Sunday, October 16, 2022
ተጨማሪ አገልግሎቶች
Search
Subscribe
ሌሎች ዓምዶች
    - Advertisement -
    - Advertisement -
    የ10ኛው የጣና ፎረም ባህርዳር በተካሄደት ወቅት
    ዜናአሥረኛው በአፍሪካ ደኅንነት ጉዳዮች ላይ የሚመክረው ጣና ፎረም ዛሬ ይጠናቀቃል

    አሥረኛው በአፍሪካ ደኅንነት ጉዳዮች ላይ የሚመክረው ጣና ፎረም ዛሬ ይጠናቀቃል

    ሳሙኤል ቦጋለ

    ቀን:

    በአማራ ክልል ባህር ዳር ከተማ ጣና ሐይቅ ዳር በየዓመቱ የሚመክረው አሥረኛው የጣና ከፍተኛ የደኅንነት ፎርም የአፍሪካ የተለያዩ አገሮች ተወካዮች በተገኙበት፣ ከባለፈው ዓርብ ጥቅምት 4 ቀን 2015 ዓ.ም. ጀምሮ ሲካሄድ ቆይቶ ዛሬ ጥቅምት 6 ቀን 2015 ዓ.ም. ይጠናቀቃል፡፡

    ‹‹የደኅንነት ሥጋቶችን መቆጣጠር፣ ተፅዕኖዎችን የመቋቋም አቅምን በአፍሪካ ለመገንባት›› በሚል መሪ ቃል በስፋት የተለያዩ ሁነቶችን በማካተት የዚህኛውን ዓመት ጉባዔ በአገሮች መሪዎች፣ በተወካዮችና በምሁራን እየተካሄደ ነው፡፡ የኢትዮጵያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን፣ እንዲሁም የሶማሊያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዛ አብዲን ጨምሮ የሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዓሊ ሔልሳደግ፣ የቀድሞው የጋና ፕሬዚዳንት ጆን ድራማኒ ማሃማና ሌሎች የበርካታ አፍሪካ አገሮች ከፍተኛ ተወካዮች ተገኝተዋል፡፡

    በተጨማሪም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሚኒስትር ደኤታ አምባሳደር ብርቱካን አያናና የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት ይልቃል ከፋለ (ዶ/ር) እንግዶችን በመቀበልና በጉባዔው በመሳተፍ ላይ ይገኛሉ፡፡ የጣና ፎረም ጽሕፈት ቤት በመሆን የሚያገለግለው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲው የሰላምና የደኅንነት ተቋም፣ የቀድሞው ዋና ዳይሬክተር የአገራዊ ምክክር ኮሚሽነር ዮናስ አዳዬ (ዶ/ር)፣ እንዲሁም የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ወ/ሮ መዓዛ አሸናፊ ተሳታፊ ናቸው፡፡

    በቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ አስጀማሪነት እ.ኤ.አ. በ2012 የተጀመው ጣና ፎረም፣ ከእሳቸው በኋላም በተተኩትና አሁንም ድረስ የፎረሙ የቦርድ አባል የሆኑት የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የቅርብ ድጋፍ ሲቀጥል መቆየቱ ይታወቃል፡፡ አቶ ኃይለማርያም በዚህ ዓመት በሚካሄደው  የፎረም ተሳታፊ ናቸው፡፡

    ከዋናው የጉባዔው ርዕስ በተጨማሪ በተለያዩ ንዑስ ርዕሶች ላይ ሲመክር የቆየ ሲሆን፣ ፕሮግራሙ ኢሕገ መንግሥታዊ የመንግሥት ለውጥ፣ አፍሪካን የሚጎዱ የዓለም አቀፍ ደኅንነት ጉዳዮች፣ እንዲሁም ለአየር ንብረት ለውጥ የሚደረጉ ዝግጁነትና ፋይናንስ አደራረግ ከሚኙበት ንዑስ ርዕሶች የተወሰኑት ናቸው፡፡

    Based on Import Data of 2014 Ethiopian Budget year (1USD = 50Br)

    o 1

    Tariff Code

    Product Description

     

    1

    1704

    Chewing Gum and Sugar Confectionary

    ከረሜላዎች፣ ማስቲካዎችና ሌሎች ጣፋጭ ዝግጅቶች

    2

    1806 except

    18062010

    Chocolate

    ቸኮሌት

    3

    1905

    Sweet Biscuits and Waffies

    ብስኩቶችና ዋፈሮች

    4

    2009

    Fruit Juices & canned fruits

    የፍራፍሬ ጭማቂና የታሸጉ ፍራፍሬዎች

    5

     

    Jam, vimto, potato chips, tomato paste

    ከፍራፍሬ የተዘጋጁ ጃሞች፣ የድንች ጥብሶች፣

    6

    22021000

    Water including mineral water, soft drinks and other non-alcoholic drinks

    የታሸጉ ውኃዎች፣ ለስላሳ መጠጦችና አልኮል የሌላቸው መጠጦች

    7

    Chapter 22

    Wihisky, wind, Beer and all other alcoholic drinks

    ውስኪ፣ ወይን፣ ቢራና ሌሎች አልኮል መጠጦች በሙሉ

    8

    2402,2403,2404

    Cigarettes and substitutes

    ሲጋራ

    9

    3303

    Pertumes and toilet waters

    ሽቶዎችና ቶይሌት ዋተርስ

    10

    33041000,33042000,33043000

    Make up preparations

    የውበት ወይም የመኳኳያ ዝግጅቶች

    11

    3401

    Soaps

    ሳሙናዎች

    12

    3604

    Fireworks

    ርችቶች

    13

    4202

    Bags and waliets

    ቦርሳና ዋሌቶች

    14

    4909

    Post cards and similar cards

    የታተሙ ሥዕላዊ መግለጫ ያላቸው ካርቶች

    15

    4910

    Calendars

    የቀን መቁጠሪያ ካሌንደሮች

    16

    49119190

    Pictures including wall picture

    ሥዕሎች የግድግዳ ሥዕሎችን ጨምሮ

    17

    6504 & 6505

    Hats and headgears

    ባርኔጣዎችና ኮፍያዎች

    18

    6702

    Artificial flowers

    አርቲፊሻል አበባዎች

    19

    6704

    Human and artificial hairs

    የሰውና አርቲፊሻል ፀጉሮች

    20

    Chapter 71except Legal Tender Coins

    Artificial jewelers

    አርቲፊሻል ጌጣጌጦች

    21

    8703

    Complete build up /CBU/ Automobiles and three wheelers /except electric motor vehicles/

