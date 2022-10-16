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    ቶ አሮን ሰይፉ የድርጅቱ ሥራ አስኪያጅ፣ የሺዋስ አሰፋ የቦርድ ሰብሳቢ፣
    ዜናኢትዮጵያ በአፍሪካ ኅብረት ተጠቃሚ እንድትሆን ዕቅድ ቀረበ

    ኢትዮጵያ በአፍሪካ ኅብረት ተጠቃሚ እንድትሆን ዕቅድ ቀረበ

    ዮናስ አማረ

    ቀን:

    የአፍሪካ ኅብረትን በመመሥረትም ሆነ የኅብረቱ መቀመጫ በመሆን የምትጠቀሰው ኢትዮጵያ፣ ከዚህ የታሪክ አጋጣሚ ተጠቃሚ ባለመሆኗ፣ በኢኮኖሚና በዲፕሎማሲ ተጠቃሚ የምትሆንበት ዕቅድ ቀረበ፡፡ ዓለም አቀፍ ተፅዕኖ ያለውና ከ50 በላይ አገሮችን ያቀፈ ግዙፍ አኅጉራዊ ድርጅትን በመመሥረት ግንባር ቀደም አገር መሆን ትልቅ ዋጋ የሚሰጠው ቢሆንም፣ ኢትዮጵያ ግን ከዚህ አጋጣሚ በሚገባት ልክ አልተጠቀመችም ተብሏል፡፡

    ይህን ክፍተት ለመሙላት መስከረም 18 ቀን 2015 ዓ.ም. በሲቪክ ማኅበርነት ፈቃድ ወስዶ የተቋቋመው ‹‹አፍሪካ ዴይ ኢንሼቲቭ›› የተባለ ተቋም ከዚህ ዕድል የኢኮኖሚና የዲፕሎማሲ ትርፎች የሚያስገኙ ዕቅዶችን ይዞ መቅረቡን ይፋ አድርጓል፡፡

    ዘንድሮ የአፍሪካ ኅብረት 60ኛ ዓመት የምሥረታ በዓሉ እንደሚከበር የገለጸው ተቋሙ፣ እስከዛሬ ቢከበር ኖሮ ቢያንስ ለ59 ዓመታት የአፍሪካ ኅብረት ምሥረታ በዓላትን ማክበር ይቻል እንደነበር ገልጿል፡፡

    አፍሪካ ዴይ ኢንቪቲቭ ዋና ዓላማው በየዓመቱ የአፍሪካ ኅብረት ምሥረታ ቀንን በመዘከር፣ የቱሪስት መስህብ የሚሆኑና የኢኮኖሚ ትርፍ የሚያስገኙ ዝግጅቶችን ማካሄድ መሆኑን የተቋሙ ኃላፊዎች ገልጸዋል፡፡ ተቋሙ ይህን ሲያደርግም የአገሪቱን ገጽታ የመገንባትና ዲፕሎማሲያዊ ተፅዕኖ የማጉላት ግብንም እንደሚያሳካ ኃላፊዎቹ ገልጸዋል፡፡

    አፍሪካ ዴይ ኢኒሼቲቭ በቦርድ የሚመራ ተቋም መሆኑን የጠቀሱት የድርጅቱ ዋና ሥራ አስኪያጅ አቶ አሮን ሠይፉ፣ ድርጅቱ ትልቅ ዓላማ ሰንቆ የተነሳ መሆኑን ገልጸዋል፡፡ ‹‹የፓን አፍሪካ ንቅናቄ ውልደት እንዲሁም ለአፍሪካ ከቅኝ ተገዥነት መላቀቅ ትልቅ አስተዋጽኦ ያላት ኢትዮጵያ፣ የኅብረቱን ምሥረታ ከዓለም ታላላቅ ፌስቲቫሎች አንዱ ልታደርገው ትችላለች፤›› ብለዋል፡፡

    የድርጅቱ የቦርድ ሰብሳቢ አቶ የሺዋስ አሰፋ በበኩላቸው፣ በሁለት ወይም በሦስት ሳምንት ጊዜ ውስጥ ድርጅቱ ትልቅ የፓናል ውይይት በማድረግ ዓላማውን በሰፊው  እንደሚያስተዋውቅ ተናግረዋል፡፡ ‹‹የድርጅቱ ሥራ ለኢትዮጵያ በኢኮኖሚ፣ በፖለቲካ፣ በባህል፣ በዲፕሎማሲ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያበረክት ነው፤›› ያሉት አቶ የሺዋስ፣ ለዚህ እንዲረዳም ከሚመለከታቸው የመንግሥትና ሴክተር ተቋማት ጋር በጋራ እየሠራ መሆኑን ተናግረዋል፡፡

    ተቋሙ በአዲስ ቪው ሆቴል ሐሙስ ጥቅምት 3 ቀን 2015 ዓ.ም. በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ፣ እ.ኤ.አ. በመጪው ግንቦት 25 ቀን 2023 ዓ.ም. የመጀመርያው የአፍሪካ ኅብረት ምሥረታ ቀን እንደሚከበር አስታውቋል፡፡ በዚሁ ጊዜም የስፖርት ውድድሮችና የሙዚቃ ዝግጅቶችን ጨምሮ ክብረ በዓሉን ትልቅ ፌስቲቫል የሚያደርጉ ዝግጅቶች እንደሚደረጉ አመልክቷል፡፡

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