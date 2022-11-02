Friday, November 4, 2022
ተጨማሪ አገልግሎቶች
Search
Subscribe
ሌሎች ዓምዶች
    - Advertisement -
    - Advertisement -
    ዜናኦነግ ሸኔ በፈጠረው ሥጋት በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ባምባሲ ወረዳ ሰዓት እላፊ ተጣለ

    ኦነግ ሸኔ በፈጠረው ሥጋት በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ባምባሲ ወረዳ ሰዓት እላፊ ተጣለ

    አማኑኤል ይልቃል

    ቀን:

    በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ዞን ውስጥ የሚገኘው ባምባሲ ወረዳ፣ በአጎራባቹ የኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን ውስጥ በሚንቀሳቀሰው ‹‹ኦነግ ሸኔ›› ሥጋት ምክንያት የሰዓት ዕላፊ ተጣለ፡፡

    የሰዓት ዕላፊው የተጣለው ወረዳው የሥጋት ቀጣና ከሆኑ አካባቢዎች ጋር ተጎራባች በመሆኑ በተፈጠረ የፀጥታ ሥጋት መሆኑን የወረዳ አስተዳደሩ የገለጹ ሲሆን፣ ባምባሲ ወረዳ የ‹‹ኦነግ ሸኔ›› ትኩረት ያደረገበት አካባቢ ስለመሆኑ አንዳንድ ተጨባጭ ማሳያዎች በመኖራቸው መሆኑን አስታውቋል፡፡

    የኦነግ ሸኔ ኃይሎች በምዕራብ ወለጋ ዞን ውስጥ 45 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ጦርነት መክፈታቸውን የወረዳው የመንግሥት ኮሙዩኒኬሽን ቡድን መሪ አቶ ጥላሁን ጌታቸው ለሪፖርተር ተናግረው፣ የሰዓት ገደቡ የተጣለው ሰርጎ ገቦች ወደ ወረዳው እንዳይገቡ መሆኑን ገልጸዋል፡፡

    ‹‹ጦርነት ከፍቶ ነበር አልተሳካለትም፤›› ያሉት የቡድን ኃላፊው፣ ቡድኑ ጥቃቱን የከፈተው ሰኞ ጥቅምት 21 ቀን 2015 ዓ.ም. ከጠዋቱ 3፡00 ሰዓት አካባቢ መሆኑን ገልጸዋል፡፡ ታጣቂዎቹ በምዕራብ ወለጋ ዞን ቤንጓ አካባቢ በከፈቱት ጥቃት ዞኑን ከአሶሳ ዞን ባምባሲ ወረዳ የሚያገናኘው የዳቦስ ወንዝ ድልድይ በመጣስ ወደ ወረዳው የመግባት ዓላማ እንደነበራቸው ተናግረዋል፡፡ ታጣቂዎቹ ወደ ድልድዩ ቀርበው ጥቃት ከከፈቱ በኋላ፣ በተደረገው ውጊያ የተኩስ ድምፅ ይሰማ እንደነበርም አክለዋል፡፡

    ይሁንና በድልድዩ አካባቢ የሠፈሩት የፌዴራል ፖሊስና የክልል ልዩ ኃይሎች በወሰዱት ዕርምጃ ጥቃቱ መገታቱን አስታውቀዋል፡፡ ታጣቂዎቹ ሲመቱ መሣሪያቸውን ጥለው፣ ልብስ ለብሰው ጥናት ለማጥናት ይገባሉ፤›› ሲሉም በወረዳው የሰዓት ዕላፊ የተጣለበትን ምክንያት አስረድተዋል፡፡

