Sunday, October 16, 2022
ተጨማሪ አገልግሎቶች
Search
Subscribe
ሌሎች ዓምዶች
    - Advertisment -
    - Advertisment -

    የአገር ልማት የፖለቲካ ሒሳብ ማወራረጃ አይሁን!

    ርዕሰ አንቀጽ

    ኢትዮጵያን ከተመፅዋችነት መዝገብ ስሟን የሚያሰርዝ የልማት እንቅስቃሴ በስፋት ሲጀመር፣ ኢትዮጵያውያን ከመቼውም ጊዜ በላይ በአንድነት ሆነው ከዳር የማድረስ ዓላማ ሊሰንቁ የግድ ይላል፡፡ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በስፋት እየተነገረለት የሚገኘው የስንዴ ልማት ጅማሮ እንዲሰምር፣ ሀቀኛ ዜጎች በቅንነት መንፈስ ተነሳስተው የድህነት ቀንበር እንዲሰበር መተባበር ይጠበቅባቸዋል፡፡ የስንዴ ልማቱ ከተራ የፖለቲካ ንትርክና አሉባልታ ተላቆ፣ በእውነተኛ የትብብር መንፈስ ከዳር እንዲደርስ የማድረግ ኃላፊነት የሁሉም ኢትዮጵያውያን መሆን አለበት፡፡ የስንዴ ልማቱ በጥናት ላይ ተመሥርቶና ተገቢው የዕውቀትና የቴክኖሎጂ ድጋፍ ከተደረገለት፣ በሔክታር በአማካይ ከ80 ኩንታል በላይ ሊያስገኝ እንደሚችል ይነገራል፡፡ እንዲህ ዓይነት ተስፋ ባላት አገር ውስጥ የስንዴ ልማቱ መሠረት ሳይዝ፣ በግራና በቀኝ በጽንፈኝነት መንፈስ የሚሰሙ ከንቱ ነገሮች መብዛታቸው ለማንም አይጠቅምም፡፡ የስንዴ ልማቱን ከፖለቲካ ገመድ ጉተታ በማላቀቅ አርሶ አደሮችና ባለሙያዎች የበለጠ ምርት እንዲያሳፍሱ፣ ኢንቨስተሮች ማበረታቻ አግኝተው በልማቱ በስፋት እንዲሳተፉ፣ ለወጣቶች የሥራ ዕድሎች በብዛት እንዲፈጠሩ፣ ገበያዎች በስንዴ ምርት እንዲጥለቀለቁና ከፍተኛ መጠን ያለው የውጭ ምንዛሪ እንዲገኝ ጥረት ይደረግ፡፡  

    መንግሥት በስንዴ ልማቱ የጀመረው አበረታች እንቅስቃሴ በማይረቡ ምክንያቶች መደነቃቀፍ የለበትም፡፡ ኢትዮጵያውያን የረባ ዳቦ ሳይበሉ ዘሎ የኤክስፖርት ወሬ ላይ መጣድ፣ ‹‹ከፈረሱ ጋሪውን ማስቀደም›› ነው፡፡ የአገር ውስጥ ዱቄት ፋብሪካዎች፣ ዳቦ መጋገሪያዎች፣ የፓስታና የማካሮኒ ፋብሪካዎችና የመሳሰሉት አስተማማኝ የስንዴ ምርት አቅርቦት ያግኙ፡፡ በአገር ውስጥ ገበያው እየሰፋ ሲሄድ አምራቾችም እየበዙ ወደ ውጭ ገበያ ማማተር ይቻላል፡፡ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሥራ አጥ ወጣቶች በማኅበራት ተደራጅተው የባንክ ብድር ቢመቻችላቸው፣ ፆማቸውን የሚያድሩ በርካታ ሚሊዮን ሔክታር መሬቶች ከአፍሪካ አልፈው ዓለምን መመገብ ይችላሉ፡፡ ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችን ይዘው በግብርና ኢንቨስትመንት የሚሳተፉ ባለሀብቶች በብዛት ሲገኙ ደግሞ፣ የአገር ውስጥ ባንኮች የስንዴ ልማቱን ብቻ ሳይሆን ሌሎች ምርቶች እንዲመረቱ ድጋፍ በማድረግ አስተዋጽኦ ያበረክታሉ፡፡ የስንዴ ልማቱ ባለድርሻ አካላት ሲበዙበት የባለቤትነት ስሜቱ እየተጠናከረ፣ ኢትዮጵያ የዳቦ ቅርጫት እንድትሆን ትልቅ ሚና ይኖረዋል፡፡ ከዚያ ውጪ ያለው አጉል ትከሻ መለካካትና መጎነታተል ለማንም አይበጅም፡፡ ይልቁንም ልማቱ በተሻሻሉ ዝርያዎች፣ በዘመናዊ የግብርና ማሽኖችና በዕውቀት ላይ በተመሠረተ እንቅስቃሴ እንዲከናወን ዕገዛ ይደረግ፡፡

