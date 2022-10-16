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    ባንኮች ክልከላ ለተደረገባቸው ምርቶች ኤልሲ እንዳይከፍቱ እግድ ተጣለባቸው

    ዳዊት ታዬ
    253
    አቶ ፈቃደ ደግፌ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ምክትል ገዥና ቺፍ ኢኮኖሚስት
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    ተዛማጅ ፅሁፎች

    ከውጭ ወደ አገር ውስጥ እንዳይገቡ ክልከላ ለተደረገባቸው 38 ምርቶች፣ ባንኮች ከነገ ጥቅምት 7 ቀን 2015 ዓ.ም. ጀምሮ ‹‹ሌተር ኦፍ ክሬዲት›› መክፈት እንደማይችሉ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አስታውቋል፡፡

    የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከወቅታዊ የውጭ ምንዛሪ እጥረት እየናረ የመጣውን የጥቁር ገበያ ለመቆጣጠር ተሽከርካሪን ጨምሮ 38 ምርቶች እንዳይገቡ በመወሰኑ፣ ባንኮችም በዚህ ውሳኔ መሠረት ለእነዚህ ምርቶች የውጭ ምንዛሪ እንዳይፈቅዱ መመርያ ደርሷቸዋል፡፡

    የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ምክትል ገዥና ቺፍ ኢኮኖሚስት አቶ ፈቃዱ ደግፌ በሰጡት መግለጫ፣ በመንግሥት በተሰጠው ውሳኔ መሠረት 38ቱ ምርቶች ወደ አገር እንዳይገቡ ክልከላ የተጣለው ከጥቅምት 4 ቀን 2015 ዓ.ም. ጀምሮ ነው፡፡

    በዚህ መሠረት ለእነዚህ ምርቶች ማንኛውም ባንክ ኤልሲ መክፈት የማይችል መሆኑ የተገለጸለት ሲሆን፣ ይህንን መመርያ ጥሰው ኤልሲ የሚከፍቱ ባንኮች ካሉ ሕግ በመተላለፍ ተጠያቂ የሚሆኑና የሚቀጡ መሆኑንም ምክትል ገዥው አስታውቀዋል፡፡

    መንግሥት 38ቱ ምርቶች እንዳይገቡ ያደረገበትን ምክንያት በተመለከተ የገንዘብ ሚኒስቴር እንዳስታወቀው ደግሞ፣ ዕርምጃው የዋጋ ንረት በኅብረተሰቡ ላይ ሊያደርስ የሚችለውን ጫና ለመቀነስ ታስቦ ጭምር የተወሰደ ዕርምጃ ነው፡፡

    በኅብረተሰብ ላይ የሚደርሰውን ጫና ለመቀነስ ሲባል መንግሥት የተለያዩ የፊስካል ገንዘብና ሌሎች ዕርምጃዎችን እየወሰደ መሆኑን ያስታወቀው ገንዘብ ሚኒስቴር፣ ይህን ውጤታማ ለማድረግ እንዲህ ያሉ ዕርምጃዎች መውሰዱ አግባብ መሆኑ ታምኖበት የሚተገበር መሆኑን አመልክቷል፡፡ ምክትል ገዥውም ቅድሚያ ሊሰጣቸው የማይገባቸው ምርቶች ላይ ክልከላ መጣሉ ኢኮኖሚው ላይ አዎንታዊ አስተዋጽኦ የሚያሳርፍ መሆኑን ነው፡፡ ብሔራዊ ባንክ ባለፈው ሳምንት ባስታወቀው መሠረት፣ ሕገወጥነትን ለመከላልና እየናረ የመጣውን የጥቁር ገበያ ለመቆጣጠር ተጨማሪ አጋዥ ዕርምጃ ተደርጎ የሚወሰድ መሆኑንም ምክትል ገዥው ገልጸዋል፡፡  

    የማክሮ ኮሚቴው ጥናት በማድረግ የውጭ ምንዛሪ እንዳይፈቀድላቸው የተዘረዘሩ ምርቶች ውስጥ በቀዳሚነት የተጠቀሰው በግል የሚገቡ ተሽከርካሪዎች ናቸው፡፡ እንደ አቶ ፈቃዱ ገለጻ፣ ‹‹በግል ወደ ኢትዮጵያ ከሚገቡ ምርቶች ተሽከርካሪዎች በሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚገኙ በመሆኑ፣ ለእነዚህ ተሽከርካሪዎች ይወጣ የነበረውን የውጭ ምንዛሪ በማስቀረት ለሌሎች መሠረታዊ ለሚባሉ፣ በተለይ የፋብሪካ ጥሬ ዕቃዎችን ማስመጫ ለማዋል ያስችላል፤›› ብለዋል፡፡

