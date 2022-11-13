ለታሪክ ይቀመጥ!

ሰላም! ሰላም! ‹‹ሰው ቢያገኝም ቢያጣም ኑሮውን ይመስላል፣ ሰው ሆኖ ሰው መምሰል ኧረ እንዴት ይከብዳል?›› አለ የአገራችን ልባም ሰው፡፡ ደጉ የአገራችን ሰው የማይለው የለም መቼም፡፡ የመሰንበቻውን ነገራችንን ከጥንቱም ሆነ ከአሁኑ፣ እንዲሁም ከወደፊቱ ሁኔታችን ጋር በደላላ ጭንቅላቴ እያነፃፀርኩ ነበር የሰነበትኩት፡፡ ድንገት ሳናስበው ፈጣሪያችን እንደ ህብስተ መና ያወረደልንን የሰላም ተስፋ ሳስበው፣ ወደ ጥልቁ ሰማይ አንጋጥጬ ምሥጋናዬን ሳቀርብ ነው የሰነበትኩት፡፡ ተመሥገን ማለት መልካም ነው፡፡ እናንተስ እንዴት ሰነበታችሁ? አደራ ተመሥገን ማለቱን አትርሱ። ምክንያቱ ደግሞ የሰው አመል የከፋበት ዘመን ላይ ስላለን ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ ሰላም ሊሰፍን ነው ሲባል ደጉ ሕዝባችን ዕ…ል…ል…ል… እያለ ፈጣሪውን ሲያመሠግን፣ ለምን ጦርነቱ ቀጥሎ አንተላለቅም ብለው ሰላም የሚያቅለሸልሻቸው በአደባባይ ሲታዩ ያማል። እንዲያው ምን እንደሚሻል እንጃ እንጂ። እንኳንስ ደስ የማይለው ነገር በዝቶ እንዲሁ ይክፋን ካልን ደግሞ፣ አንድዬ አደላዳዩ የሚገባንን እንደሚያከናንበን መጠራጠር አይገባም። በንፁኃን ደም እጃችንን ካልተለቃለቅን እያሉ የሚቀብጡ ቀበጦችን ጉዳይ እዚህ ላይ ልግታና ወደ ወጋችን እንመለስ፡፡ ይሻለናል!
‹‹አገር ሰላም ሆና በልማት መራመድ እንድትችል የባህሪ ለውጥ ያስፈልገናል…›› የሚለኝ ምሁሩ የባሻዬ ልጅ ነው፡፡ ‹‹ሰላም እየሰፈነ፣ በስንዴ እርሻ እየተንበሸበሽን፣ በሌሎች መስኮችም ወደፊት እየገሰገስን ባህሪያችንም ይገራል…›› ብዬ እንደመጣልኝ ስመልስለት አበደ፡፡ ‹‹አንተ ደግሞ አድሮ ቃሪያ ነህ፡፡ አገራችን ጦርነት ውስጥ የገባችው በጀብደኞች አጉል ባህሪ መሆኑ መቼም አይጠፋህም፡፡ አገር ሲዘርፉ የኖሩ ሌቦች በቃችሁ ሲባሉ የሰረቁትን በሰላም እንዲበሉ ሲባል ማንም አልጠየቃቸውም፡፡ እነሱ ግን ከሌላው ጋር እኩል ሆኖ መኖር ውርደት ስለመሰላቸው ጥጋባቸው ከዕብሪትና ከድንቁርና ጋር ተደማምሮ የማይነካ ነገር ነኩ…›› እያለ ቀና ብሎ ካየኝ በኋላ፣ ‹‹… ድንበር ሲጠብቅና ሕዝቡን ሲያግዝ የኖረውን ሰሜን ዕዝ በተኛበት ጨፈጨፉት፡፡ ከዚህ በኋላ ማንም እንደማያቆማቸው ፎክረው እንደገና ሥልጣን ሊይዙ ጦርነቱን በሦስት ዙር አስፋፍተው ሕዝባችንን ፈጁት፡፡ መሬት ላይ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ለእነሱ አልሆን ሲል ጥጋባቸው በርዶ ትጥቅ ለመፍታት ተስማሙ፡፡ በእነሱ ዕብሪትና ጥጋብ ቢሆን ኖሮ አገር ከማፍረስ አይመለሱም ነበር፡፡ ለፈጣሪ ምሥጋና ይግባውና አሁንም ሕዝባችን ሰላም ከፈለጋችሁ ይሁን ብሎ ተስማምቷል፡፡ ከዚህ በኋላ ግን ማንም ይሁን ማን በዕብሪት ተነስቶ የሚደነፋባትና የሚዘርፍባት ኢትዮጵያ ሳትሆን፣ ሕግና ሥርዓት ተከብሮ በእኩልነት የሚኖርባት ኢትዮጵያ ናት የምታስፈልገን…›› ሲለኝ ስህተቴ ገባኝ፡፡ በደላላ ጭንቅላቴ አጥብቤ ያየሁትን እሱ በምሁራዊ ዕውቀት ሰፋ አድርጎ ሲያመላክተኝ፣ የብዙዎቻችን ችግር የሚመነጨው ከባህሪ ብልሽት እንደሆነ ገባኝ፡፡ በደንብ ይግባን!
የድለላ ሥራ ለጊዜው ቀዝቀዝ ብሎብኝ ካፌ በረንዳ ላይ ሆኜ ስልኬን ስጎረጉር፣ አንድ ታዋቂ የፌስቡክ ጸሐፊ ገጽ ላይ ያነበብኩት ጽሑፍ ቀልቤን ሰረቀው፡፡ ይህ ሰው እግዜሩ መርቆ የሰጠው ጭንቅላት ብዙ ሐሳቦች ያፈልቃል፡፡ ሰውየው ደግ ስለሆነም ሐሳቡን በነፃ ያካፍላል፡፡ ነገሮችን የሚመለከትበትና ቃላቱን በውብ ዓረፍተ ነገሮች ሰድሮ የሚያቀርብበት መንገድ አስገራሚ ነው፡፡ የመንግሥት ፖሊሲ አውጪዎች ይህንን ሰው ለምን እንደማይፈልጉት ያናድደኛል፡፡ ለማንኛውም ይህ የተባረከ ሐሳብ አመንጪ ሰው ስለዱባይ ነው የጻፈው፡፡ ‹‹…በዱባይ እንቅልፍ የለም፡፡ ዱባይ ሕይወት ያለው ከተማ ነው፡፡ ፖሊስ አይታይም፣ ፍተሻ የለም፣ ሁሉ ሰላም ነው፡፡ ፖሊሶች ያሉት ከካሜራ ጀርባ ነው…›› ይለናል፡፡ ‹‹…በውድቀት ለሊት ሳይቀር ያለው ገበያ፣ ሸመታና እንቅስቃሴ ያስቀናል። ሴቶች ሳይቀር ሚጢጢዋ ብስክሌት መሰል ስኩተር ላይ ሆነው ምሽት በ6:00 ሰዓት ብቻቸውን እንደሚንሸራሸሩ መጥቀሱ የሰላምና የእንቅስቃሴውን ደረጃ የሚያሳይ ነው። እኛም ምሽት 3:00 ሆቴል ደርሰን፣ በዚያው ምሽት 5:00 ሰዓት ሲቲ ሴንተር የሚሉት ሰፊ ገበያ ውስጥ ገብተን ዕቃ ገዝተን፣ እራት በልተን 7:00 ሰዓት ወደ ክፍላችን ተመልሰናል። ሌሊት 6:00 ሰዓት ላይ የአልኮል መጠጥ በሌለበት፣ ሰው ሰብሰብ ብሎ እራት ሲበላ ሲታይ፣ ንግድ ሲገበያይ ሲታይ፣ ሴቶች ብቻቸውን ሲሄዱ ሲታይ ሰላሙ፣ የሥራ ባህሉ፣ እንቅስቃሴው ያስቀናል። ዱባይን ምን ለወጣት? ምን እንዲህ አደረጋት? ለዱባይ መለወጥ ዋናው ጉዳይ አመራር ነው፣ አመራር! ዱባይን የለወጠው ንግድ ተኮር ቱሪዝምን ያስቀደመ የአመራር ሥልት ነው። የዱባይ መሪ የዱባይ ዋና ሥራ አስፈጻሚ (CEO) ተደርጎ የሚታሰብ ነው። ዱባይ ለንግድ ምቹ ከተማ ናት። በ24:00 ሰዓት ውስጥ የንግድ ፈቃድ ማውጣት የሚቻልባት ከተማ ናት ዱባይ…›› በማለት ምክር ለግሶናል፡፡ ይሰማል ወይ!
