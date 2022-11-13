- Advertisement - - Advertisement - ዝንቅአገራዊ የማዕድን ሀብት በኤክስፖ አገራዊ የማዕድን ሀብት በኤክስፖ በጋዜጣዉ ሪፓርተር ቀን: November 13, 2022 ShareFacebookTwitterTelegramWhatsAppEmail ዓለም አቀፍ የማዕድን ኤክስፖ፣ ከኅዳር 1 ቀን 2015 ዓ.ም. ጀምሮ በአዲስ አበባ ከተማ በሚሌኒየም አዳራሽ ለሦስት ቀናት ለዕይታ በቅቷል፡፡ ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ በከፈቱት ኤክስፖ ላይ ኢትዮጵያ ያላት ልዩ ልዩ የማዕድን ሀብት ለዓለም አቀፍ ታዳሚያን ቀርቧል፡፡ ፎቶዎቹ በኤክስፖው ከቀረቡት ማዕድኖች መካከል ከፊሎቹን ያሳያሉ፡፡ Previous articleወርኃ ገብረ ክርስቶስ ደስታ በአዲስ አበባ ሊካሄድ ነውNext articleየጥቅምት 23 የሰላም ስምምነት የታሪክ ሥፍራ - Advertisement - ይመዝገቡ ተዛማጅ ጽሑፎችተዛማጅ ተሰርዞ የነበረው የጋራ መኖሪያ ቤቶች ዕጣ ነገ ይወጣል በጋዜጣዉ ሪፓርተር - November 14, 2022 የ40/60 እና 20/80 የጋራ መኖሪያ ቤቶች ዕጣ 20/80 and...በኦሮሚያ የቀጠለው አሰቃቂ ግድያና ጭፍጨፋ ዮናስ አማረ - November 13, 2022 የኢትዮጵያን ጦርነት ለማስቆም የአፍሪካ ኅብረት ዋና አደራዳሪ የሆኑት ኦሊሴጉን...‹‹የሰላም ስምምነት ተደረገ ማለት በጦርነቱ ወቅት የተፈጸሙ የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች ይታለፋሉ ማለት አይደለም›› ዳንኤል በቀለ (ዶ/ር)፣ የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር በጋዜጣዉ ሪፓርተር - November 13, 2022 ያለመከሰስ መብታቸው ሳይነሳ በአዳማ ዳኞች መታሰራቸው ከሰሞኑ ትልቅ መነጋገሪያ...ሙግት የነገሠበት የኅብረት ኢንሹራንስ ጠቅላላ ጉባዔና ውሳኔዎቹ ዳዊት ታዬ - November 13, 2022 ከፍተኛ ሙግት የነገሠበት የኅብረት ኢንሹራንስ ጠቅላላ ጉባዔ ክርክር የተነሰባቸው...