    የተገጣጠሙ የቤት አውቶሞቢልና ባለሦስት እግር ተሽከርካሪዎች /በኤሌክትሪክ ሞተር የሚሠሩትን ሳይጨምር/

    22

    8711

    Complete build up /CBU/ motorcycles /except electric motor vehicles/

    የተገጣጠሙ ሞተር ሳይክሎች /በኤሌክትሪክ ሞተር የሚሠሩትን ሳይጨምር/

    23

    8712

    Bicycles

    ሳይክሎች

    Based on Import Data of 2014 Ethiopian Budget year (1USD = 50Br)

    24

    9401 & 9403

    Household and office Furniture’s except specially designed chairs

    በታሪፍ ቁጥር 9401 እስከ 9403 የሚመደቡ የቤትና የቢሮ ዕቃዎች

    25

    25.01

    Table salts

    የገበታ ጨው

    26

    Chapter 95

    Different games

    የተለያዩ መጫወቻ ዕቃዎች

    27

    Chapter 91

    Hand watches, table and wall clocks

    የእጅ፣ የጠረጴዛና የግድግዳ ሰዓቶች

    28

    66 01 & 6602

    Umbrella

    ዣንጥላዎች

    29

    Chapter 57

    Carpets

    ምንጣፎች

    30

    1601

    Pork luncheon meat

    የዓሳማ ሥጋዎች

    31

    1602

    Chicken luncheon meat

    የዶሮ ሥጋዎች

    32

    1604

    Tuna, sardins and other sea foods

    ቱናዎች፣ ሰርዲኖችና ሌሎች የዓሳ ምርቶች

    33

    Chapter 19 & 21

    Packed foods preparation except milk and preparation for infant or young children

    ከሕፃናት አልሚ ምግቦችና ወተቶች በስተቀር የተለያዩ የታሸጉ ምግቦች

    34

    6911-6914

    Ceramics and porlin kitchen wares

    ከሴራሚክስና ፖርስሊን የተዘጋጁ የቤት ዕቃዎች

    35

    9613

    Gas lighter

    ጋዝ ላይተር

    36

    9615

    Hair pin, clip, grips, roller, bow, band, pony tall,  tiyara

    የተለያዩ የፀጉር ጌጣጌጦች

    37

    96180000

    Mannequin

    ልብስ ማሳያ አሻንጉሊቶች

    38

    7013

    Glass beer mug, wine, alcohol, ash tray, base, frame

    ከብርጭቆ የተዘጋጁ የመጠጥ መጠጫ ዕቃዎች፣ የሲጋራ መተርኮሻዎች፣ የአበባ መያዣና ተመሳሳይ ዕቃዎች

     

    spot_img
    Previous articleከታሪክ አለመማር አገርን ዋጋ ያስከፍላል!
    Next articleበአርብቶ አደር አካባቢዎች ያለው አካታች የፋይናንስ ተደራሽነት ሊሰፋ ይገባል ተባለ
    - Advertisement -

    ይመዝገቡ

    spot_img
    spot_img

    ተዛማጅ ጽሑፎች
    ተዛማጅ

    የሙስና አደጋ በኢትዮጵያ

    ዮናስ አማረ -
    በሐምሌ ወር 2014 ዓ.ም. መንግሥት በሙስና በተጠረጠሩ ግለሰቦች ላይ...

    መንግሥት በልዩ ትኩረት የያዘው የስንዴ ምርት ልማት ስኬቶችና ሥጋቶች

    ኤልያስ ተገኝ -
    ለበርካታ ዓመታት ከአጠቃላይ በጀቷ ቀላል የማይባለውን መዋዕለ ነዋይ ከውጭ...

    የኢንሹራንስ ዘርፉን ለማጎልበት ራሱን የቻለ የኢንሹራንስ ኮሚሽን እንዲቋቋም ተጠየቀ

    ዳዊት ታዬ -
    የኢትዮጵያ የኢንሹራንስ ኢንዱስትሪ የዕድሜውን ያህል ያላደገ ስለመሆኑ በዘርፉ ውስጥ...

    የአገር ልማት የፖለቲካ ሒሳብ ማወራረጃ አይሁን!

    በጋዜጣዉ ሪፓርተር -
    ኢትዮጵያን ከተመፅዋችነት መዝገብ ስሟን የሚያሰርዝ የልማት እንቅስቃሴ በስፋት ሲጀመር፣...

    About us

    Media and communications Center.

    Cameroon Street, Awlo Building 7th floor,

    E-mail: [email protected]

    Phone Number: (+251) 116-616-184

    Other Services

    Reporter Tenders
    https://www.reportertenders.com

    Reporter Jobs
    https://www.ethiopianreporterjobs.com

    Ethiopian Reporter
    https://www.ethiopianreporter.com

    Reporter SMS Service 7474 (OK)

    Subscribe

    To be updated with all the latest news, offers and special announcements.

    Copyright © 2022 Media & Communications Center. All Rights Reserved | Privacy Policy