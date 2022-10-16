- Advertisement - - Advertisement - ዝንቅየፍቼ ገበያና የዘመኑ ገጽታ የፍቼ ገበያና የዘመኑ ገጽታ አንባቢ ቀን: October 16, 2022 Share FacebookTwitterTelegramWhatsAppEmail በሃያኛው ምዕት ዓመት አጋማሽ በሰሜን ምዕራብ ሸዋ በፍቼ ከተማ የነበረውን የኅብረተሰቡ ገጽታና የገበያ ሁኔታ በፎቶዎቹ ላይ ይታያል፡፡ ፎቶ፡ ሂስቶሪክ ኢትዮጵያ በካሜራ ሌንስ Previous articleከውጭ ይገቡ የነበሩ 38 ዓይነት ምርቶች እንዳይገቡ ዕግድ ተጣለNext articleዲጂታል ፋይናንስ ሥርዓት ላይ የሚሠሩ ተቋማት የሚመክሩበት ሁነት ሊካሄድ ነው - Advertisement - ይመዝገቡ ተዛማጅ ጽሑፎችተዛማጅ የሙስና አደጋ በኢትዮጵያ ዮናስ አማረ - October 16, 2022 በሐምሌ ወር 2014 ዓ.ም. መንግሥት በሙስና በተጠረጠሩ ግለሰቦች ላይ... መንግሥት በልዩ ትኩረት የያዘው የስንዴ ምርት ልማት ስኬቶችና ሥጋቶች ኤልያስ ተገኝ - October 16, 2022 ለበርካታ ዓመታት ከአጠቃላይ በጀቷ ቀላል የማይባለውን መዋዕለ ነዋይ ከውጭ... የኢንሹራንስ ዘርፉን ለማጎልበት ራሱን የቻለ የኢንሹራንስ ኮሚሽን እንዲቋቋም ተጠየቀ ዳዊት ታዬ - October 16, 2022 የኢትዮጵያ የኢንሹራንስ ኢንዱስትሪ የዕድሜውን ያህል ያላደገ ስለመሆኑ በዘርፉ ውስጥ... የአገር ልማት የፖለቲካ ሒሳብ ማወራረጃ አይሁን! በጋዜጣዉ ሪፓርተር - October 16, 2022 ኢትዮጵያን ከተመፅዋችነት መዝገብ ስሟን የሚያሰርዝ የልማት እንቅስቃሴ በስፋት ሲጀመር፣...