    ከተሽከርካሪዎች ሌላ ክልከላ ከተደረገባቸው ምርቶች ውስጥ እንደ ከረሜላ፣ ማስቲካና ጣፋጭ ምግቦች ተጠቅሰዋል፡፡ የተለያዩ የፍራፍሬ ጭማቂዎች፣ ሲጋራ፣ ውስኪ፣ ወይንና ሌሎች የአልኮል መጠጦች በዚህ መመርያ መሠረት ላልተወሰነ ጊዜ የማይገቡ ይሆናሉ፡፡

    ሽቶ፣ ባለሦስት እግር ተሽከርካሪዎች፣ በኤሌክትሪክ ከሚሠሩ ውጪ ያሉ የሞተር ሳይክሎችና ሳይክሎችም ገደብ ከተጣለባቸው ምርቶች ውስጥ ይገኙበታል፡፡ እንደ ሒውማን ሄርና መሰል ጌጣጌጦችም ባንኮች የውጭ ምንዛሪ እንዳይፈቅዱላቸው ተወስኗል፡፡ ከምግብ ነክ ምርቶች የገበታ ጨው፣ ቼኮሌቶችና ሌሎች የታሸጉ ምርቶች ይገኙበታል፡፡ ከሕፃናት አልሚ ምግቦችና የዱቄት ወተቶች በስተቀር ያሉ የተለያዩ የታሸጉ ምርቶች ክልከላው የሚመለከታቸው ናቸው፡፡

    ላልተወሰነ ጊዜ የሚቆየው ክልከላ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያለው መሆኑን ያስረዱት አቶ ፈቃዱ፣ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢራ እየተመረተ ከውጭ እንዲገባ መፈቀዱ አግባብ አይደለም፡፡ ስለዚህ ቢራን ከማስገባት ለቢራ ማምረቻ የሚሆኑ ጥሬ ዕቃዎችን እንዲያስገቡ ማድረግ ጠቃሚ ነው፡፡

    እነዚህ ምርቶች በዓመት ምን ያህል የውጭ ምንዛሪ ያስወጡ ነበር? የሚል ጥያቄ የቀረበላቸው አቶ ፈቃዱ፣ አሁን ባለው ደረጃ ምን ያህል እንደሚሆን መግለጽ ባይችሉም፣ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ ይወጣባቸው እንደነበር ተናግረዋል፡፡ በተለይ ተሽከርካሪ አሁን ከሚገባው አንፃር ግማሽ ያህሉ እንኳን በዚህ ክልከላ ውስጥ የሚወድቅ ከሆነ፣ ከሌሎች ዕገዳ ከተደረገባቸው ምርቶች ጋር ተደምሮ በዓመት ቢያንስ ከ100 ሚሊዮን ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሪ የሚወጣባቸው ሊሆን እንደሚችል ግምታቸውን ተናግረዋል፡፡

    ‹‹ይህንን የውጭ ምንዛሪ ለተመረጡ ዘርፎች ማስተላለፍ ቢቻል፣ ኢኮኖሚውን ምን ያህል ሊያነቃቃ እንደሚችል መገመት ይቻላል፤›› ያሉት ምክትል ገዥው፣ ከተሽከርካሪዎች አንፃር የውጭ ምንዛሪ እንዳይፈቀድላቸው የተከለከሉት ሁሉም ተሽከርካሪዎች እንዳልሆኑም ጠቁመዋል፡፡ የሥራ ተሽከርካሪዎች ይህ መመርያ እንደማይመለከታቸውና ለግል አገልግሎ የሚውሉ ትንንሽ ተሽከርካሪዎች በዚህ መመርያ ውስጥ በዋናነት የተካተቱ ናቸው፡፡ ‹‹በትንሽ ኤልሲ እየተከፈተ ከረሚታንስ በተጠለፈ ዶላር የሚገቡ ተሽከርካሪዎች እንዳይገቡ የሚደረግ ይሆናል፤›› ብለዋል፡፡

    ይህ ውሳኔ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ እየወሰዳቸው ያሉ ዕርምጃዎችን የሚደግፍ ሲሆን፣ የውጭ ምንዛሪ ኢኮኖሚያዊ በሆነ መንገድም ሆነ ባልሆነ መንገድ በጣም እየሰፋ ስለመጣ ይህንን ለማረጋጋት የተወሰደ ጠቃሚ እንደሚሆንም ተናግረዋል፡፡

