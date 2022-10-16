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    ኪንና ባህልለዘንድሮው የአፍሪካ ሙዚቃ ሽልማት የታጩት ሰባት የኢትዮጵያ ድምፃውያን

    ለዘንድሮው የአፍሪካ ሙዚቃ ሽልማት የታጩት ሰባት የኢትዮጵያ ድምፃውያን

    በጋዜጣዉ ሪፓርተር

    ቀን:

    ለዘንድሮው የአፍሪካ ሙዚቃ ሽልማት የታጩት ሰባት የኢትዮጵያ ድምፃውያን | Ethiopian Reporter | ሪፖርተር

    የመላው አፍሪካ ሙዚቃ ሽልማት (አፍሪማ) ለዘንድሮው የ2022 ሽልማቱ ዕጩዎችን ይፋ አድርጓል፡፡ በአኅጉርና በክፍለ አኅጉር ደረጃ በተለያዩ የሙዚቃ ዘርፎች ለሚደረጉት ውድድሮች በዕጩነት ከቀረቡት መካከል ኢትዮጵያውያን ድምፃውያን ይገኙበታል፡፡

    አፍሪማ በድረ ገጹ እንዳስታወቀው በስምንት ዓመታት ጉዞው ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ተወዳዳሪዎች የታጩበት ነው፡፡

    በ39 የሙዚቃ ዘርፎች 382 ዕጩዎች ተመርጠዋል፡፡ የምዕራብ አፍሪካ አገሮች በድምሩ 134 ዕጩዎችን በማቅረብ መሪነቱን ሲይዙ፣ ምሥራቅ አፍሪካ በ69 ዕጩዎች፣ ደቡባዊ አፍሪካ በ68፣ መካከለኛ አፍሪካ በ52፣ እንዲሁም የሰሜን አፍሪካ በ49 ዕጩዎች በተከታታይነት ተቀምጠዋል፡፡

    ከኅዳር 29 ቀን እስከ ታኅሣሥ 2 ቀን 2015 ዓ.ም. ለአራት ቀናት በሚካሄደው የዘንድሮው የሽልማት ትዕይንት ከአፍሪካ ውጭ ከተለያዩ አገሮች 10 ዕጩዎች መቅረባቸው ተገልጿል፡፡

    ከኢትዮጵያ በሁለቱም ጾታዎች የሚጫወቱ ሰባት ድምፃውያን ከአፍሪማ ዝርዝር ውስጥ ገብተዋል፡፡

    • በምርጥ የአፍሪካ ባንድ/ቡድን ጃኖ ባንድ ዲበኲሉ ታፈሰ ‹‹ዘብናናው›› በሚለው ዘፈኑ፣
    • በምርጥ ድምፃዊ የአፍሪካ ሬጌ ከቀረቡት አሥር ዕጩዎች አንዱ ቴዎድሮስ ካሳሁን (ቴዲ አፍሮ) ‹‹ናዕት›› በሚለው ዘፈኑ፣
    • በአፍሪካ ባህላዊ ሙዚቃ በሴቶች ቤቲ ጂ በ‹‹አዲስ ሰማይ››፣ ሌንጮ ገመቹ በ‹‹ሰገሊ››፣
    • በአፍሪካ ጃዝ አዲስ ለገሰ በ‹እንጃ›፣ ዲበኩሉ (ጃኖ) በዘብናናው፣ ጉታ አበራ በ‹‹ደሚ››
    • በምርጥ የአፍሪካ ቪዲዮ የማራናታ ተገኝ ‹‹ሰዋስው››
    • የዓመቱ ክስተት አርቲስት ሔዋን ገብረወልድ በ‹‹ሼሙና››
    • በምርጥ የምሥራቅ አፍሪካ ሴት አርቲስት ከ10 ዕጩዎች መካከል ሁለቱ ቤቲ ጂ (አዲስ ሰማይ) እና ሔዋን ገብረወልድ (ሼሙና) ይገኙበታል፡፡
    • በምርጥ የምሥራቅ አፍሪካ ወንድ አርቲስት ከ10 ዕጩዎች ውስጥ አዲስ ለገሰ (እንጃ) እና ካስማስ (ሰዋስው) ይገኙበታል፡፡

    ኢትዮጵያውያን ተወዳዳሪ ድምፃውያን ኅብረተሰቡ በአፍሪማ ድረ ገጽ www.afrima.org ላይ በመግባት ድምፅ እንዲሰጣቸው ጥሪ አቅርበዋል፡፡

    ቀደም ባሉት የአፍሪማ ውድድሮች አሸናፊ ከነበሩት ድምፃውያን መካከል ቤቲ ጂ  እና ፀደንያ ገብረማርቆስ ይገኙበታል፡፡

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