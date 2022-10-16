የኦሮሞ ሕዝብ ለእኩልነትና ለፍትሕ ባደረገው የዘመናት ትግል ውስጥ ጉልህ ሚና እንደተጫወቱ የሚነገርላቸው የብርጋዲየር ጄኔራል ታደሰ ብሩ፣ አንድ መቶኛ ዓመት የልደት በዓል በተለያዩ ኩነቶች እንደሚዘከር በስማቸው የተሰየመው የመታሰቢያ ድርጅት ገልጿል፡፡
ከጥቅምት 13 ቀን 2015 ዓ.ም. ጀምሮ ለተከታታይ ስምንት ሳምንታት የሚዘከረው የጄኔራል ታደሰ ብሩ አንድ መቶኛ ዓመት ላይ፣ የመጽሐፍ ምርቃት፣ የሩጫ ውድድር፣ የጥያቄና መልስ ውድድር፣ የፎቶ ዓውደ ርዕይና ሌሎች ኩነቶችም ይኖሩታል፡፡
የጄኔራል ታደሰ ብሩ መታሰቢያ ድርጅት ጥቅምት 2 ቀን በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ፣ የድርጅቱ መሥራች ልጃቸው ወ/ሮ ፀሐይ ታደሰ እንደገለጹት፣ የብርጋዲየር ጄኔራል ታደሰ ብሩ አንድ መቶኛ ዓመት የሚከበረው ሁለት ዐበይት ጉዳዮችን ለማኅበረሰቡ ተደራሽ ለማድረግ ነው፡፡ የመጀመርያው የዛሬ ትውልድ የኚህን ታላቅ ሰው ታሪክና ሥራ አውቆ ከእሳቸው የሕይወት ተሞክሮ እንዲወስድ ሲሆን፣ ሌላው ደግሞ በእርሳቸው ስም የተቋቋመውን ተቋም ለመደገፍ ነው፡፡
በተለይም ትምህርት ለሰፊው ሕዝብ እንዲዳረስ ከፍ ያለ ተግባር መፈጸማቸው የተነገረላቸው ጄኔራሉ የታገሉለትን የማኅበረሰብ መብት ተከብሮ ማኅበራዊ ችግሮቹ እንዲፈቱ ያደረጉትን ጥረት ማስቀጠል ዋነኛ ተግባሩ መሆኑ መሥራችዋ አብራርተዋል፡፡
‹‹በእሳቸው ስም የተቋቋመው ፋውንዴሽንም የእሳቸውን ህልም በማስቀጠል በተለያዩ የልማት ሥራዎች ላይ በመሳተፍ የበኩሉን ድርሻ እየተወጣ ነው፤›› የሚሉት መሥራቿ፣ ‹‹የተማረ ሰው መብቱን ይጠይቃል በሚል አባባላቸው የሚታወቁ›› ያሏቸውን አባታቸው ተግባርን ታሳቢ በማድረግ ትምህርት ቤቶች ላይ ወጥ የሆነ አሠራር ለመዘርጋት ድርጅቱ አቅዶ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን አብራርተዋል፡፡
በወ/ሮ ዙፋን ኡርጋ የተጻፈው ‹‹ከደናኔ እስከ ፊንፊኔ ብርጋዲየር ጄኔራል ታደሰ ብሩ›› የሕይወት ታሪክ ጥቅምት 13 ቀን በስካይ ላይት ሆቴል የሚመረቅ መሆኑንም ተናግረዋል፡፡
የበዓሉ አስተባባሪ አቶ ደመቀ ነገሳ በበኩላቸው፣ የጄኔራሉ 100ኛ ዓመት መታሰቢያ ላይ አዲስ አበባ ጨምሮ በ46 የኦሮሚያ ክልል ከተሞች የሩጫ ውድድር ይካሄዳል ብለዋል፡፡
የሩጫ ውድድሩ ‹‹ሁሉም ሰው ይማር›› በሚል መሪ ቃል የሚካሄድ ሲሆን፣ ለውድድሩም 65 ሺሕ ቲሸርቶች መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል፡፡
ከመጽሐፍ ምረቃው በተጨማሪ የተለያዩ ጥናታዊ ጽሑፎች የሚቀርቡበት፣ የፓናል ውይይትም እንደሚኖር አስተባባሪው ገልጸዋል፡፡
እንደ ድርጅቱ መግለጫ በአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች መካከል የሚደረግ የቴሌቪዥን ጥያቄና መልስ ውድድር ለማካሄድ መታቀዱን፣ ተማሪዎቹ በክልሉ ከሚገኙ የአካል ጉዳተኛ ትምህርት ቤቶች የሚውጣጡ መሆኑንም አመልክተዋል፡፡
በተለያዩ ተቋማት አስተዋጽኦ የሚሰናዳ የጄኔራል ታደሰ ብሩ የሕይወት ጉዞን የሚያስታውስ የፎቶ ዓውደ ርዕይ በአዲስ አበባ ከተማ ይካሄዳል ብለዋል፡፡
የደቡብ አፍሪካ የነፃነት ታጋዩ ኒልሰን ማንዴላ በአዲስ አበባ ከተማ ወታደራዊ ሥልጠናን የሰጧቸው ጄኔራል ታደሰ ብሩ መሆናቸው ይወሳል፡፡