- Advertisement - - Advertisement - ተስፍሽ ና ገብርሽተ ስ ፍ ሽ እ ና ገ ብ ር ሽ ተ ስ ፍ ሽ እ ና ገ ብ ር ሽ በጋዜጣዉ ሪፓርተር ቀን: October 23, 2022 Share FacebookTwitterTelegramWhatsAppEmail Previous articleየቅዱስ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ፕሮጀክት እንዴት እየሄደ ነው?Next article ችግር እሹሩሩ! - Advertisement - ይመዝገቡ ተዛማጅ ጽሑፎችተዛማጅ የምዕራባውያን ጣልቃ ገብነትና የውክልና ጦርነት የተወገዘበት የተቃውሞ ሠልፍ አማኑኤል ይልቃል - October 23, 2022 በደቡብ አፍሪካ ሰኞ ጥቅምት 14 ቀን 2015 ዓ.ም. ሊካሄድ... ለሰሜን ኢትዮጵያ የሰላም ሒደት በታዋቂ አፍሪካዊያን የተዋቀረ የሰላም መማክርት ተቋቋመ ዮሐንስ አንበርብር - October 23, 2022 የሰሜን ኢትዮጵያ ግጭትን በሰላም ለመፍታት የሚሠራ በታዋቂ አፍሪካዊያን የተዋቀረ... የኢትዮጵያ አየር መንገድ ካፒታሉን ወደ 300 ቢሊዮን ብር ሊያሳድግ ነው ሰላማዊት መንገሻ - October 23, 2022 የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ካፒታሉን ወደ 300 ቢሊዮን ብር... የጦርነቱ አስከፊ ምዕራፍ በአስተማማኝ ሰላም ይቋጭ! በጋዜጣዉ ሪፓርተር - October 23, 2022 የጦርነት አንደኛው አስከፊ ገጽታ በሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚያስከትለው ዕልቂት፣...