ተ ስ ፍ ሽ እ ና ገ ብ ር ሽ

Monday, October 24, 2022
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    ተስፍሽ ና ገብርሽተ ስ ፍ ሽ እ ና ገ ብ ር ሽ

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    በጋዜጣዉ ሪፓርተር

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    የምዕራባውያን ጣልቃ ገብነትና የውክልና ጦርነት የተወገዘበት የተቃውሞ ሠልፍ

    አማኑኤል ይልቃል -
    በደቡብ አፍሪካ ሰኞ ጥቅምት 14 ቀን 2015 ዓ.ም. ሊካሄድ...

    ለሰሜን ኢትዮጵያ የሰላም ሒደት በታዋቂ አፍሪካዊያን የተዋቀረ የሰላም መማክርት ተቋቋመ

    ዮሐንስ አንበርብር -
    የሰሜን ኢትዮጵያ ግጭትን በሰላም ለመፍታት የሚሠራ በታዋቂ አፍሪካዊያን የተዋቀረ...

    የኢትዮጵያ አየር መንገድ ካፒታሉን ወደ 300 ቢሊዮን ብር ሊያሳድግ ነው

    ሰላማዊት መንገሻ -
    የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ካፒታሉን ወደ 300 ቢሊዮን ብር...

    የጦርነቱ አስከፊ ምዕራፍ በአስተማማኝ ሰላም ይቋጭ!

    በጋዜጣዉ ሪፓርተር -
    የጦርነት አንደኛው አስከፊ ገጽታ በሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚያስከትለው ዕልቂት፣...

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