    ኢትዮጵያ ታላቅ አገር ናት፡፡ ልጆቿ መከባበርና መተባበር ከቻሉ ተዓምር መሥራት አያቅታቸውም፡፡ የኢትዮጵያዊነት ፕሮጀክት በሁሉም ኢትዮጵያዊያን መገንባት ይኖርበታል፡፡ በተከፋፈለ ልብ ግን እንኳን አገር ቤተሰብም ፀንቶ መቆም አይችልም፡፡ በዓለም ታሪክ አንፀባራቂና ተምሳሌታዊ ገድል የፈጸሙ ጀግኖች ኢትዮጵያዊያን ያቆሟትን አገር፣ በክብር ማስቀጠል የዚህ ትውልድ ኃላፊነት ነው፡፡ መተሳሰብ፣ መተጋገዝ፣ አገርን በጋራ መጠበቅና በልማት ማሳደግ፣ ከልዩነቶች ይልቅ ለጋራ አገራዊ ጉዳዮች ቅድሚያ መስጠት፣ ታማኝነት፣ አርቆ አሳቢነት፣ ጨዋነትና ሰብዓዊነት ለኢትዮጵያ ያስፈልጋሉ፡፡ ይህች ታላቅ አገር በተለያዩ ጊዜያት በገጠሟት ፈተናዎች ምክንያት የረሃብ፣ የግጭት፣ የኋላቀርነትና የመከራ ተምሳሌት መሆኗ ያሳዝናል፡፡ ሕዝቧም በተለያዩ ጊዜያት በተነሱ ገዥዎች አበሳውን ማየቱም እንዲሁ፡፡ ነገር ግን ካለፉት ስህተቶች ተምሮ አገርን ማልማትና ማሳደግ የግድ መሆን አለበት፡፡ ወደ ዴሞክራሲ፣ ማኅበራዊ ፍትሕ፣ ልማትና ኅብረ ብሔራዊ አንድነት ግንባታ በፍጥነት መግባት የሚቻለው ከንትርክ ይልቅ ለልማት ቅድሚያ ሲሰጥ ነው፡፡ ለዚህ ደግሞ መከባበርና መተባበር መለመድ አለበት፡፡ የስንዴ ልማቱ በዚህ መንፈስ ይታይ፡፡

