መንግሥትና ህወሓት ግጭት ለማቆምና የህወሓት ተዋጊዎችን ትጥቅ ለማስፈታት ተስማሙ

በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ከተማ ለ10 ቀናት የሰላም ንግግር ሲያካሄዱ የሰነበቱት የፌደራል መንግሥትና ህወሓት የሰሜን ኢትዮጵያን ግጭት በዘላቂነት ለማቆምና የህወሓት ታጣቂዎችን ትጥቅ ለማስፈታት ከስምምነት ላይ ደረሱ ።
ሁለቱ ወገኖች የተስማሙባቸውን አንኳር ጉዳዮች አስመልክቶ የጋራ መግለጫ ከሰጡ በኋላ የሰላም ስምምነት የተፈራረሙ ሲሆን ስምምነቱን የጠቅላይ ሚንስትሩ ብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አቶ ሬድዋን ሁሴን መንግስትን በመወከል እንዲሁም አቶ ጊታቸው ረዳ ህወሓትን በመወከል ፊርማቸውን አኑረዋል።
በሁለቱ መካከል ከተደረሱ ስምምነቶች አንዱ የኢትዮጵያን ሉአላዊነትና ይግዛት አንድነት ማክበርና ሕገ መንስቱን መጠበቅ በመሠረታዊነት የተጠቀሰ ሲሆን ፣ በዚህም ውስጥ በኢትዮጵያ አንድ ብሔራዊ የመከላከያ ሠራዊት ብቻ እንደሚኖር ተስማምተዋል።
ከዚሁ ጋር ተያይዞም የህወሓት ታዋጊዎችን ትጥቅ ለማስፈታትና መልሶ ለማቋቋም ዝርዝር መርሀግብር ላይ መስማማታቸውን ገልጸዋል።
በተጨማሪም በትግራይ ሕገመንግስታዊ ስርዓትን ለመመለስና ወደዚህ የሚያደርሱ ጊዜያዊ አስተዳደራዊ እርምጃዎችን ለመተግበር መስማማታቸውን ገልጸዋል። በሁለቱ ወገኖች መካከል ያለውን የፖለቲካ ልዩነት ለመፍታት እንዲሁም ተጠያቂነትን እና የሽግግር ፍትህን ለመተግበር የሚስችል ዝርዝር ማዕቀፍ ላይ መስማማታቸውንም ገልጸዋል።