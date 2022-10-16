Sunday, October 16, 2022
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    ዝንቅየፍቼ ገበያና የዘመኑ ገጽታ

    የፍቼ ገበያና የዘመኑ ገጽታ

    አንባቢ

    ቀን:

    በሃያኛው ምዕት ዓመት አጋማሽ በሰሜን ምዕራብ ሸዋ በፍቼ ከተማ የነበረውን የኅብረተሰቡ ገጽታና የገበያ ሁኔታ በፎቶዎቹ ላይ ይታያል፡፡የፍቼ ገበያና የዘመኑ ገጽታ | Ethiopian Reporter | ሪፖርተር

    • ፎቶ፡ ሂስቶሪክ ኢትዮጵያ በካሜራ ሌንስ
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    ተዛማጅ ጽሑፎች
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    የሙስና አደጋ በኢትዮጵያ

    ዮናስ አማረ -
    በሐምሌ ወር 2014 ዓ.ም. መንግሥት በሙስና በተጠረጠሩ ግለሰቦች ላይ...

    መንግሥት በልዩ ትኩረት የያዘው የስንዴ ምርት ልማት ስኬቶችና ሥጋቶች

    ኤልያስ ተገኝ -
    ለበርካታ ዓመታት ከአጠቃላይ በጀቷ ቀላል የማይባለውን መዋዕለ ነዋይ ከውጭ...

    የኢንሹራንስ ዘርፉን ለማጎልበት ራሱን የቻለ የኢንሹራንስ ኮሚሽን እንዲቋቋም ተጠየቀ

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    የኢትዮጵያ የኢንሹራንስ ኢንዱስትሪ የዕድሜውን ያህል ያላደገ ስለመሆኑ በዘርፉ ውስጥ...

    የአገር ልማት የፖለቲካ ሒሳብ ማወራረጃ አይሁን!

    በጋዜጣዉ ሪፓርተር -
    ኢትዮጵያን ከተመፅዋችነት መዝገብ ስሟን የሚያሰርዝ የልማት እንቅስቃሴ በስፋት ሲጀመር፣...

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