    ምክንያት እየፈለጉ በነገር ከመቋሰልና አገርን የበለጠ ቀውስ ውስጥ ለመክተት ሴራ ከመጎንጎን፣ ካለፉት ዘመናት የተሻሉ ልምዶችን በመቅሰምና ጥሩ ያልነበሩትን ወደ ጎን በመተው የሚያግባቡ ጉዳዮች ላይ ማተኮር ይመረጣል፡፡ መንግሥትም ሆነ በዙሪያው ያሉ፣ እንዲሁም በሌላ ጎራ የተሠለፉ የስንዴ ልማቱን የልዩነት ማንፀባረቂያ ማድረግ የባቸውም፡፡ ኢትዮጵያውያን በእኩልነት የሚስተናገዱበት ሥርዓት ማዋቀር ላይ መተባበርና አብሮ መሥራት የግድ ይሆናል፡፡ የማይረባ ዓላማ ይዞ አገር ለማፍረስ መንቀሳቀስ፣ አዲስ ሐሳብ ሲቀርብ በንቀት ማንኳሰስ፣  በቂም በቀል ተሞልቶ መጪውን ብሩህ ተስፋ ማደብዘዝ፣ ለ21ኛው ክፍለ ዘመን አስተሳሰብ የማይመጥኑ ኋላቀር ድርጊቶችን መፈጸም፣ ጽንፈኝነትና ስግብግብነት ከጥፋት የዘለለ ፋይዳ የላቸውም፡፡ አንድን ነገር በተደጋጋሚ ሞክሮ ካልተሳካ ሌላ ዘዴ እንደሚያስፈልገው ሁሉ፣ ስህተትን እየደጋገሙ የተሻለ ውጤት መጠበቅም አይቻልም፡፡ ኢትዮጵያ ውስጥ በተደጋጋሚ የተገኙ መልካም አጋጣሚዎች የመከኑት፣ ከታሪክ ለመማር ባለመቻሉ እንደሆነ ይታወቃል፡፡ በተደጋጋሚ ስህተትን በስህተት ለማረም የተነሱም እንዳይሆኑ ሆነው ቀርተዋል፡፡ ኢትዮጵያን ከድህነት ሊያላቅቅ የሚችል ፕሮጀክት ሲዘረጋ፣ የእኔስ ድርሻ ምን መሆን አለበት ብሎ አስተዋጽኦ ለማበርከት መነሳት ያስፈልጋል፡፡

    ኢትዮጵያ ከበፊቱ የተሻለች አገር ሆና ስሟ ታድሶ ወደ ታላቅነት መገስገስ የምትችለው፣ የአገር ጉዳይ ያገባናል የሚሉ ወገኖች በሙሉ በመከባበርና በመተባበር ስሜት በጋራ ሲሠሩ ነው፡፡ ጥላቻ፣ ንቀትና ክፋት የተጠናወተው ፖለቲካ ውስጥ ያሉ ወገኖችም ከምንም ነገር በላይ የአገር ልማት አሳስቧቸው የባህሪ ለውጥ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል፡፡ የባዕዳንን ዓይንና ግንባር እያዩ ፖለቲካው ውስጥ የተዘፈቁ ወገኖችም፣ ከባዕዳኑ ይልቅ ከወንድሞቻቸውና ከእህቶቻቸው ጋር ቢተባበሩ ይበጃቸዋል፡፡ ኢትዮጵያ ልማቷን እያቀላጠፈች ወደ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ለመሸጋገር ሰላምና መረጋጋት ያስፈልጋታል፡፡ ከአንድ የንትርክ አጀንዳ ወደ ሌላው የሚደረገው የማያቋርጥ ቅራኔ አገርን ከማደህየት ውጪ ያመጣው ለውጥ የለም፡፡ በአፍሪካ ግዙፍ የሚባል ወጣት የሥራ ኃይል፣ ክረምት ከበጋ ሊታረስ የሚችል እጅግ በጣም ብዙ ሰፊ ለም መሬት፣ ከፍተኛ መጠን ያለው የውኃ ሀብትና ተስማሚ የአየር ንብረቶች ያሏት ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት በልማት ድህነትን ታሪክ ማድረግ ነው፡፡ ለዚህ ደግሞ በመከባበርና በመተባበር ጠቃሚ ሐሳቦችን በመለዋወጥ በስንዴ ልማቱ ብቻ ሳይሆን፣ በሌሎች አዝርዕቶችም ሆነ ምርቶች አመርቂ ውጤት እንዲገኝ መትጋት ተገቢ ነው፡፡