ወገኖቼ ኢትዮጵያ ምንም ሳታጣ ደሃ ሆና እንድትኖር የተፈረደባት ይመስል፣ ለዚህ ሁሉ መከራዋ ተጠያቂዎች እኛ መሆናችንን የሚነግረኝ ደግሞ ወዳጄ ምሁሩ የባሻዬ ልጅ ነው፡፡ ‹‹አንበርብር ኢትዮጵያ እኮ ከ120 ሚሊዮን ሕዝቧ ውስጥ ወጣቱና ታዳጊው ከ70 በመቶ በላይ ነው፡፡ ምድሯ ውስጥ ያሉት ማዕድናት በዓለም የጠገበች ሀብታም ያደርጓታል፡፡ ከ80 ሚሊዮን ሔክታር በላይ ያልታረሰው መሬቷ ቢሠራባት ኢትዮጵያን የሚያህል ሀብታም አገር አይገኝም፡፡ ታሪካዊ፣ ሃይማኖታዊና ተፈጥሯዊ የቱሪዝም ሀብቶቿ ተዓምር ይፈጥራሉ፡፡ ለሕግና ለሥርዓት የመገዛት ባህል ያለው ሕዝባችን አስተዋይነቱና ጨዋነቱ ሲታከልበት ደግሞ ኢትዮጵያ ምድረ ገነት ትሆናለች፡፡ ፖለቲከኞች አደብ ገዝተው ሥራቸውን ቢያከናውኑ ስንትና ስንት በረከቶች ነበሩን መሰለህ…›› እያለ በጉጉት ምራቄን ሲያስውጠኝ ውስጤ የነበረው ተስፋ በራሱ መባረክ ነበር፡፡ ጎበዝ ይህ ሁሉ ምክርና ማሳሰቢያ በአንድ ጆሮ ሰምተን በሌላው የምናፈሰው መሆን የለበትም፡፡ እያንዳንዱ ሰው የድርሻውን ለመወጣት ጥረት ቢያደርግ ችጋር ደህና ሰንብት፣ ግጭት ከዚህ ጥፋ እያልን የጥጋብና የሰላም ተምሳሌት እንሆን ነበር፡፡ በጣም ያጓጓል!
