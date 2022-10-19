Wednesday, October 19, 2022
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    ፍሬከናፍር‹‹ሕዝቡ ከሌለ እኮ ሃይማኖቱም፣ ገቢውም አስተዳደሩም ነገ ሊቆም ይችላል››

    ‹‹ሕዝቡ ከሌለ እኮ ሃይማኖቱም፣ ገቢውም አስተዳደሩም ነገ ሊቆም ይችላል››

    በጋዜጣዉ ሪፓርተር

    ቀን:

    ብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርክ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አጠቃላይ የሰበካ ዓለም አቀፍ ጉባዔን ጥቅምት 7 ቀን 2015 ዓ.ም. ሲከፍቱ የተናገሩት። ሕዝቡ በአሁኑ ጊዜ ሕይወቱንና ንብረቱን፣ ልጁንና ሚስቱን፣ ቤተሰቡንና ሰላሙን እያጣ መሆኑን፣ ሁለመናው መነካቱን ያመለከቱት ፓትርያርኩ፣ ሕዝቡን ከማጽናናትም አልፎ ቤዛ ሆኖ እስከ መስጠት ድረስ መራመድ ይገባል ሲሉም አክለዋል፡፡  ‹‹ሕዝባችንን የሚያጣላና የሚያፋጅ፣ አሁን ከደረሰበት ደረጃም የሚያደርስ በቂ ምክንያት የለውም፡፡ ቢኖርም በውይይትና በምክክር፣ በፍቅርና ጊዜ ሰጥቶ በማሰላሰል መልክ ሊይዝ የሚችል ነው፤›› ያሉት ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ ለጉባዔተኞቹ አስረግጠው ያስገነዘቡት፣ መሬቱ እንደሆነ የትም አልሄደም፣ ሊሄድም አይችልም፣ እዚያው ከነበረበት ነው ያለው። ሕዝባችንን ግን ከነበረበት እያገኘነው አይደለንም፡፡ በዚህ ዓለም ድጋሚ ላናገኘው አግባብ በሌለው አኳኋን በየቀኑ እየተሰናበተን ነው። አሁን ጥያቄው ምን እናድርግ?›› በማለት ነው።

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    ተዛማጅ

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    በጋዜጣዉ ሪፓርተር -
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    ንብ ባንክ ለአማራ ክልል ነጋዴ ሴቶች ማኅበር ፋይናንስ ለማቅረብ ስምምነት ተፈራረመ

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