    በዚህ ዘመን የመከባበርና የመተባበር ውጤት የሆነውን ጨዋነት ማስቀደም ያስፈልጋል፡፡ ለኢትዮጵያ የሚበጃት ከንቱ ንትርክ ሳይሆን ዘለቄታዊ ልማት ነው፡፡ ከሸፍጥ፣ ከሴራ፣ ከቂም በቀል፣ ከክፋት፣ ከሌብነትና ከመሳሰሉት አውዳሚ ድርጊቶች መታቀብ ይበጃል፡፡ ለሁከት፣ ለግጭትና በአጠቃላይ ለሰላም መደፍረስ መንስዔ ከሚሆኑ ድርጊቶች አገር አታተርፍም፡፡ ሕዝብም ከሥቃይ በስተቀር ደስታን አያገኝም፡፡ ሕዝብንና አገርን የሚጎዱ ድርጊቶች ከቀውስ ውጪ ዕድገት አያመጡም፡፡ በሐሳብ መለያየት ሞት አይደለም ሲባል፣ ልዩነትን ይዞ ለአገር በአንድነት መሥራት ይቻላል ማለት ነው፡፡ ነጋ ጠባ ምክንያት እየፈለጉ መጎነታተል ከጽንፈኝነት ውጪ ምንም ስያሜ አይሰጠውም፡፡ ሁልጊዜም የጋራ አማካይ እንዳለ መገንዘብ ይገባል፡፡ በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚ፣ በማኅበራዊ ጉዳዮችና በመሳሰሉት ልዩነትን ለማስፋት የሚታገሉ ግለሰቦችና ስብስቦች ከታሪክ ቢማሩ ይጠቅማቸዋል፡፡ ኢትዮጵያ የሚያስፈልጓት ሰላም፣ ልማትና ዴሞክራሲ ናቸው፡፡ ሕዝቧም ፍትሕ፣ እኩልነትና ነፃነት ይፈልጋል፡፡ ለዚህ ደግሞ የጋራ ራዕይ መኖር አለበት፡፡ የጋራ ራዕይ ሲኖር ልማቱም የጋራ ጥረት ይፈልጋል፡፡ የአገር ልማት የፖለቲካ ሒሳብ ማወራረጃ አይሁን!

    በብዛት የተነበቡ ፅሁፎች

    ቢዝነስ

    ከውጭ ይገቡ የነበሩ 38 ዓይነት ምርቶች እንዳይገቡ ዕግድ ተጣለ

    0
    የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ 38 ከውጪ የሚገቡ ምርቶች ላይ ዕገዳ...
    ቢዝነስ

