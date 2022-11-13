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    በአጎዋ መዘጋት ምክንያት የውጭ ኩባንያዎች ከኢትዮጵያ የመልቀቅ ፍላጎት እየጨመረ መሆኑ ተገለጸ

    ሲሳይ ሳህሉ
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    ወ/ሮ ሌሊሴ ነሜ የኢንቨስትመንት ኮሚሽነር
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    የአሜሪካ መንግሥት ለኢትዮጵያ የሰጠው ከቀረጥ ነፃ የንግድ ዕድል (አጎዋ) መሰረዝ ምክንያት በኢትዮጵያ መዋዕለ ንዋያቸውን ያፈሰሱ ኩባንያዎች ፋብሪካ የመዝጋት ፍላጎት እየጨመረ መመጣቱን የኢንቨስትመንት ኮሚሽን አስታወቀ፡፡

    የኮሚሽኑ የሥራ ኃላፊዎች ኅዳር 2 ቀን 2015 ዓ.ም. የ2015 ዓ.ም የመጀመርያ ሩብ ዓመት የዕቅድ አፈጻጸም ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የንግድና ኢንዱስትሪ ቋሚ ኮሚቴ አቅርቧል፡፡

    ዋና ኮሚሽነር ወ/ሮ ለሊሴ ነሚ ሪፖርቱን ሲያቀርቡ በኢትዮጵያ መዋዕለ ንዋያቸውን ያፈሰሱ የውጭ ባለሀብቶች 90 በመቶ የሚሆነውን ምርታቸውን ወደ አሜሪካ ገበያ ይልኩ የነበረ በመሆኑ፣ አምራች ድርጅቶች ከገዥዎቻቸው ይቀርብላቸው የነበረው ትዕዛዝ በመቀነሱና አዳዲስ ትዕዛዝ ማግኘት ባለመቻላቸው ፋብሪካ ዘግተው ከአገር ለመውጣት ፍላጎት የሚያሳዩ ኩባንያዎች የመጨመር አዝማሚያ መታየቱን አስረድተዋል፡፡

    ለአብነትም በ75 ሔክታር መሬት ላይ ባረፈውና ከሁለት ዓመት በፊት በጠቅላይ ሚኒስትር ዓብይ አህመድ (ዶ/ር) ተመርቆ የተከፈተው የባህር ዳር ኢንዱስትሪያል ፓርክ ሙሉ ለሙሉ በመረከብ ሥራ ጀምሮ የነበረውና ግዙፉ የሆንግ ሆንጉ ሆፕሉን ኩባንያ በአጎዋ መዘጋት በተፈጠረው የገበያ እጥረት ምክንያትና በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ፋብሪካውን ለመዘጋት መቃረቡን የኮሚሽኑ የሥራ ኃላፊዎች ተናግረዋል፡፡

    ከኩባንያዎቹ መዘጋት በተጨማሪ በሩብ ዓመቱ ኮሚሽኑ ያሳየው አፈጻጸም ዝቅተኛ መሆኑ በሪፖርቱ ተመላክቷል፡፡

    ኮሚሽኑ በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ ለ46 ሺሕ ዜጎች የሥራ ዕድል ለመፍጠር አቅዶ ለ13 ሺሕ ዜጎች መፈጠሩን ከኢንዱስትሪ ፓርኮች ወደ ውጭ ይላካል ተብሎ ከታቀደው 76 ሚሊዮን ዶላር ውስጥ 34.2 ሚሊዮን ዶላር ብቻ ተልኳል፡፡

    በበጀት ዓመቱ ባለፉት አራት ወራት ውስጥ ወደ ኢትዮጵያ ለመሳብ ታቅዶ ከነበረው 1.35 ቢሊዮን ዶላር የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ውስጥ 900 ሚሊዮን ዶላር የሚገመት ኢንቨስትመንት ወደ አገር ውስጥ የገባ ሲሆን፣ ከአጠቃላይ 54 ፈቃድ ካወጡ ኩባንያዎች 38ቱ የውጭ ሲሆኑ ቀሪዎቹ የአገር ውስጥ ናቸው፡፡ ወደ አገር ውስጥ ከገባው የኢንቨስትመንት ፍሰት የቻይናና ህንድ ኩባንያዎች ከፍተኛውን ድርሻ ይይዛሉ ተብሏል፡፡

    በሩብ ዓመቱ የአገር ውስጥ ግብዓት መጨመር የተቀላጠፈ የሎጂስቲክስ አገልግሎት አለመኖር መሬት ለማግኘት ረዥም ጊዜ መውሰድ፣ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት፣ የኤሌክትሪክ አገልግሎት መቋረጥና እንዲሁም የውጭ ምንዛሪ እጥረት በኢንቨስትመንቱ ላይ ተግዳሮት መፍጠሩን ወ/ሮ ለሊሴ አስረድተዋል፡፡

    ኮሚሽኑ በአጎዋ መሰረዝ ምክንያት ምርት ተቀባይ ላጡ ባለሀብቶች የገበያ ዕድል ለመፍጠር የተለያዩ የገበያ አማራጮችን እያፈላለገ መሆኑን የገለጹት ኮሚሽነር ለሊሴ አዳዲስ ኩባንያዎችም በታሰበው ልክ እየገቡ አለመሆኑን ጠቅሰዋል፡፡ የአጎዋ እድልን ወደ ነበረበት ለመመለስ አሁንም ጥረት እያደረጉ መሆናቸውን ተናግረዋል፡፡

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