    ዳዊት ታዬ -
    የኦሮሚያ ኅብረት ሥራ ባንክ የተቀማጭ ገንዘብ መጠኑን ከ100 ቢሊዮን...

    About us

    Media and communications Center.

    Cameroon Street, Awlo Building 7th floor,

    E-mail: [email protected]

    Phone Number: (+251) 116-616-184

    Other Services

    Reporter Tenders
    https://www.reportertenders.com

    Reporter Jobs
    https://www.ethiopianreporterjobs.com

    Ethiopian Reporter
    https://www.ethiopianreporter.com

    Reporter SMS Service 7474 (OK)

    Subscribe

    To be updated with all the latest news, offers and special announcements.

    Copyright © 2022 Media & Communications Center. All Rights Reserved | Privacy Policy