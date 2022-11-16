Wednesday, November 16, 2022
ተጨማሪ አገልግሎቶች
Search
Subscribe
ሌሎች ዓምዶች
    - Advertisement -
    - Advertisement -
    የመከላከያ ኃላፊዎች መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ላደረጉ ኤምባሲዎች ወታደራዊ አታሼዎች ማብራሪያ በሰጡበት ጊዜ
    ዜናመከላከያ በትግራይ ክልል ለሚያካሂዳቸው ሥራዎች የዲፕሎማቲክ ማኅበረሰቡ ድጋፍ እንዲያደርግ ተጠየቀ

    መከላከያ በትግራይ ክልል ለሚያካሂዳቸው ሥራዎች የዲፕሎማቲክ ማኅበረሰቡ ድጋፍ እንዲያደርግ ተጠየቀ

    ሳሙኤል ቦጋለ

    ቀን:

    • ሠራዊቱ በትግራይ ክልል 402 ሔክታር መሬት ላይ የሚገኝ ሰብል ሰብስቧል

    በፌዴራል መንግሥትና በሕወሓት መካከል በቅርቡ ሰሞኑን በተደረገው የሰላም ስምምነት መሠረት በቅርቡ ለሚካሄዱት ታጣቂዎችን መለየት፣ ትጥቅ ማስፍታት፣ ተሃድሶና ሌሎች የቅንጅት ሥራዎችን ለማከናወን የዲፕሎማቲክ ማኅበረሰቡ ድጋፍ አስፈላጊ መሆኑ ተገለጸ፡፡

    ማክሰኞ ጥቅምት 6 ቀን 2015 ዓ.ም. የአገር መከላከያ ሠራዊት ኃላፊዎች በአዲስ አበባ መቀመጫቸውን ላደረጉ የተለያዩ አገሮች ኤምባሲዎች የመከላከያ አታሼዎች ገለጻ አድርገዋል፡፡ አታሼዎቹና ሌሎች የዲፕሎማቲክ ማኅበረሰቡ አባላት የሥልጠና፣ የቴክኒክና አቅም ግንባታ ድጋፎች በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ለዲፕሎማቶች ገለጻ ተደርጓል፡፡

    በገለጻው የመከላከያ ሠራዊት የውጭ ግንኙነትና ወታደራዊ ትብብር ዳይሬክተር ሜጀር ጄኔራል ተሾመ ገመቹ፣ አታሼዎቹ የአገራቸውን የመከላከያ ሠራዊት ከኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ጋር የግንኙነት ድልድ እንዲኖራቸው ጥያቄ አቅርበዋል፡፡

    ‹‹የመከላከያ ሠራዊትን በመወከል ለአታሼው ማኅበረሰብ የማስተላልፈው ጥሪ ቢኖር፣ ቀጣይነት ያለው ምክርና ድጋፍ የመስጠት ጥረት እንዲቀጥል ነው፤›› ሲሉ ሜጀር ጄኔራል ተሾመ ተናግረዋል፡፡

    በተያያዘም መከላከያ ሠራዊት በትግራይ ክልል በቅርቡ ሲያደርገው የነበረውን ክንውን ለአታሼዎቹ ገለጻ ተደርጎ የነበረ ሲሆን፣ በዚህም ሕዝባዊ አገልግሎት ላይ በስፋት ተሰማርቶ እንደነበር በዝርዝር ተገልጿል፡፡ ካለፈው ነሐሴ አጋማሽ ወዲህ በድጋሚ አገርሽቶ በነበረው ጦርነትና የመከላከያ ሠራዊት ባደረገው የመከላከል ሥራ ወደ ትግራይ ክልል ከዘለቀበት ጊዜ ወዲህ፣ 402 ሔክታር መሬት ላይ የደረሰ ሰብል 3,211 ለሚሆኑ አርሶ አደሮች እንዳጨደ ተነግሯል፡፡

    እነዚህን ማኅበራዊ አገልግሎቶች በዝርዝር ያስረዱት የመከላከያ ሠራዊት የውጭ ግንኙነት ክፍል ከፍተኛ አማካሪ መኮንን አበበ (ዶ/ር) ለሪፖርተር እንደገለጹት፣ የመከላከያ ሠራዊት ለማኅበረሰቡ ድጋፍ ለማድረግ የሰላም ስምምነቱን እንዳልጠበቀ፣ ቀድሞውኑ ወደ ትግራይ ክልል መግባት ሲጀምር እነዚህን ሥራዎች ሲያከናውን እንደነበር ተናግረዋል፡፡ 11,136 የአገር ውስጥ ተፈናቃዮችን ወደ ቀዬአቸው ለመመለስ ማጓጓዝን፣ እንዲሁም 14 እርጉዝ ሴቶችን ጨምሮ ለ3,833 ሕሙማን በትግራይ ክልል በራሱ ወጪ እንዳሳከመ ገልጸዋል፡፡ በትግራይ ክልል የሚገኙ የሠራዊቱ አባላት ከደመወዛቸው በማዋጣትም ከግማሽ ሚሊዮን ብር በላይ እንደለገሱ መኮንን (ዶ/ር) ጠቁመዋል፡፡

