Monday, October 24, 2022
ተጨማሪ አገልግሎቶች
Search
Subscribe
ሌሎች ዓምዶች
    - Advertisement -
    - Advertisement -
    ማኅበራዊአዲሱ የተሰጥዖ ማበልፀጊያ ትምህርት ቤት በቡራዩ

    አዲሱ የተሰጥዖ ማበልፀጊያ ትምህርት ቤት በቡራዩ

    ሔለን ተስፋዬ

    ቀን:

    ልዩ ልዩ ችሎታ ያላቸው ወጣቶች ተሰጥዖዋቸውን የሚያበለፅጉበት ወይም የሚያሳድጉበት ትምህርት ቤት በቡራዩ ከተማ ዕውን ሆነ።

    ትምህርት ቤቱ ተሰጥዖ ያላቸውን ተማሪዎች በመለየት ከመደበኛ መማር ማስተማር ሳይለዩ ተሰጥዖዋቸውን የሚያበለፅጉበት ነው፡፡ ከትምህርት ቤቱ ግንባታ ጋር ተያይዞ፣ ያካባቢው ማኅበረሰብም ከመሠረተ ልማት ግንባታ ተጠቃሚ ሆኗል፡፡

    ትምህርት ቤቱ የባለተሰጥዖዎች ማደሪያና የተለያዩ ግብዓቶች የተሟላለት መሆኑን ጥቅምት 10 ቀን 2015 ዓ.ም. ጠቅላይ ሚኒስትር ዓብይ አህመድ በመቁበት ጊዜ ተገልጿል፡፡

    የማበልፀጊያው ትምህርት ቤት በአሥር ሔክታር ላይ ያረፈ ሲሆን፣ የማስፋፊያ ቦታም አለው ተብሏል።

    ትምህርት ቤቱ ከተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የተወጣጡ 1000 ባለተሰጥዖዎችን የመያዝ አቅም እንዳለው ተገልጿል።

     የመመገቢያ አዳራሽ፣ ማደሪያ፣ የአስተዳደር ሕንፃ፣ የሕክምና ማዕከል፣ የመማርያ ክፍሎች፣ የጋራ መማርያ አዳራሽ፣ የተለያዩ ቤተሙከራዎች፣ ቤተመጻሕፍትና ሌሎችም አስፈላጊ ግብዓቶች ተሟልተዋል ተብሏል።

    ጠቅላይ ሚኒስትር ዓብይ አህመድ (ዶ/ር) የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር እያሉ በ2001 ዓ.ም. የወጠኑት ፕሮጀክት እንደሆነ የሚነገርት የባለተሰጥዖ ማበልፀጊያ ትምህርት ቤት የተገነባው ከ708 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ነው፡፡

    ኘሮጀክቱ በአሥር ሔክታር ላይ የሚያርፍ መሆኑን፣ የተጠናቀቁት ዘጠኝ ብሎኮች በ4.3 ሔክታር መሬት እንደተሸፈኑ ተልጿል፡፡

    ጠቅላይ ሚኒስትር ዓብይ በምረቃው ላይ እንደተናገሩት፣ ቴክኖሎጂ ከሚያስገኛቸው የኢኮኖሚ ትሩፋቶች ተጠቃሚ ለመሆን በዘርፉ የላቀ ዕውቀት ያላቸው ባለሙያዎችን ማፍራት ያስፈልጋል።

    ዓለም በቴክኖሎጂ መምጠቋን፣ ኢትዮጵያም ቴክኖሎጂ የሚያስገኛቸውን የኢኮኖሚ ትሩፋቶች ተጠቃሚ እንድትሆን፣ በዘርፉ የላቀ ዕውቀት ያላቸው ባለሙያዎችን ማፍራት እንዳለባትም ገልጸዋል።

    ባለተሰጥዖ ታዳጊዎችና ወጣቶች ክህሎታቸውን እያዳበሩ፣ አገራቸውን በቴክኖሎጂ ከበለፀጉ አገሮች ተርታ እንዲያሠልፉ፣ እንደቡራዩ የተሰጥዖ ማበልፀጊያ ትምህርት ቤት ያሉ የተሰጥዖ ማዕከላትን ማብዛት እንደሚገባ አስረድተዋል።

    ከትምህርት፣ ከሰው ኃይል ልማትና ከሥራ ዕድል ፈጠራ፣ ከሳይንስ ቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ልማትና ምርምር ሥርዓት አኳያ መሠረት እንደሚጥል ታምኖበታል፡፡

    ፕሮጀክቱ ለአካባቢው ሕዝብ አገልግሎት የሚውል የሁለት ኪሎ ሜትር መንገድ፣ የውስጥ ለውስጥ የጎዳና መብራትና የውኃ አገልግሎት መዘርጋቱም ተገልጿል፡፡

    በዋናነት ተጠሪነቱ የፌዴራል መንግሥት መሆኑን፣ ለፕሮጀክቱ መሳካት የከተማ አስተዳደሩም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረጉ በዕለቱ ተገልጿል፡፡

    በትምህርት ቤቱ የተለያዩ ተሰጥዖ ያላቸው ተማሪዎች ያቀረቧቸውን ሥራዎች በጠቅላይ ሚኒስትሩና በባለሥልጣናቱ ተጎብኝተዋል፡፡

    spot_img
    Previous articleምርት ገበያ ከረዥም ዓመታት በኋላ ስንዴን ሊያገበያዩ ነው
    Next article‹‹ዳኛውም ዝንጀሮ ፍርድ ቤቱም ገደል እምን ላይ ተቁሞ ይነገራል በደል››!
    - Advertisement -

    ይመዝገቡ

    spot_img
    spot_img

    ተዛማጅ ጽሑፎች
    ተዛማጅ

    የምዕራባውያን ጣልቃ ገብነትና የውክልና ጦርነት የተወገዘበት የተቃውሞ ሠልፍ

    አማኑኤል ይልቃል -
    በደቡብ አፍሪካ ሰኞ ጥቅምት 14 ቀን 2015 ዓ.ም. ሊካሄድ...

    ለሰሜን ኢትዮጵያ የሰላም ሒደት በታዋቂ አፍሪካዊያን የተዋቀረ የሰላም መማክርት ተቋቋመ

    ዮሐንስ አንበርብር -
    የሰሜን ኢትዮጵያ ግጭትን በሰላም ለመፍታት የሚሠራ በታዋቂ አፍሪካዊያን የተዋቀረ...

    የኢትዮጵያ አየር መንገድ ካፒታሉን ወደ 300 ቢሊዮን ብር ሊያሳድግ ነው

    ሰላማዊት መንገሻ -
    የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ካፒታሉን ወደ 300 ቢሊዮን ብር...

    የጦርነቱ አስከፊ ምዕራፍ በአስተማማኝ ሰላም ይቋጭ!

    በጋዜጣዉ ሪፓርተር -
    የጦርነት አንደኛው አስከፊ ገጽታ በሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚያስከትለው ዕልቂት፣...

    About us

    Media and communications Center.

    Cameroon Street, Awlo Building 7th floor,

    E-mail: [email protected]

    Phone Number: (+251) 116-616-184

    Other Services

    Reporter Tenders
    https://www.reportertenders.com

    Reporter Jobs
    https://www.ethiopianreporterjobs.com

    Ethiopian Reporter
    https://www.ethiopianreporter.com

    Reporter SMS Service 7474 (OK)

    Subscribe

    To be updated with all the latest news, offers and special announcements.

    Copyright © 2022 Media & Communications Center. All Rights Reserved | Privacy Policy