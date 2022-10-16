ኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሪን ገበያ የሚወስነው የማድረግ ጥረቷን እንደምትቀጥልበት አስታወቀች

እ.ኤ.አ. በ2019 ኢትዮጵያ የጀመረችው የአገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ ዕቅዶች ውስጥ አንደኛው የነበረውን የውጭ ምንዛሪ ገበያ የሚወስነው የማድረግ ዕቅድን እንደምትገፋበት አስታወቀች፡፡
በአሜሪካ ዋና ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ከጥቅምት 10 እስከ 16 ቀን 2014 ዓ.ም. እየተካሄደ ባለው የዓለም ባንክና የዓለም አቀፉ ገንዘብ ተቋም (አይኤምኤፍ)፣ የቡድን ሰባት አገሮች፣ የገንዘብ ሚኒስትሮችና ማዕከላዊ ባንክ ገዥዎች ስብሰባ ባለፈው ዓርብ ጥቅምት 14 ቀን 2014 ዓ.ም. ተካሄዷል፡፡
በዚህ ስብሰባ ላይ እንዲገኙ ከተደረጉት ጥቂት የአፍሪካ አገሮች ተወካይ ተሰብሳቢዎች አንደኛው የሆኑት የኢትዮጵያ የገንዘብ ሚኒስትር አቶ አህመድ ሺዴ፣ በስብሰባው ላይ የገበያ መር የውጭ ምንዛሪን ዕቅድ ጅማሮን ኢትዮጵያ እንደምታስቀጥል፣ እንዲሁም በባንክና በጥቁር ገበያ መካከል ያለውን ልዩነት አንድ ማድረግ ዋነኛ የኢትዮጵያ ዕቅድ እንደሆነ መናገራቸውን፣ በዋሽንግተን ዲሲ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ባወጣው መግለጫ አሳውቋል፡፡
በዚህ የቡድን ሰባት አገሮች ሚኒስትሮች ስብሰባ ላይ የብሔራዊ ባንክ ገዥ ይናገር ደሴ (ዶ/ር) መሳተፋቸውን የገለጸው የኤምባሲው መግለጫ፣ ከአበዳሪና ከረጂ አገሮች ጋር በተደረገው ይህ ስብሰባ ላይ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ፣ ባለፈው ጥቂት ዓመታት የኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብት ስኬቶችና እንቅፋቶችን ማብራራታቸውን ገልጿል፡፡ በመንግሥት በኩል እየተደረጉ ያሉትን የኢኮኖሚ ለውጦች ምንዛሪውን ጨምሮ የገለጹ ሲሆን፣ የፋይናንስ ገበያውን ማሳደግና ለውጭ አገሮች ክፍት ማድረግ፣ የነዳጅ ድጎማውን ማንሳትና መሰል ነጥቦችን ማንሳታቸውን መግለጫው አሳውቋል፡፡
የብሔራዊ ባንክ ምክትል ገዥና ማክሮ ኢኮኖሚስት የሆኑት አቶ ፈቃዱ ደግፌ ለሪፖርተር እንደገለጹት፣ እ.ኤ.አ. ከ2019 ጀምሮ ይፋ ሆኖ በነበረው የሦስት ዓመት አገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ ላይ፣ ይህ ዕቅድ ብዙም መሄድ ያልቻለ ቢሆንም፣ ዓላማው ግን እንዳልቆመ ተናግረዋል፡፡
‹በመሀል ላይ በመጣው የኮቪድ-19 ወረርሽኝና ሌሎች ችግሮች ምክንያት በተፈለገው ፍጥነት መሄድ አልቻልንም ነበር፣ ሥራው ግን የሚቀጥል ይሆናል፤›› ሲሉ ምክትል ገዥው ለሪፖርተር ተናግረዋል፡፡
አቶ አህመድ ሺዴ፣ ይናገር ደሴ (ዶ/ር)፣ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ከፍተኛ አማካሪ አቶ ተክለወልድ አጥናፉና የገንዘብ ሚኒስትር ደኤታ ኢዮብ ተካልኝ (ዶ/ር)ን የያዘው ልዑክ ቡድን በአቶ አህመድ እየተመራ፣ በተለያዩ የጎንዮሽ ስብሰባዎች ላይ በዋሽንግተን ዲሲ እየተካፈሉ ነው፡፡ በስብሰባቸውም የዓለም ባንክና የዓለም ገንዘብ ድርጅት ቀጣናዊ መሪዎች ጋር ስለዕዳ ሽግሽግ፣ የተቋረጡ የፈንድ ፕሮግራሞችና የተለያዩ አብሮ መሥራት በሚያስችሉ ጉዳዮች ጋር እየመከሩ ነው፡፡