እንዲህ ያለው ነፍስን የሚያረሰርስ ሐሳብ ከግራና ከቀኝ ሲዘንብብኝ ከረመ፡፡ እኔም ለራሴ ቃል ገባሁ፡፡ አገሬ ሰላም ሆና ባለፀጋ እንድትሆን ደጉን ማሰብ፣ መልካሙን ማድረግ፣ ታዳጊዎችንና ወጣቶችን በሥነ ምግባር ማረቅና ማበረታታት፣ እንዲሁም አገር ለሚመሩም ሆነ ለፖለቲከኞች ሥርዓት ይዘው ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ያለ መታከት ማሳሰብ፡፡ ጦርነቱ አብቅቶ ሰላም መስፈን ሲጀምር አዲሱ ግንባር መሆን ያለበት ሌቦች ላይ ነው፡፡ ከኪስ አውላቁ እስከ በጀት አድራቂ ልካቸውን ማሳየት፡፡ በብሔርና በእምነት እየተቧደኑ የአገር ሀብት መዝረፍ፣ መሬት መውረር፣ ግብር ማጭበርበር፣ ምርት እየደበቁ ዋጋ ማናርና ጥራቱን ያልጠበቀ ምርት መሸጥ፣ በጥቁር ገበያ ኢኮኖሚውን ማመሰቃቀልና የመሳሰሉት ሰይጣናዊ ድርጊቶች ከምድረ ኢትዮጵያ እንዲወገዱ መታገል፡፡ የዜጎች ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ተከብረው በእኩልነትና በነፃነት መኖር እንዲቻል ድምፅን ማሰማት፡፡ አድርባዮችና አስመሳዮች በአገር ላይ እንዳይቀልዱ ማጋለጥ፡፡ በአጠቃላይ ለአገር ክብርና ህልውና ዘብ መሆን፡፡ ‹‹አየህ አንበርብር አሁን በሚገባ ገባህ…›› ያሉኝ አዛውንቱ ባሻዬ ናቸው፡፡ እሳቸው እንደሚሉት ለአገር እየተሟገቱ በክብር ኖሮ በክብር ማለፍ ፅድቅ ነው፡፡ እውነታቸውን ነው!
ስልኬ ሲጮህ ሥራ መገኘቱ ተበሰረልኝ፡፡ አንድ የድሮ ወዳጄ ደውሎ፣ ‹‹ያንን ቤት ላሳይልህ ሰዎች አግኝቻለሁ…›› አለኝ። ባለሁለት ፎቅ ዘመናዊ መኖሪያ ቤት ነው። ‹‹ጥሩ አሳያቸውና መልሰህ ደውል…›› ብዬው እኔ በቴሌቪዥን የአሜሪካን የአጋማሽ ዘመን ምርጫ ጉድ እኮመኩማለሁ። ለካ እዚያም ሰው ሲቆጣ እንደ እኛ ያደርገዋል? ለካ እዚያም ፖሊስ ስንት ግፍ ይፈጽማል? ለካ የእነሱም ዴሞክራሲ የጭንቅ ቀን ለገላጋይ ይከብዳል? በአንድ ወቅት ትዝ ይላችሁ እንደሆን በአንድ ጥቁር ሰው ግድያ ምን ያህል ትርምስ እንደተፈጠረ አይዘነጋም፡፡ ለመሆኑ እነሱ እንደኛ ሳምንት ሁለት ሳምንት ውኃ ቢሄድባቸው፣ ኑሮ ቢደቁሳቸው፣ በየሄዱበት ቢሮ ስብሰባ ላይ ናቸው ቢባሉ አሜሪካ የምትባል አገር ከዓለም ካርታ ላይ ልትጠፋ እንደምትችል አሰብኩ። ‹‹አወይ ሥልጣኔ፣ አሜሪካ ስንቱን የውስጥ ጉድ ተሸክማ ዓለም ላይ ስትዘምት አትገርምም? እነ ትራምፕና ባይደን የምርጫ ድምፅ በመሰራረቅ እርስ በርስ እየተካሰሱ፣ በሌሎች ምርጫ ጣልቃ ገብተው ሲፈተፍቱ አይገርሙም…›› ስል ማንጠግቦሽ ሰምታኝ፣ ‹‹እነ አሜሪካና የመርካቶ ኪስ አውላቂዎች ምን ይለያቸዋል ብለህ ነው? እኛ በሰው ፀብ ምን ጥልቅ አደረገን ብለን እንጂ፣ እንደ እነሱማ ሥራ ቢሆን ኖሮ በዴሞክራሲያዊና በሰብዓዊ መብት ጥሰት በዓለም አደባባይ ብንከሳቸው ጉዳቸው ይታይ ነበር…›› ስትለኝ ምሬቷ ተጋባብኝ፡፡ ‹‹ባልና ሚስት ከአንድ ወንዝ ይቀዳሉ›› በሉት፡፡ የአሜሪካና የቢጤዎቿ ነገር አታካች ስለሆነብኝ ወዲያው ጭልጥ አድርጎ እንቅልፍ ወሰደኝ። የአሜሪካን ዲቪ ሎተሪ በሕልማቸው ጭምር ሲያስቡ የሚያድሩ ምስኪኖች እንዳይከፋቸው ስል ሐሳቤን ልግታ፡፡ እንደዚያ ነው!
