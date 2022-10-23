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    ዝንቅዕውን የሆነው የተሰጥዖ ማበልፀጊያ ትምህርት ቤት

    ዕውን የሆነው የተሰጥዖ ማበልፀጊያ ትምህርት ቤት

    በጋዜጣዉ ሪፓርተር

    ቀን:

    ከአዲስ አበባ ከተማ ምዕራብ 15 ኪሜ ርቀት ላይ በምትገኘው ቡራዩ ከተማ የተገነባውና አንድ ሺሕ ባለተሰጥዖዎችን ተቀብሎ የማስተናገድ አቅም አለው የተባለው የተሰጥዖ ማበልፀጊያ ትምህርት ቤት፣ ጥቅምት 10 ቀን 2015 ዓ.ም. በጠቅላይ ሚኒስትር ዓብይ አህመድ (ዶ/ር) ተመርቋል፡፡ ፎቶዎቹ የተምህርት ቤቱንና የምረቃውን ገጽታ ያሳያሉ፡፡

      ዕውን የሆነው የተሰጥዖ ማበልፀጊያ ትምህርት ቤት | Ethiopian Reporter | ሪፖርተር                                                          ዕውን የሆነው የተሰጥዖ ማበልፀጊያ ትምህርት ቤት | Ethiopian Reporter | ሪፖርተር

     

    ፎቶ መስፍን ሰሎሞን

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