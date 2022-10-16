- Advertisement - - Advertisement - ተስፍሽ ና ገብርሽተ ስ ፍ ሽ እ ና ገ ብ ር ሽ ተ ስ ፍ ሽ እ ና ገ ብ ር ሽ በጋዜጣዉ ሪፓርተር ቀን: October 16, 2022 Share FacebookTwitterTelegramWhatsAppEmail Previous articleአሥረኛው በአፍሪካ ደኅንነት ጉዳዮች ላይ የሚመክረው ጣና ፎረም ዛሬ ይጠናቀቃልNext articleበኦሮሚያና በሱማሌ ክልሎች የተከሰተው የኮሌራ ወረርሽኝ የአምስት ሰዎችን ሕይወት ቀጠፈ - Advertisement - ይመዝገቡ ተዛማጅ ጽሑፎችተዛማጅ የሙስና አደጋ በኢትዮጵያ ዮናስ አማረ - October 16, 2022 በሐምሌ ወር 2014 ዓ.ም. መንግሥት በሙስና በተጠረጠሩ ግለሰቦች ላይ... መንግሥት በልዩ ትኩረት የያዘው የስንዴ ምርት ልማት ስኬቶችና ሥጋቶች ኤልያስ ተገኝ - October 16, 2022 ለበርካታ ዓመታት ከአጠቃላይ በጀቷ ቀላል የማይባለውን መዋዕለ ነዋይ ከውጭ... የኢንሹራንስ ዘርፉን ለማጎልበት ራሱን የቻለ የኢንሹራንስ ኮሚሽን እንዲቋቋም ተጠየቀ ዳዊት ታዬ - October 16, 2022 የኢትዮጵያ የኢንሹራንስ ኢንዱስትሪ የዕድሜውን ያህል ያላደገ ስለመሆኑ በዘርፉ ውስጥ... የአገር ልማት የፖለቲካ ሒሳብ ማወራረጃ አይሁን! በጋዜጣዉ ሪፓርተር - October 16, 2022 ኢትዮጵያን ከተመፅዋችነት መዝገብ ስሟን የሚያሰርዝ የልማት እንቅስቃሴ በስፋት ሲጀመር፣...