    የኦሮሚያ ኅብረት ሥራ ባንክ ከ100 ቢሊዮን ብር በላይ ተቀማጭ ያለው ሦስተኛው ከግል ባንክ ሆነ

    0
    የኦሮሚያ ኅብረት ሥራ ባንክ የተቀማጭ ገንዘብ መጠኑን ከ100 ቢሊዮን...
    ዜና

    በሕገወጥ ትዕዛዝ መወረሱ ተረጋግጦ ለባለቤቶቹ የተመለሰው ኦሜድላ ሆቴል እንደገና ተወረሰ

    0
    ፍርድ ቤቶችና ፌዴሬሽን ምክር ቤት ፍትሕ የማግኘት መብትን አሳጥተዋል...
    ቢዝነስ

    ለአራት ዓመታት ተቋርጦ የነበረው የሊዝ ጨረታ በ109 መሬቶች ሊጀመር ነው

    0
    ወቅታዊ የሊዝ መነሻ ዋጋ ከ2000 ብር እስከ 39,000 ብር...
    - Advertisment -

    ትኩስ ፅሁፎች

    ፖለቲካ

    የሙስና አደጋ በኢትዮጵያ

    0
    በሐምሌ ወር 2014 ዓ.ም. መንግሥት በሙስና በተጠረጠሩ ግለሰቦች ላይ...
    ቢዝነስ

    መንግሥት በልዩ ትኩረት የያዘው የስንዴ ምርት ልማት ስኬቶችና ሥጋቶች

    0
    ለበርካታ ዓመታት ከአጠቃላይ በጀቷ ቀላል የማይባለውን መዋዕለ ነዋይ ከውጭ...
    ቢዝነስ

    የኢንሹራንስ ዘርፉን ለማጎልበት ራሱን የቻለ የኢንሹራንስ ኮሚሽን እንዲቋቋም ተጠየቀ

    0
    የኢትዮጵያ የኢንሹራንስ ኢንዱስትሪ የዕድሜውን ያህል ያላደገ ስለመሆኑ በዘርፉ ውስጥ...
    ቆይታ

    ‹‹ለመንግሥት ከምንም ነገር በላይ ትልቁ ትኩረት የህዳሴ ግድብ ነው›› ሀብታሙ ኢተፋ (ዶ/ር)፣ የውኃና ኢነርጂ ሚኒስትር

    0
    የህዳሴ ግድብ ፕሮጀክትንና ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤትን ጨምሮ በሥሩ ሦስት...
    ቢዝነስ

    ለአራት ዓመታት ተቋርጦ የነበረው የሊዝ ጨረታ በ109 መሬቶች ሊጀመር ነው

    0
    ወቅታዊ የሊዝ መነሻ ዋጋ ከ2000 ብር እስከ 39,000 ብር...
    spot_img

    ተዛማጅ ፅሁፎች

    ለአገር ህልውና ሲባል ሰላም ሰፍኖ ኢኮኖሚው ይረጋጋ!

    በጋዜጣዉ ሪፓርተር -
    የአገር ሰላም ተናግቶ ኢኮኖሚው በከፍተኛ ደረጃ በተጎዳበት በዚህ ወቅት፣ የመንግሥት ዋነኛ ትኩረት መሆን ያለበት ሰላም ማስፈንና ኢኮኖሚውን ማረጋጋት ነው፡፡ ይህ የመንግሥት ኃላፊነት በተጨባጭ ተግባራዊ...
    Read more

    ፓርላማው ግጭቶችን የማስቆምና ኑሮን የማቅለል ኃላፊነቱን ይወጣ!

    በጋዜጣዉ ሪፓርተር -
    የስድስተኛው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሁለተኛ ዓመት የሥራ ዘመን ሰኞ መስከረም 30 ቀን 2015 ዓ.ም. ይጀመራል፡፡ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ለመረጣቸው ሕዝብ፣ ለሕግና...
    Read more

    በዓላት ከውጥረት ተላቀው የአገር ሰላምና ልማት ተስፋ ይሁኑ!

    በጋዜጣዉ ሪፓርተር -
    በአራቱም ማዕዘናት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በዓላትን ሲያከብሩ ከምንም ነገር በላይ የሚያስቀድሙት የአገር ሰላም ነው፡፡ አገር ሰላም ስትሆን በዓላት ይደምቃሉ፡፡ አገር ሰላሟ ሲቃወስ በዓላትም ይደበዝዛሉ፡፡ በኢትዮጵያ...
    Read more

    About us

    Media and communications Center.

    Cameroon Street, Awlo Building 7th floor,

    E-mail: [email protected]

    Phone Number: (+251) 116-616-184

    Other Services

    Reporter Tenders
    https://www.reportertenders.com

    Reporter Jobs
    https://www.ethiopianreporterjobs.com

    Ethiopian Reporter
    https://www.ethiopianreporter.com

    Reporter SMS Service 7474 (OK)

    Subscribe

    To be updated with all the latest news, offers and special announcements.

    Copyright © 2022 Media & Communications Center. All Rights Reserved | Privacy Policy