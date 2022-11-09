Thursday, November 10, 2022
ተጨማሪ አገልግሎቶች
Search
Subscribe
ሌሎች ዓምዶች
    - Advertisement -
    - Advertisement -
    የፌዴራል ዳኞች አስተዳደር ጉባዔ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ዘሪሁን ጌታሁን
    ዜናተቋርጦ የነበረው የፌዴራል ዳኞች ምዘና በሦስት ወራት ውስጥ እንደሚጀመር ተገለጸ

    ተቋርጦ የነበረው የፌዴራል ዳኞች ምዘና በሦስት ወራት ውስጥ እንደሚጀመር ተገለጸ

    አማኑኤል ይልቃል

    ቀን:

    የፌዴራል ዳኞች አስተዳደር ጉባዔ ለሁለት ዓመታት ተቋርጦ የቆየውን የፌዴራል ዳኞች የሥራ አፈጻጸም ምዘና በሦስት ወራት ጊዜ ውስጥ ሊያስጀምር ነው፡፡

    በ2013 ዓ.ም. የፀደቀው የፌዴራል የዳኝነት አስተዳደር አዋጅ በአዲስ እየተዘጋጀ መሆኑን ተከትሎ ቆሞ የነበረውን የዳኞች ምዘናን በድጋሚ ለማስጀመር ዝግጅት እየተደረገ ያለው፣ የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ዳኞች የሥራ አፈጻጸም ምዘና መመርያ ከፀደቀ በኋላ፣ ከሁለት ሳምንታት በፊት የፀደቀው አዲሱ መመርያ ለምዘናው ተግባራዊነት የሚደረጉ ዝግጅቶች ተጠናቆ በሦስት ወራት ውስጥ ምዘናው እንዲጀመር ማስቀመጡን፣ የፌዴራል ዳኞች አስተዳደር ጉባዔ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ዘሪሁን ጌታሁን ለሪፖርተር ተናግረዋል፡፡

    አዲሱን መመርያ ማዘጋጀት የተጀመረው ከ2011 ዓ.ም. ጀምሮ እንደሆነ ያስታወሱት አቶ ዘሪሁን፣ ‹‹የፌዴራል የዳኝነት አስተዳደር አዋጅ ተሻሽሎ በድጋሚ እስከሚወጣ ድረስ እንዲቆይ መደረጉን ገልጸዋል፡፡ በዚህም ምክንያት ምዘናው በመቆሙ በግለሰብ ደረጃ ካልሆነ በስተቀር፣ አሁን የዳኞች ሥራ አፈጻጸም ምን ደረጃ ላይ እንዳለ አይታወቅም፤›› ብለዋል፡፡

    እንደ አቶ ዘሪሁን ገለጻ፣ በአዲሱ መመርያ መሠረት ከተደረጉ ለውጦች ውስጥ አንዱ ከዚህ ቀደም የዳኞች የሥራ አፈጻጸም ምዘና ላይ ነጥብ የማይሰጡት የፍርድ ቤት አመራሮች፣ በሥራቸው ላሉ ዳኞች የሚሰጡት ግምገማ የምዘናው አካል እንዲሆን መደረጉ ነው፡፡

    ኃላፊው፣ ‹‹ከዚህ ቀደም የፍርድ ቤት ዳኞች ምዘናው ውስጥ የማይሳተፉት ዳኞችን ገለልተኛና ነፃ ናቸው፤›› በሚል ዕሳቤ መሆኑን ገልጸው፣ ‹‹የትኛው ዳኛ ዲሲፕሊን አለው? የትኛው ዳኛ መዝገቦችን በአግባቡ ያያል? የትኛው ዳኛ በሰዓት በሥራ ገበታው ይገኛል? የሚለውን ፕሬዚዳንቶች ያውቃሉ፤›› በማለት አመራሮች ምዘናው ሒደት ውስጥ የተካተቱበትን ምክንያት አብራርተዋል፡፡

    የችሎት አስተባባሪዎች፣ የፍርድ ቤት ተገልጋዮች፣ ጠበቃዎችና የሥራ ባልደረባዎች ስለዳኞች የሥራ አፈጻጸም የምዘና ነጥብ ከሚሰጡት መካከል እንደሆኑ ተጠቅሷል፡፡

    በየዓመቱ የሚደረገው የሥራ አፈጻጸም ምዘና ላይ፣ ዳኞች በተከታታይ ሦስት ዓመታት ውስጥ የሚያገኙት ነጥብ እንደ ውጤቱ የተለያየ ምላሽ ይኖረዋል፡፡ አቶ ዘሪሁን እንደሚያስረዱት፣ ለተከታታይ ሦስት ዓመታት የላቀ አፈጻጸም ያገኙ ዳኞች የሚሸለሙ ሲሆን፣ ዝቅተኛ አፈጻጸም ያላቸው ደግሞ ብቃታቸውን ለማሻሻል ሥልጠና እንዲወስዱ ይደረጋል፡፡ ሥልጠና ወስደው በተከታታይ ሦስት ዓመታት ዝቅተኛ ውጤት ያስመዘገቡ (Gross Incompetence) ዳኞች ጉዳያቸው የዳኞች ሥነ ምግባርና የዲሲፕሊን ሥነ ሥርዓት ደንብ እንደሚታይ ተናግረዋል፡፡

    የኢፌዴሪ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 79 ንዑስ አንቀጽ 4 ዳኞች ከኃላፊነት ሊነሱ ከሚችሉባቸው ምክንያቶች ውስጥ አንዱ፣ ‹‹የዳኞች አስተዳደር ጉባዔ ዳኛው ጉልህ የሆነ የሥራ ችሎታና ቅልጥፍና አንሶታል፤›› ብሎ ሲያምን መሆኑን አስቀምጧል፡፡

