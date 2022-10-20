Thursday, October 20, 2022
ተጨማሪ አገልግሎቶች
Search
Subscribe
ሌሎች ዓምዶች
    - Advertisement -
    - Advertisement -
    ዜናበመንግስትና ሕወሃት መካከል የሚደረገው የሰላም ውይይት ለመጪው ሰኞ ተጠራ

    በመንግስትና ሕወሃት መካከል የሚደረገው የሰላም ውይይት ለመጪው ሰኞ ተጠራ

    በጋዜጣዉ ሪፓርተር

    ቀን:

    በአፍሪካ ኅብረት አመቻችነት የሚደረገው የመንግስትና የሕወሃት የሰላም ንግግር ለመጭው ሰኞ ጥቅምት 14 ቀን 2015 ዓ.ም መጠራቱን የጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት አማካሪ ሚንስትር ሬድዋን ሁሴን (አምባሳደር) በይፋዊ ማህበራዊ ትስስር ገፃቸው አስታውቀዋል፡፡
     
    በቀረበው የሰላም ውይይት ላይ መንግስት ለመሳተፍ ቁርጠኛ መሆኑን ያረጋገጡት ሚንስትሩ፣ ሆኖም አንዳንዶች መንግስት በሚወስደው “ራስን የመከላከል እርምጃ” ላይ ሃሰተኛ ውንጀላዎችን በማሰራጨት የተጀመረውን የሰላም ውይይት ለማደናቀፍ እየጣሩ መሆኑን በመግለፅ ወቅሰዋል፡፡
    የሰላም ንግግሩ ለመጪው ሰኞ የተቀጠረው ከዚህ ቀደም የአፍሪካ ህብረት ከሁለት ሳምንት በፊት ንግግሩን ለማስጀመር ያስተላለፈው ቀጠሮ ከተሰረዘ በኋላ ነው፡፡
     
    ህብረቱ የመጀመሪያውን ጥሪ አስመልክቶ በላከው ደብዳቤ፣ ንግግሩ የሚመቻቸው በአፍሪካ ሕብረት የአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ ተወካይ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆና ሌሎች ስመጥር አፍሪካውያን መሆኑን አስታውቆ ነበር፡፡
     
    ከኦሉሴጉን ኦባሳንጆ በተጨማሪ ንግግሩን እንደሚያመቻቹ የተገለፁት የቀድሞው የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታና የቀድሞ የደቡብ አፍሪካ ምክትል ፕሬዝዳንትና በአሁኑ ወቅት የሕብረቱ የሰላምና ደህንነት ምክር ቤት አማካሪ (ፓነል ኦፍ ዘ ዋይዝ) አባል የሆኑት ፉምዙሌ መላምቦ ንጉካ ናቸው፡፡
    spot_img
    Previous article[ክቡር ሚኒስትሩ መንግሥት ሰሞኑን ከውጭ በሚገቡ ምርቶች ላይ የጣለውን ክልከላ ማኅበረሰቡ እንዴት እንደተቀበለው ከአማካሪያቸው ጋር እያወሩ ነው]
    Next articleምርጫ ቦርድ በደቡብ ክልል ለሚካሄደው ህዝበ ውሳኔ ከጠየቀው በጀት 75 በመቶው ተፈቀደ
    - Advertisement -

    ይመዝገቡ

    spot_img
    spot_img

    ተዛማጅ ጽሑፎች
    ተዛማጅ

    ምርጫ ቦርድ በደቡብ ክልል ለሚካሄደው ህዝበ ውሳኔ ከጠየቀው በጀት 75 በመቶው ተፈቀደ

    በጋዜጣዉ ሪፓርተር -
    የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጥር 29 ቀን 2015 ዓ.ም...

    [ክቡር ሚኒስትሩ መንግሥት ሰሞኑን ከውጭ በሚገቡ ምርቶች ላይ የጣለውን ክልከላ ማኅበረሰቡ እንዴት እንደተቀበለው ከአማካሪያቸው ጋር እያወሩ ነው]

    በጋዜጣዉ ሪፓርተር -
    እሺ ተቃውሞ ሰማሁ ነው ያልከኝ? አዎ ክቡር ሚኒስትር። እንዳይገቡ ከተከለከሉት...

    ጦርነቱ እንዴት ሊቋጭ ይችላል?

    ዮናስ አማረ -
    የኢትዮጵያ መንግሥት በሁሉም አቅጣጫዎች የበላይነቱን በያዘበት በዚህ ወቅት የተባበሩት...

    አስገዳጅ ደረጃዎችን ለመቆጣጠርና ተፈጻሚ ለማድረግ ሕግ ሊወጣ መሆኑ ተገለጸ

    ዳዊት ታዬ -
    አስገዳጅ ደረጃዎች የወጣላቸው ምርቶችና አገልግሎቶችን ለመቆጣጠርና ለማስፈጸም የአስገዳጅ ደረጃዎች...

    About us

    Media and communications Center.

    Cameroon Street, Awlo Building 7th floor,

    E-mail: [email protected]

    Phone Number: (+251) 116-616-184

    Other Services

    Reporter Tenders
    https://www.reportertenders.com

    Reporter Jobs
    https://www.ethiopianreporterjobs.com

    Ethiopian Reporter
    https://www.ethiopianreporter.com

    Reporter SMS Service 7474 (OK)

    Subscribe

    To be updated with all the latest news, offers and special announcements.

    Copyright © 2022 Media & Communications Center. All Rights Reserved | Privacy Policy