    ላልተወሰነ ጊዜ ወደ አገር እንዳይገቡና ምንም ዓይነት ኤልሲ እንዳይከፈትላቸው የተደረጉት እነዚህ ምርቶች፣ በአብዛኛው ከፍተኛ ታክስ የሚከፈልባቸው ከመሆኑ አንፃር፣ መንግሥት ሊያገኝ የሚገባውን ታክስ እንዳያገኝ ሊያደርጉ የሚችሉ ናቸው፡፡ አሁን ካለው ሁኔታ አንፃር ግን ክልከላው የተሻለ በመሆኑ ውሳኔው ሊሰጥ መቻሉም ተገልጿል፡፡ በሌላ በኩል እንዲህ ያለው ክልከላ ኢኮኖሚውን ላለመጉዳቱ ምን ያህል ታሰቢ ተደርጎ የተወሰነ ነው የሚል ጥያቄ ለምክትል ገዥው ቀርቦ ነበር፡፡ ወደ አገር እንዳይገቡ የተከለከሉ ምርቶች የኢኮኖሚ እንቅስቃሴው ላይ ተፅዕኖ ሊያሳርፉ አይችሉም ወይ? የሚል ጥያቄ የቀረበላቸው አቶ ፈቃዱ፣ እንዲህ ያሉ ዕርምጃዎች ሲወሰዱ ተፅዕኖዎች የሚጠበቁ መሆናቸውን ገልጸዋል፡፡ ተፅዕኖ የሌለው ፖሊሲ እንደሌለ በማመልከት፣ ዋናው ጉዳይ የትኛው ይሻላል? የሚለው ተብሎ የተሻለው ይመረጣል እንጂ፣ ተፅዕኖ መኖሩ እንደማይቀር አስረድተዋል፡፡ ‹‹በእኛ እምነት ከእነዚህ ከተከለከሉ ምርቶች የተሻለ ጠቀሜታ ያላቸው ምርቶች መግባት ስላለባቸው የተወሰደ ዕርምጃ ነው፡፡ ጥሬ ዕቃ በማስገባት ፋብሪካዎች ማንቀሳቀስ ያስፈልጋል፤›› ብለዋል፡፡

    እንዲህ ያሉ ዕርምጃዎች በርካታ ጠቀሚታ ያለው ነው የሚሉት ምክትል ገዥው፣ የተከለከሉ ምርቶችን በአገር ውስጥ እንዲመረቱ ለማድረግ ጭምር ዕድል የሚሰጥ መሆኑ አንዱ ጠቀሜታ ነው ብለዋል፡፡ ሌላው ጠቀሜታ አለው ብለው የጠቀሱት በውጭ ሐዋላ ጠልፎ ዕቃ ማስመጣት የሚያስቀር በመሆኑ በሕጋዊ መንገድ በባንክ የሚመጣውን የውጭ ገንዘብ ያሳድገዋል፡፡ ይህም በመደበኛውና በጥቁር ገበያው መካከል ያለውን የውጭ ምንዛሪ መጠን ስለሚያጠብ በውጭ ምንዛሪ የሚልኩ ሰዎች ወደ ባንክ እንዲመለሱ የሚያደርግ መሆኑን አስረድተዋል፡፡

    ጥቁር ገበያውን ለመቆጣጠር ሰሞኑን ዕርምጃዎች ከመወሰዳቸው በፊት በጥቁር ገበያ የአንድ ዶላር ዋጋ ከ100 ብር በላይ ደርሶ እንደነበር ያስታወሱት ገዥው፣ ከዕርምጃው በኋላ በጥቁር ገበያ የምንዛሪ ዋጋ ከ80 ብር በታች ሆኗል ይላሉ፡፡ ይህ አሁን የሚተገበረው መመርያ ደግሞ በተለያዩ ምክንያቶች በመደበኛውና በጥቁር ገበያው መካከል ያለውን ልዩነት ስለሚያጠብ ይህም አንድ ጠቃሚ ጎን ይኖረዋል፡፡ ይህ መመርያ ላልተወሰነ ጊዜ የሚቆይ በመሆኑ፣ መሀል ላይ እየታየ ማስተካከያዎች ሊወሰዱ የሚችሉ መሆኑንም ከገለጻቸው ለመረዳት ተችሏል፡፡  የውጭ ምንዛሪ የማይፈቀድላቸው 38 የምርት ዓይነቶ ዝርዝር የሚከተሉት ናቸው፡፡   

    Based on Import Data of 2014 Ethiopian Budget year (1USD = 50Br)

    No

    Tariff Code

    Product Description

     

    1

    1704

    Chewing Gum and Sugar Confectionary

    ከረሜላዎች፣ ማስቲካዎችና ሌሎች ጣፋጭ ዝግጅቶች

    2

    1806 except

    18062010

    Chocolate

    ቸኮሌት

    3

    1905

    Sweet Biscuits and Waffies

    ብስኩቶችና ዋፈሮች

    4

    2009

    Fruit Juices & canned fruits

    የፍራፍሬ ጭማቂና የታሸጉ ፍራፍሬዎች

    5

     

