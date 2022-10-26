Wednesday, October 26, 2022
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    [ፖለቲካ አልወድም የሚሉት የክቡር ሚኒስትሩ ባለቤት በደቡብ አፍሪካ ስለተጀመረው ድርድር ሚኒስትሩን እየጠየቁ ነው]

    ክቡር ሚኒስትር
    • እኔ ምልህ ?
    • እ… አንቺ ምትይኝ? 
    • የሚባለው ነገር እውነት ነው?
    • ምን ተባለ?
    • ሰኞ ይጀመራል የተባለው ድርድር ለአንድ ቀን የዘገየው ተደራዳሪዎቹ በቀጥታ ለሕክምና በመሄዳቸው ነው እየተባለ ነው እኮ?
    • የእኛ ተደራዳሪዎች? 
    • እሱን እንድትነግረኝ እኮ ነው የጠየኩህ? 
    • አልሰማሁም… ግን በጭራሽ የእኛ ተደራዳሪዎች ሊሆኑ አይችሉም። 
    • እሱማ የእኔም ጥርጣሬ ሌላ ነው። 
    • አንቺ ማንን ጠረጠርሽ?
    • የታችኞቹን። 
    • አደራዳሪዎቹ አሉ የተባለውስ እውነት ነው?
    • ምን አሉ ተባለ?
    • ተቆጧቸው ይባላል።
    • ምን ብለው?
    • ለድርድር ነው ለሕክምና የመጣችሁት ብለው፡፡ 
    • ይገርማል…!
    • ምኑ?
    • እኛ ሳንሰማ መረጃው እናንተ ዘንድ ነው ያለው። 
    • እያፌዝክብኝ ነው?
    • ኧረ በጭራሽ …ግን እነሱ ምን አሉ ተባለ?
    • በሳንጃው ምክንያት ነው የታመምነው አሉ እየተባለ ነው።
    • በሳንጃው?
    • በሳንጃው …ወይም …በሲንጁ …እንደዚያ መሰለኝ ያሉት።
    • እእእ.. በሲጁ… ገባኝ።
    • ምን ማለታቸው ነው?
    • ወደ ክልሉ ምንም እንዳይገባ በመደረጉ ጤናችን ታውኳል ለማለት ፈልገው ነው። እየተጠቀሙበት ነው።
    • እንደዚያ ነው?
    • አዎ። ክስ ለማቅረብ መሞከራቸው ነው።
    • ቢከሱም ችግር የለውም።
    • እንዴት?
    • እናንተ ጥሩ መከላከያ መልስ አታጡም ብዬ ነዋ?
    • ታመናል ካሉ ምን ማድረግ እንችላለን?
    • ማስረጃ ማቅረብ ነዋ?
    • የምን ማስረጃ? ምን ብለን?
    • የቅርብ ጊዜ አይደለም ብላችሁ።
    • ምኑን ነው የቅርብ ጊዜ አይደለም የምንለው?
    • ሕመማቸውን ነዋ። የቅርብ ጊዜ ሕመም አይደለም ማለት ነው?
    • አይ አንቺ… እሺ የመቼ ነው ስንባልስ?
    • የበፊት ነው ማለት።
    • ከምን በፊት? 
    • ከለውጡ በፊት!

    [ክቡር ሚኒስትሩ በቢሯቸው ሆነው ከፖለቲካ አማካሪያቸው ጋር በድርድሩ ምን ሊከሰት እንደሚችል ሐሳብ እየተለዋወጡ ነው]

    • ክቡር ሚኒስትር እንዲያው ይህ ድርድር ይሳካል ብለው ያምናሉ?
    • በእኛ በኩል ከድርድሩ ምን እንደምንጠብቅ ስላሳወቅን ብዙም አያሳስበንም።
    • እንዴት?
    • ድርድሩን የተቀበልነው መከላከያ ኃይላችን አሁን እየፈጠረ ያለውን ሁኔታ በማጽናት ወደ አጠቃላይ ሰላም እንደሚወስደን በማመን ነው።
    • የእኔ ሥጋት ድርድሩ ባይሳካስ የሚል ነው?
    • እየነገርኩህ እኮ ነው?
    • እ…?
    • ከድርድሩም ሆነ ከወታደራዊ ዕርምጃችን የምንጠብቀው ግብ እንድ ነው። 
    • አሃ… ገባኝ 
    • አዎ። ድርድሩ የምንፈልገውን ውጤት የሚያፈጥን ሰላማዊ መንገድ ነው። 
    • ድርድሩ ባይሳካም የሚፈለገው ውጤት በወታደራዊ መንገድ ይፈጸማል እያሉኝ ነው አይደል? 
    • ይፈጸማል ብቻ ሳይሆን እየተፈጸመ ነው! 
    • ግን እኮ የአፍሪካ ኅብረት አደራዳሪዎችም ሆኑ ምዕራባዊያኑ ከድርድሩ በፊት አስቸኳይ የግጭት ማቆም ስምምነት እያሉ ነው።
    • የአፍሪካ ኅብረት እንኳ ምዕራባዊያኑን ለማስደሰትና ብያለሁ ለማለት ያህል እንጂ … አቋሙ ከእኛ ብዙም የተለየ አይደለም።
    • ቢሆንም የምዕራባዊያኑ ጫና ቀላል አይደለም ክቡር ሚኒስትር። ግጭት የማቆም ስምምነት ካልተደረሰ አይለቁንም።
    • እኛም ግጭት የማቆም ስምምነት ለመፈጸም ዝግጁ እንደሆንን ደጋግመን ነግረናቸዋል። 
    • ግጭት የማቆም ስምምነት ለመፈራረም በእኛ በኩል ዝግጁ ነን …ይፈለጋል? 
    • አሁን የጀመርነውን ወታደራዊ እንቅስቃሴ የማይነካ ከሆነ ችግር የለብንም። ይህንንም በግልጽ አሳውቀናል።
    • እንዴት …ፍጹም አልገባኝም?
    • በሁሉም ክልሎቻችን እንደምናደርገው የፌዴራል መንግሥት ኤርፖርቶችንና ሌሎች መሠረተ ልማቶችን እንቆጣጠራለን። ይህንን ለማድረግ የማንም ፈቃድ አያስፈልገንም። 
    • አሃ …ስለዚህ ግጭት የማቆም ስምምነት ይህንን መብትና ኃላፊነት የሚገድብ ካልሆነ መንግሥት ይቀበለዋል ማለት ነው።
    • ትክክል፡፡
    • ግን በእነሱ በኩል ይህንን በፍጹም የሚስማሙበት አይመስለኝም። ካልተሰማሙ ደግሞ ድርድሩ ፈረሰ ማለት ነው።
    • የምንጠብቀው ውጤት ተመሳሳይ ነው ያልኩህ ለዚህ ነው። 
    • ከምኑ?
    • ከድርድሩም ከወታደራዊ እንቅስቃሴውም!

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