    ከሰኞ ጥቅምት 21 ቀን 2015 ዓ.ም. አንስቶ በተጣለው ሰዓት ዕላፊ ከምሽቱ 1፡00 ሰዓት እስከ ንጋት 12፡00 ሰዓት ድረስ ማንኛውም ተሽከርካሪ እንዳይንቀሳቀስ መከልከሉን አስረድተዋል፡፡ ለፀጥታ ሥራ ከሚንቀሳቀሱና ወላድ ከሚያንቀሳቅሱ አምቡላንሶች በእነዚህ ሰዓታት ውስጥ መንቀሳቀስ የተፈቀደላቸው ሲሆን፣ ከዚህ ውጪ ያሉ ተሽከርካሪዎች ለመንቀሳቀስ ከወረዳ አስተዳደሩ ፈቃድ ማግኘት በግዴታነት ተቀምጦባቸዋል፡፡ እንደ ሆቴል፣ ሬስቶራንት፣ መጠጥ ቤት ያሉ ሕዝብ የሚሰበሰብባቸው ቦታዎችም ከምሽቱ አንድ ሰዓት ጀምሮ አገልግሎት እንዳይሰጡ ክልከላ ከተጣለባቸው ውስጥ ናቸው፡፡

    በወረዳው ከተመደበው መደበኛ ሠራዊት ውጪ ማንኛውም የፀጥታ አካል፣ የተጣለውን የሰዓት ዕላፊ ገደብ አልፎ ሲንቀሳቀስ ከተገኘ በቁጥጥር ሥር እንደሚውል ወረዳው አስጠንቅቋል፡፡

    የወረዳው መንግሥት ኮሙዩኒኬሽን ቡድን መሪ አቶ ጥላሁን እንደሚናገሩት፣ ከሰኞ ጀምሮ ተግባራዊ መሆን የጀመረው የሰዓት ዕላፊ የተጣለው ጎረቤት አካባቢዎች እስከሚረጋጉ በሚል ሲሆን፣ የሰዓት ዕላፊው እስከ መቼ እንደሚቆይ የጊዜ ገደብ አልተቀመጠም፡፡

     

    spot_img
    Previous articleበይርጋለም ኢንዱስትሪ ፓርክ ለሚያለሙ ባለሀብቶች መሬት በድርድር ሊቀርብ ነው
    Next articleየፀረ አፓርታይድ ትግል አጋር ኢትዮጵያዊው/አፍሪካዊው ጄኔራል ታደሰ ብሩ
    - Advertisement -

    ይመዝገቡ

    spot_img
    spot_img

    ተዛማጅ ጽሑፎች
    ተዛማጅ

    ኢትዮ ቴሌኮም በጦርነቱ የቴሌኮም አገልግሎት ተቋርጦባቸው በነበሩ አካባቢዎች አገልግሎቸት ሊያስጀምር ነው

    ኤልያስ ተገኝ -
    የኩባንያው ዋና ሥራ አስፈፃሚ ወ/ሪት ፍሬህይወት ታምሩ እንዳስታወቁት፣ በቆቦ፣...

    መንግሥትና ህወሓት ግጭት ለማቆምና የህወሓት ተዋጊዎችን ትጥቅ ለማስፈታት ተስማሙ

    በጋዜጣዉ ሪፓርተር -
    በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ከተማ ለ10 ቀናት የሰላም ንግግር ሲያካሄዱ...

    [ክቡር ሚኒስትሩ በስንዴ ምርት የተገኘው ውጤት የሕዝባችንን የምግብ ፍላጎት የሚመልስ ብቻ ሳይሆን ለአገር ክብርና ኩራት የፈጠረ መሆኑን ሲገልጹ አማካሪያቸው ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሰማውን...

    በጋዜጣዉ ሪፓርተር -
    የስንዴ ምርት ልማቱ ጥሩ ቢሆንም አንዳንዶች ትችት እያቀረቡበት ነው። ምን...

    ከሰላም ንግግሩ እኩል የቀጠለው የምዕራባውያኑ ጫና

    ዮናስ አማረ -
    በደቡብ አፍሪካ በኢትዮጵያ መንግሥትና በትግራይ አማፂያን መካከል የሚደረገው የሰላም...

    About us

    Media and communications Center.

    Cameroon Street, Awlo Building 7th floor,

    E-mail: [email protected]

    Phone Number: (+251) 116-616-184

    Other Services

    Reporter Tenders
    https://www.reportertenders.com

    Reporter Jobs
    https://www.ethiopianreporterjobs.com

    Ethiopian Reporter
    https://www.ethiopianreporter.com

    Reporter SMS Service 7474 (OK)

    Subscribe

    To be updated with all the latest news, offers and special announcements.

    Copyright © 2022 Media & Communications Center. All Rights Reserved | Privacy Policy