    Jam, vimto, potato chips, tomato paste

    ከፍራፍሬ የተዘጋጁ ጃሞች፣ የድንች ጥብሶች፣

    6

    22021000

    Water including mineral water, soft drinks and other non-alcoholic drinks

    የታሸጉ ውኃዎች፣ ለስላሳ መጠጦችና አልኮል የሌላቸው መጠጦች

    7

    Chapter 22

    Wihisky, wind, Beer and all other alcoholic drinks

    ውስኪ፣ ወይን፣ ቢራና ሌሎች አልኮል መጠጦች በሙሉ

    8

    2402,2403,2404

    Cigarettes and substitutes

    ሲጋራ

    9

    3303

    Pertumes and toilet waters

    ሽቶዎችና ቶይሌት ዋተርስ

    10

    33041000,33042000,33043000

    Make up preparations

    የውበት ወይም የመኳኳያ ዝግጅቶች

    11

    3401

    Soaps

    ሳሙናዎች

    12

    3604

    Fireworks

    ርችቶች

    13

    4202

    Bags and waliets

    ቦርሳና ዋሌቶች

    14

    4909

    Post cards and similar cards

    የታተሙ ሥዕላዊ መግለጫ ያላቸው ካርቶች

    15

    4910

    Calendars

    የቀን መቁጠሪያ ካሌንደሮች

    16

    49119190

    Pictures including wall picture

    ሥዕሎች የግድግዳ ሥዕሎችን ጨምሮ

    17

    6504 & 6505

    Hats and headgears

    ባርኔጣዎችና ኮፍያዎች

    18

    6702

    Artificial flowers

    አርቲፊሻል አበባዎች

    19

    6704

    Human and artificial hairs

    የሰውና አርቲፊሻል ፀጉሮች

    20

    Chapter 71except Legal Tender Coins

    Artificial jewelers

    አርቲፊሻል ጌጣጌጦች

    21

    8703

    Complete build up /CBU/ Automobiles and three wheelers /except electric motor vehicles/

    የተገጣጠሙ የቤት አውቶሞቢልና ባለሦስት እግር ተሽከርካሪዎች /በኤሌክትሪክ ሞተር የሚሠሩትን ሳይጨምር/

    22

    8711

    Complete build up /CBU/ motorcycles /except electric motor vehicles/

    የተገጣጠሙ ሞተር ሳይክሎች /በኤሌክትሪክ ሞተር የሚሠሩትን ሳይጨምር/

    23

    8712

    Bicycles

    ሳይክሎች

    Based on Import Data of 2014 Ethiopian Budget year (1USD = 50Br)

    24

    9401 & 9403

    Household and office Furniture’s except specially designed chairs

    በታሪፍ ቁጥር 9401 እስከ 9403 የሚመደቡ የቤትና የቢሮ ዕቃዎች

    25

    25.01

    Table salts

    የገበታ ጨው

    26

    Chapter 95

    Different games

    የተለያዩ መጫወቻ ዕቃዎች

    27

    Chapter 91

    Hand watches, table and wall clocks

    የእጅ፣ የጠረጴዛና የግድግዳ ሰዓቶች

    28

    66 01 & 6602

    Umbrella

    ዣንጥላዎች

    29

    Chapter 57

    Carpets

    ምንጣፎች

    30

    1601

    Pork luncheon meat

    የዓሳማ ሥጋዎች

    31

    1602

    Chicken luncheon meat

    የዶሮ ሥጋዎች

    32

    1604

    Tuna, sardins and other sea foods

    ቱናዎች፣ ሰርዲኖችና ሌሎች የዓሳ ምርቶች

    33

    Chapter 19 & 21

    Packed foods preparation except milk and preparation for infant or young children

    ከሕፃናት አልሚ ምግቦችና ወተቶች በስተቀር የተለያዩ የታሸጉ ምግቦች

    34

    6911-6914

    Ceramics and porlin kitchen wares

    ከሴራሚክስና ፖርስሊን የተዘጋጁ የቤት ዕቃዎች

    35

    9613

    Gas lighter

    ጋዝ ላይተር

    36

    9615

    Hair pin, clip, grips, roller, bow, band, pony tall,  tiyara

    የተለያዩ የፀጉር ጌጣጌጦች

    37

    96180000

    Mannequin

    ልብስ ማሳያ አሻንጉሊቶች

    38

    7013

    Glass beer mug, wine, alcohol, ash tray, base, frame

    ከብርጭቆ የተዘጋጁ የመጠጥ መጠጫ ዕቃዎች፣ የሲጋራ መተርኮሻዎች፣ የአበባ መያዣና ተመሳሳይ ዕቃዎች
             

     

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