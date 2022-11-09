Thursday, November 10, 2022
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    [ክቡር ሚኒስትሩ ከፕሮፓጋንዳ ጉዳዮች ኮሚቴ ሰብሳቢው ጋር ስለ ሰሜኑ የሰላም ስምምነት ትግበራ መረጃ እየተለዋወጡ ነው]

    ክቡር ሚኒስትር
    • እኔ ምልህ፡፡
    • አቤት ክቡር ሚኒስትር?
    • የሰሜኑ ተዋጊዎች ከሠራዊታችን ጋር መቀራረብ ጀመሩ የሚባለው እውነት ነው? 
    • አዎ። እውነት ነው ክቡር ሚኒስትር። 
    • ከማንም ትዕዛዝ ሳይጠብቁ ነው ከእኛ ሠራዊት ጋር መቀላቀል ጀመሩ የተባለው?
    • አዎ። 
    • እንዴት ሊሆን ይችላል? 
    • እንዴት መሰልዎት ክቡር ሚኒስትር…
    • እ…
    • ከሰሜኑ ተዋጊዎች መካከል አንዱ ታጣቂ ብቻውን ሆኖ አቅራቢያው ወደሚገኙ የእኛ ወታደሮች እየጮኸ እንደቀረባቸው ነው የገለጹልኝ።
    • ምን እያለ ነው የሚጮኸው?
    • እንዳትገለው …እንዳትገለው እያለ ነው የቀረባቸው።
    • እና የእኛ ወታደሮች ዝም ብለው ጠበቁት?
    • ታጣቂው ብቻውን ስለነበረ ሥጋት አልፈጠረባቸውም። ነገር ግን በጥንቃቄ ነበር ይከታተሉት የነበረው።
    • እሺ…
    • ታጣቂው አሁንም አትግደለው እያለ ወደ አንዱ የእኛ ወታደር መጠጋቱን ቀጠለ።
    • አትግደለው የሚለው፣ አትግደሉኝ ለማለት ነው?
    • የእኛ ወታደሮች እንደዚያ ነበር የመሰላቸው።
    • እና ምን እያለ ነበር። 
    • ታጣቂው ግን አትግደለው ነበር የሚለው። 
    • ምኑን ነው አትግደለው የሚለው? 
    • ትምባሆውን ነው ክቡር ሚኒስትር። 
    • ምን?
    • አዎ፣ አንዱ የእኛ ወታደር እያጨሰ ነበር። አትግደለው የሚለው አትጨርሰው ለማለት ፈልጎ ነው ክቡር ሚኒስትር።
    • ምን ድራማ ነው የምታወራልኝ። 
    • ይመስላል ክቡር ሚኒስትር፣ ነገር ግን የተፈጠረውን ነው ያጫወትኩዎት።
    • እና ከዚያ በኋላ ምን ተፈጠረ? 
    • የእኛ ወታደሮች በነገሩ እየተገረሙም፣ እየሳቁም አዲስ ትምባሆ ለታጣቂው አቀበሉት።
    • ከዚያስ?
    • ከዚያ በኋላማ አካባቢው ሳቅ በሳቅ ሆነ። ይህንን የሰሙ ሌሎች ታጣቂዎችም ቀስ እያሉ መሣሪያቸውን እያሰቀመጡ ትምባሆውንና ሳቁን መቀላቀል ጀመሩ። የሚበላውንም በጋራ ተካፈሉ።
    • ይደንቃል። 
    • በጣም እንጂ ክቡር ሚኒስትር። ለማያውቅ ሰው እኮ የተጋጨነው በዚህ ነው የሚመስለው፡፡
    • በምን?
    • በሲጃራ! 
    • አንተ መቼም ቀልደኛ ነህ። እኔ ምልህ?
    • እየሰማሁ ነው ክቡር ሚኒስትር ይቀጥሉ።
    • እና ታጣቂዎቹ አሁንም ከእኛ ወታደሮች ጋር አንድ ላይ ናቸው እያልከኝ ነው። 
    • አዎ ክቡር ሚኒስትር። እንዲያውም በጋራ መሥራት ጀምረዋል።
    • ምንድነው በጋራ የሚሠሩት ደግሞ?
    • በውጊያው የሞቱ ሰዎችን በጋራ እየቀበሩ እንደሆነ ነው የሰማሁት።
    • አትለኝም?!
    • እውነቴን ነው! ምን ችግር አለው እንዴ ክቡር ሚኒስትር?
    • አይ የለም… ያንን ጉዳይም በጋራ እንዳይሉ ሠግቼ ነው።
    • የቱን ጉዳይ?
    • የትጥቁን ጉዳይ!
    • ትጥቅ መፍታቱን?
    • እ…
    • ምን ሊሉ ይችላሉ?
    • በጋራ እንፍታ!

    [ክቡር ሚኒስትሩ አመሻሹን ወደ መኖሪያ ቤታቸው ሲገቡ ባለቤታቸው ስለ ሰላም ስምምነቱ ያልገባቸውን ይጠይቋቸው ጀመር]

    • እኔ ምልህ?
    • እ… አንቺ ምትይው?
    • እንዲያው አንድ ነገር ልጠይቅህ ነበር? 
    • ስለምን? 
    • ተፈረመ ስለተባለው የሰላም ስምምነት?
    • ስለስምምነቱ ምን? 
    • የሰሜኑ ኃይል ትጥቅ ለመፍታት መስማማቱን ሰምቼ ስገረም ሌላ የተስማማው ጉዳይ እንዳለም ሰማሁ?
    • ምን?
    • የሽግግር መንግሥት እንዲመሠረት ተስማምቷል የሚል። እውነት ነው?
    • አዎ። ትጥቅ ከፈታ በኋላ የፌዴራሉ መንግሥት የሽግግር መንግሥት ያቋቁማል። 
    • እና ይህንን ተስማምቶ ተቀብሏል?
    • አዎ። ምንድነው ያስገረመሽ?
    • ያልተፈቀደ ምርጫ አካሂዶ መንግሥት መመሥረቱ አይደል እንዴ አንዱ የግጭቱ ምክንያት? 
    • አዎ፣ ትክክል ነሽ።
    • የሽግግር መንግሥት እንዲቋቋም የሚፈቅድ ከሆነ እዚህ ሁሉ እልቂት ውስጥ ለምን ገባን? ያሳዝናል! 
    • ልክ ነሽ። ያሳዝናል ከማለት ውጭ ምን ማለት ይቻላል።
    • እንዲያው እነዛኞቹንም ትጥቅ ብታስፈቷቸው ሰላም እናገኝ ነበር። 
    • የትኞቹን?
    • በምዕራብ በኩል ያሉትን።
    • እነሱን ትጥቅ ለማስፈታት እንኳ መድከም የሚያስፈልግ አይመስለኝም። 
    • ለምን?
    • ከክላሽና ዲሽቃ የዘለለ ከባድ መሣሪያ የላቸውም።
    • ቢሆንስ? መፍታት አለባቸው!
    • ቀላል መሣሪያ ማስፈታት ከጀመርንማ አንዘልቀውም። 
    • እንዴት?
    • ስንቱን አስፈትተን እንችለዋለን? 
    • እኔ ግን ትጥቅ ባይኖራቸው እንኳን ማስፈታት አለባችሁ ባይ ነኝ!
    • ትጥቅ ባይኖራቸውም?
    • አዎ!
    • እና ሌላ ምን እናስፈታቸው?
    • ፀጉራቸውንም ቢሆን ይፍቱ!

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    በጋዜጣዉ ሪፓርተር -
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