    በ2013 ዓ.ም. የወጣው የዳኞች ሥነ ምግባርና የዲሲፕሊን ሥነ ሥርዓት ደንብ አንቀጽ 15 ንዑስ አንቀጽ 2 ደግሞ፣ ‹‹ዳኞች የዳኝነት ሥራ አፈጻጸማቸውን ለማሻሻል የሚሰጣቸውን ሙያዊ ሥልጠና ቢያጠናቅቁም፣ ከዚያ በኋላ የሚያሳዩት የሥራ አፈጻጸም በተከታታይ ከአንድ ዳኛ ከሚጠበቀው በታች የወረደ ከሆነ ከዳኝነት ሥራቸው ሊሰናበቱ ይችላሉ፤›› ሲል ደንግጓል፡፡

    እንደ አቶ ዘሪሁን ገለጻ፣ በአዲሱ የሥራ አፈጻጸም መመርያ የምዘና ሥራው በሦስት ወራት ውስጥ መጀመር እንዳለበት የደነገገ ሲሆን፣ በቀጣዮቹ ወራት ጊዜ ውስጥ ደግሞ በመመርያው ላይ ለምዘና መሥፈርትነት እንዲያገለግሉ የተቀመጡ መለኪያዎች ወደ መጠይቅ ተቀይረው ይዘጋጃሉ፡፡ በጉባዔ መመርያው ከፀደቀ በኋላ መጠይቅና ማንዋሎች እንዲዘጋጁ ወደ ባለሙያዎች እንዲመራና የተለያዩ አካላት የሚሞሏቸው መጠይቆች የተለያየ ይዘት ያላቸው እንደሚሆኑ ገልጸዋል፡፡ ለምዘና የሚዘጋጀው መጠይቅ በሥራ ላይ ከመዋሉ በፊት ለዳኞች አስተዳደር ጉባዔ ቀርቦ መፅደቅ እንዳለበት አክለዋል፡፡

    የዳኞችን የሥራ አፈጻጸም ምዘና የሚያስተባብሩት ፍርድ ቤቶች እንደሆኑ የተናገሩት ኃላፊው፣ በሦስት ወራት ውስጥ ከሚደረገው ዝግጅት መካከል አንዱ የሥራ አፈጻጸም ምዘናው የሚመራበት የድርጊት መርሐ ግብር ማዘጋጀት መሆኑን አስረድተዋል፡፡

    ለምዘና የሚውለውን መጠይቅ ወደ ፍርድ ቤቶችና ምድብ ችሎቶች የማሠራጨት፣ መልሶ መሰብሰብ፣ ማደራጀትና በጉባዔው የማፅደቅ ሥራዎች አንድ ዓመት እንደሚወስዱ አቶ ዘሪሁን ተናግረዋል፡፡ ዳኞች በተሰጣቸው ነጥብ መሠረት የሚያገኙት ውጤት ወደ ግል ማኅደራቸው ከመግባቱ በፊት ተሰጥቷቸው ቅሬታ ካላቸውም ይግባኝ ማለት እንደሚችሉም ገልጸዋል፡፡

    spot_img
    Previous articleየታክስ ይግባኝ ኮሚሽን ውሳኔዎችን ማስፈጸም ላይ ተግዳሮት እያጋጠመው መሆኑን አስታወቀ
    Next articleየቱሪዝም ሚኒስቴር የ2015 ዕቅድ በፓርላማ ውድቅ ተደረገ
    - Advertisement -

    ይመዝገቡ

    spot_img
    spot_img

    ተዛማጅ ጽሑፎች
    ተዛማጅ

    [ክቡር ሚኒስትሩ ከፕሮፓጋንዳ ጉዳዮች ኮሚቴ ሰብሳቢው ጋር ስለ ሰሜኑ የሰላም ስምምነት ትግበራ መረጃ እየተለዋወጡ ነው]

    በጋዜጣዉ ሪፓርተር -
    እኔ ምልህ፡፡ አቤት ክቡር ሚኒስትር? የሰሜኑ ተዋጊዎች ከሠራዊታችን ጋር መቀራረብ ጀመሩ...

    የሰላም ስምምነቱ ቀጣይ ሒደቶች

    ዮናስ አማረ -
    ሁለት ዓመታት ያስቆጠረው ‹‹የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት መቼ ነው የሚያበቃው?››...

    የዘመን ባንክ ጠቅላላ ጉባዔ የባንኩን ካፒታል ወደ 15 ቢሊዮን ብር ለማሳደግ ወሰነ

    ዳዊት ታዬ -
    የዘመን ባንክ ጠቅላላ ጉባዔ የባንኩን ካፒታል ወደ 15 ቢሊዮን...

    አልሳም ግሩፕ ‹‹አልሳም መንደር›› የተሰኘ የመኖሪያ መንደር ለመገንባት የመሠረት ድንጋይ አኖረ

    ዳዊት ታዬ -
    አልሳም ግሩፕ በአዲስ አበባ ከተማ ያለውን ከፍተኛ የመኖሪያ ቤት...

    About us

    Media and communications Center.

    Cameroon Street, Awlo Building 7th floor,

    E-mail: [email protected]

    Phone Number: (+251) 116-616-184

    Other Services

    Reporter Tenders
    https://www.reportertenders.com

    Reporter Jobs
    https://www.ethiopianreporterjobs.com

    Ethiopian Reporter
    https://www.ethiopianreporter.com

    Reporter SMS Service 7474 (OK)

    Subscribe

    To be updated with all the latest news, offers and special announcements.

    Copyright © 2022 Media & Communications Center. All Rights Reserved | Privacy Policy