    አታሼዎቹና የመከላከያ ሠራዊት ኃላፊዎች ባለፉት ሁለት ዓመታት የጦርነት ጊዜያት በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ለመናጋገር ተገናኝተው እንደነበር የገለጹት ሜጀር ጄኔራል ተሾመ፣ የአሁኑ ግንኙነት በተለየ ምዕራፍ እንደሆነና ይህም በአዲስ የልማትና የሰላም ተስፋ ነው ሲሉ ተናግረዋል፡፡

    በፕሪቶሪያ መጀመርያ የተደረገውና በናይሮቢ የቀጠለው የሰላም ስምምነት ተግባራዊነት ላይ የተወሰኑ አገሮች አታሼዎች ጥያቄ በማንሳት ሥጋትም እንዳለባቸው ገልጸው የነበረ ሲሆን፣ በርካታ አታሼዎች በስምምነቱ የተሰማቸውን ደስታ ገልጸው ነበር፡፡ ለዚህም ለጋዜጠኞች ማብራሪያ ሜጀር ጄኔራሉ ሲሰጡ ሥጋት ያለባቸው አገሮች እንዲህ ዓይነት ችግሮች ገጥመዋቸው የነበሩ የአፍሪካ አገሮችን እንደ ምሳሌ ከመውሰድ የመነጨ እንደሆነ፣ አብዛኞቹ አገሮች ተወካዮች ግን በአድናቆት የመንግሥትን ዕርምጃ እንዳዩት ነው የገለጹት፡፡

    ‹‹የአንዳንዶቹ ጥርጣሬ በተለያዩ አገሮች የተከሰተውን ምሳሌ በማድረግ ሊሆን ይችላል፡፡ ነገር ግን የአንዱ አገር ሁኔታ ለኢትዮጵያ ምሳሌ ሊሆን አይችልም፡፡ ኢትዮጵያ የተለየች አገር ነች፤›› ሲሉ አስረድተዋል፡፡  

    የአውስትራሊያ ኤምባሲ ምክትል ወታደራዊ አታሼ አንቶኒ ሲሊሲች በሰጡት አስተያየት፣ አውስትራሊያ ጠንካራ የሰብዓዊ ድጋፍ ዕቅድ እንዳላትና ለኢትዮጵያ መንግሥትም አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ እንደሆነች፣ እንዲሁም መሠረት የያዘ ፕሮግራም እንዳላት ተናግረዋል፡፡ በተለይም በምግብ ደኅንነት ለኢትዮጵያና በአጠቃላይ ለምሥራቅ አፍሪካ የድጋፍ ፕሮግራም እንዳላትም አክለዋል፡፡ በአፍሪካ ኅብረት ጥላ ሥር የተደረገውም ስምምነት ለአፍሪካ ችግር አፍሪካዊ መፍትሔ ትልቅ ምሳሌ እንደሆነም ጨምረው ተናግረዋል፡፡

    spot_img
    Previous articleየጥራጥሬና የቅባት እህል ላኪዎች አዳዲስ የገበያ መዳረሻዎችን ማስፋት እንዳለባቸው ተገለጸ
    Next articleከ14 ቢሊዮን ብር በላይ የሚፈጅ የሆቴልና ቅይጥ አገልግሎቶች የሚሰጥ ፕሮጀክት ግንባታ ተጀመረ
    - Advertisement -

    ይመዝገቡ

    spot_img
    spot_img

    ተዛማጅ ጽሑፎች
    ተዛማጅ

     [ክቡር ሚኒስትሩ እራት እየበሉ መንግሥትን በሚተቹ ጋዜጠኞች ላይ እየተወሰደ ያለውን ዕርምጃ የተመለከተ መረጃ እየቀረበላቸው ነው]

    በጋዜጣዉ ሪፓርተር -
    ለጋዜጠኞቹ መንግሥትን እንዲተቹ መረጃ የሚሰጧቸው ታሪካዊ ጠላቶቻችን ናቸው፡፡ እነሱ አይደሉም፡፡ እና...

    የሰላም ስምምነቱና የተጋረጡ እንቅፋቶች

    ዮናስ አማረ -
    የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት በተግባር እንዲተረጎም ያስችላል የተባለለት የናይሮቢው ስምምነት፣...

    በመንግሥትና በሕወሓት መካከል የተደረሰው የሰላም ስምምነት ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ

    ዳዊት ታዬ -
    የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ዋነኛ በአካባቢው ነዋሪዎች ላይ ያሳረፈው በትር...

    ፕሪሚየም ስዊች ሶሉዊሽን ካፒታሉን ለማሳደግና ለውጭ ኩባንያዎች ድርሻ ለመሸጥ ወሰነ

    ዳዊት ታዬ -
    ስድስት የአገር ውስጥ ባንኮች ዋነኛ ባለድርሻ የሆኑበት ፕሪሚየም ስዊች...

    About us

    Media and communications Center.

    Cameroon Street, Awlo Building 7th floor,

    E-mail: [email protected]

    Phone Number: (+251) 116-616-184

    Other Services

    Reporter Tenders
    https://www.reportertenders.com

    Reporter Jobs
    https://www.ethiopianreporterjobs.com

    Ethiopian Reporter
    https://www.ethiopianreporter.com

    Reporter SMS Service 7474 (OK)

    Subscribe

    To be updated with all the latest news, offers and special announcements.

    Copyright © 2022 Media & Communications Center. All Rights Reserved | Privacy Policy