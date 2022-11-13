በዋጋና ተደራራቢ ጫናዎች ምክንያት የህትመት ዘርፉ አደጋ ውስጥ መግባቱ ተገለጸ

በታክስ፣ በውጭ ምንዛሪ እጥረትና በዋጋ መናር ተደራራቢ ጫናዎች ምክንያት የህትመት ሥራ ዘርፍ ህልውና አደጋ ላይ መውቀዱን፣ የኢትዮጵያ አሳታሚዎችና አታሚዎች ማኅበር አስታወቀ፡፡
ሐሙስ ኅዳር 1 ቀን 2015 ዓ.ም. በቤስት ዌስተርን ሆቴል ጠቅላላ ጉባዔውን ያደረገው ማኅበሩ፣ በዘርፉ ላይ እየተደራረቡ የመጡ ጫናዎች ዘርፉ ላይ ተፅዕኖ ማድረሳቸውን ገልጿል፡፡
የማኅበሩ ሰብሳቢ አቶ ዘነበ ደነቀ ከኮቪድ-19 መከሰት ጀምሮ የመጣው የዋጋ መወደድ፣ እንዲሁም በሩስያና ሩክሬን ጦርነት ምክንያት በዓለም አቀፍ ደረጃ የወረቀት ዋጋ እንዲወደድ በማድረጋቸው፣ በአንድ ዓመት ውስጥ የወረቀት ዋጋ በአራት ዕጥፍ ማደጉን ለሪፖርተር ተናግረዋል፡፡ ይኼ የዋጋ መወደድ ከአገር ውስጥ የውጭ ምንዛሪ እጥረት ጋር ግንኙት እንዳለው የሚያስረዱት ሰብሳቢው፣ የንግድ ሥርዓቱ ላይ ያሉ ችግሮችም ለዋጋ ንረቱ አስተዋፅኦ ማድረጋቸውን ጠቅሰዋል፡፡
አቶ ዘነበ የህትመት ዘርፉን ያጋጠመው ችግር እንደ ወረቀትና ቀለም ካሉ ግብዓቶች ጋር ብቻ የተያያዘ እንዳልሆነ የገለጹ ሲሆን፣ የመንግሥት ተቋማት በተለይም የትምህርት ዘርፉ ህትመት በውጭ አገር እየተሠራ መምጣቱን በችግርነት አንስተዋል፡፡
በዘንድሮው የ2015 የትምህርት ዘመን አዲስ ሥርዓተ ትምህርት ሲተዋወቅ፣ ለመማርያ የሚሆኑት መጻሕፍት እየታተሙ ያሉት በውጭ አገር መሆኑን የተናገሩት ሰብሳቢው፣ አስቀድሞ ከአገር ወስጥ አታሚዎች ጋር ንግግር ቢደረግ መማርያ መጻሕፍቱን በአገር ውስጥ ማተም ይቻል እንደነበር ገልጸዋል፡፡ ማኅበሩ ይኼንን በማሰብ ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር ንግግር ጀምሮ የነበረ ቢሆንም ንግግሩ ‹‹ፍሬ ሳያፈራ›› መቋረጡን በማኅበሩ ጠቅላላ ጉባዔ ላይ ተናግረዋል፡፡
የክልል ትምህርት ቢሮዎች መማርያ መጻሕፍቱን ለማሳተም ጨረታ አውጥተው እንደነበር ነገር ግን ቀድሞ ንግግር ባለመደረጉ እንደ ቀለምና ወረቀት ያሉ ግብዓቶች ዝግጀት ባለመኖሩ ህትመቱ ወደ ውጭ መሄዱን አስረድተዋል፡፡
ማኅበሩ ለዘርፉ ችግር እንደሆነ የጠቀሰው ሌላኛው ጉዳይ ከውጭ የሚመጡ የህትመት ግብዓቶችና በውጭ የታተሙ መጻሕፍት መካከል ያለውን የታክስ ልዩነት ነው፡፡
ማኅበሩ የታክስ ልዩነቱን ማመጣጠንና ህትመት ከሚፈልጉ የመንግሥት ተቋማት ጋር አስቀድሞ ዝግጅት ማድረግን በዘርፉ ላለው ችግር በመፍትሔነት አንስተዋል፡፡ የወረቀት ዋጋ ላይ ያለውን የዋጋ ንረት ለመቀነስም መንግሥት መሠረታዊ ሸቀጦች ላይ የሚወስደው ዕርምጃ ለህትመት ዘርፉም እንዲወስድ ጠይቀዋል፡፡
የማኅበሩ ሰብሳቢ አቶ ዘነበ፣ ‹‹ገበያ የሚያረጋጋ አካል ተመርጦ ወረቀት መግባት አለበት፡፡ የስኳር እጥረት ሲፈጠር በሸማቾች እንደሚከፋፈለው፣ ወረቀት አከፋፋይ ተመርጦ ሁሉም አታሚ ከዚያ ቋት ቢወስድ ዋጋው ይረጋጋል›› የሚል ምክረ ሐሳብ አቅርበዋል፡፡