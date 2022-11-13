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    ዝንቅአገራዊ የማዕድን ሀብት በኤክስፖ

    አገራዊ የማዕድን ሀብት በኤክስፖ

    በጋዜጣዉ ሪፓርተር

    ቀን:

    ዓለም አቀፍ የማዕድን ኤክስፖ፣ ከኅዳር 1 ቀን 2015 ዓ.ም. ጀምሮ በአዲስ አበባ ከተማ በሚሌኒየም አዳራሽ ለሦስት ቀናት ለዕይታ በቅቷል፡፡ ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ በከፈቱት ኤክስፖ ላይ ኢትዮጵያ ያላት ልዩ ልዩ የማዕድን ሀብት ለዓለም አቀፍ ታዳሚያን ቀርቧል፡፡ ፎቶዎቹ በኤክስፖው ከቀረቡት ማዕድኖች መካከል ከፊሎቹን ያሳያሉ፡፡

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