በሉ እንሰነባበት። ታዲያ ያ ያልኳችሁ ወዳጄ ቤቱን ላከራየው ወይ ብሎ ደውሎልኝ የሆነውን ነገር ሳይነግረኝ፣ በዚያው ዘግቶኝ መቅረቱ ከንክኖኛል። ስደውልለት ‹‹ኔትወርኩ አይሰማኝም ቆይ መልሼ ልደውል…›› ይልና ስልኩን ያጠፋል። ጠቀም ያለ ኮሚሽን እንዳገኘበትና ሊያካፍለኝ እንዳልፈለገ ገባኝ። አንዳንዴ ይኼውላችሁን ማን ጠላታችሁ ማን እውነተኛ ወዳጃችሁ እንደሆነ ጊዜ ያሳያችኋል። ከባሻዬ ልጅ ጋር የተለመደችዋ ግሮሰሪያችን ተሰይመን ስናወራ ይህንን ብነግረው ያውቀው ነበርና በጣም ደነቀው። ‹‹ሲያዩት እኮ ፈፅሞ እንዲህ ዓይነት ሰው አይመስልም…›› አለኝ። ‹‹ቢመስልማ ኖሮ ይሁዳን አስቀድመው እነ ጴጥሮስ አይነቁበትም ነበር። መምሰሉን ትቶ መሆኑን የሚያውቀው አምላክ ግን እውነተኛ ጠላት አብሮ በልቶ አብሮ ጠጥቶ ከጉያ እንደሚነሳ ሊያስተምረን ሲያስከትለው ኖረ…›› ብዬ ባሻዬ ሊያፅናኑኝ የነገሩኝ የወንጌል ቃል ነገርኩት። ብርጭቆአችንን አጋብተን ወደ ቤታችን ስንጓዝ ተናድጄ ነበርና በአዕምሮዬ የማወጣ የማወርደው ነገር ብዙ ነው። ከጥንትም እንዲህ ነበርን? ወይስ ዛሬ ነው ገንዘብ እንዲህ የሚጫወትብን? የታለ ታማኝነት? የታለ አብሮ ማደግ? የታለ አብሮ መብላት? ለምንድነው አንዲት ጎጆ ከማቅናት አንስቶ አገር እስከ መገንባት፣ አብረን አፈር ፈጭተን ጭቃ አቡክተን ባደግንባት ምድር ላይ የሚከብደን? ለምን ከጥምረት ለመለያየት፣ ከኅብረት ለመበተን ጎዳናው ሁሉ አልጋ ባልጋ እየሆነ ይጠብቀናል? ለምን… ለምን… ለምን… እያልኩ ከተራዋ ጉዳይ ተነስቼ አጠቃላዩን ነገራችንን አሰላሰልኩ፡፡ መልስ ግን አልነበረም፡፡ አስቸጋሪው ባህሪያችን ይታረም፣ ይከርከም፣ ይገራ፡፡ ሌላው ሌላው ነገራችንና አስቸጋሪነታችን ግን ለታሪክ ይቀመጥ! መልካም ሰንበት!