- Advertisement - - Advertisement - ዝንቅዕውን የሆነው የተሰጥዖ ማበልፀጊያ ትምህርት ቤት ዕውን የሆነው የተሰጥዖ ማበልፀጊያ ትምህርት ቤት በጋዜጣዉ ሪፓርተር ቀን: October 23, 2022 Share FacebookTwitterTelegramWhatsAppEmail ከአዲስ አበባ ከተማ ምዕራብ 15 ኪሜ ርቀት ላይ በምትገኘው ቡራዩ ከተማ የተገነባውና አንድ ሺሕ ባለተሰጥዖዎችን ተቀብሎ የማስተናገድ አቅም አለው የተባለው የተሰጥዖ ማበልፀጊያ ትምህርት ቤት፣ ጥቅምት 10 ቀን 2015 ዓ.ም. በጠቅላይ ሚኒስትር ዓብይ አህመድ (ዶ/ር) ተመርቋል፡፡ ፎቶዎቹ የተምህርት ቤቱንና የምረቃውን ገጽታ ያሳያሉ፡፡ ፎቶ መስፍን ሰሎሞን Previous article ችግር እሹሩሩ!Next articleዘጠና በመቶ የሚሆነውን የኢትዮጵያ ሸቀጣ ሸቀጥ ስለሚያጓጉዘው ንግድ መርከብ ምን እናውቃለን? (ክፍል አንድ) - Advertisement - ይመዝገቡ ተዛማጅ ጽሑፎችተዛማጅ የምዕራባውያን ጣልቃ ገብነትና የውክልና ጦርነት የተወገዘበት የተቃውሞ ሠልፍ አማኑኤል ይልቃል - October 23, 2022 በደቡብ አፍሪካ ሰኞ ጥቅምት 14 ቀን 2015 ዓ.ም. ሊካሄድ... ለሰሜን ኢትዮጵያ የሰላም ሒደት በታዋቂ አፍሪካዊያን የተዋቀረ የሰላም መማክርት ተቋቋመ ዮሐንስ አንበርብር - October 23, 2022 የሰሜን ኢትዮጵያ ግጭትን በሰላም ለመፍታት የሚሠራ በታዋቂ አፍሪካዊያን የተዋቀረ... የኢትዮጵያ አየር መንገድ ካፒታሉን ወደ 300 ቢሊዮን ብር ሊያሳድግ ነው ሰላማዊት መንገሻ - October 23, 2022 የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ካፒታሉን ወደ 300 ቢሊዮን ብር... የጦርነቱ አስከፊ ምዕራፍ በአስተማማኝ ሰላም ይቋጭ! በጋዜጣዉ ሪፓርተር - October 23, 2022 የጦርነት አንደኛው አስከፊ ገጽታ በሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚያስከትለው ዕልቂት፣...