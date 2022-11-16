የፋይናንስ አገልግሎት ለሚሰጡ ተቋማት እኩል የመወዳደሪያ ሜዳ እንዲሰጣቸው ተጠየቀ

በፋይናንስ አገልግሎት የተሰማሩ ተቋማት በእኩልነት ተወዳዳሪ የሚሆኑበት ሜዳ እንዲኖር ተጠየቀ፡፡
ኢትዮ ቴሌኮምን ጨምሮ በመንግሥት የፋይናንስ ተቋማት ተገልጋዮች በርካታ ክፍያዎችን እንዲፈጸሙ በመደረጉ፣ በዘርፉ የተሰማሩ ሌሎች ተቋማትን ተወዳዳሪነት የሚያቀጭጭ መሆኑን የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት አስታውቋል፡፡
የአገር ውስጥም ይሁን የውጭ ተቋም ተመሳሳይ አገልግሎት ለመስጠት በሥራ ላይ የሚገኙና ለወደፊትም ወደ ዘርፉ ለመሰማራት ለሚሹ ክፍያ ፈጻሚ ተቋማት፣ በተሻለ አቅምና ተወዳዳሪ ሆነው ለሕዝቡ አገልግሎት እንዲሰጡ የመወዳደሪያ ሜዳው እኩል መሆን እንደሚገባው የአዲስ አበባ የንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት የግልግል ዳኝነት ተቋም ኃላፊ አቶ ዮሐንስ ወልደ ገብርኤል ጠይቀዋል፡፡
ለአብነት ያህል በአሁኑ ጊዜ ኅብረተሰቡ ለውኃ፣ ለመብራት፣ ለትራፊክ ቅጣትና ለመሰል ክፍያዎች በተመረጡ ተቋማት ብቻ እንዲከፍል መደረጉ አግባብ አለመሆኑን በመግለጽ፣ ‹‹ይህንን የመንግሥት ተቋማት በብቸኘነት እንዲይዙት መደረጉ አገልግሎቱን በሚጠበቀው ልክ እንዳይከናወን ከማድረግ ባለፈ፣ አዳዲስ ወደ ዘርፉ የሚገቡ ተቋማት እኩል ተወዳደሪ እንዳይሆኑ ያደርጋቸዋል፤›› ብለዋል፡፡
የመንግሥት አካል የሆነ ሁሉ የመንግሥት በሆነው ክፍያ ፈጻሚ ተቋም ብቻ ስምምነት እንዲፈጽም መደረጉ ትክክል ባለመሆኑ፣ መለኪያ ሊሆን የሚገባው ተቋሙ የሚሰጠው የአገልግሎት ቅልጥፍናና ውጤታማነት እንደሆነ አቶ ዮሐንስ ተናግረዋል፡፡
ማኅበረሰቡ ሁልጊዜም ቢሆን የተቀላጠፈና የተሻሻለ አገልግሎት ይጠብቃል የሚሉት አቶ ዮሐንስ፣ ወገን የለየ አሠራር የንግድ ሥራን ተወዳዳሪና እኩል ተደራሽ እንደማያደርግ ጠቁመዋል፡፡
በመሆኑም እነዚህን ተቋማት የሚቆጣጠረው ብሔራዊ ባንክ የመወዳደሪያ ሜዳውን በእኩል መሥፈርት እንዲያደርገው ጠይቀዋል፡፡
የመንግሥት ተቋም በመሆኑ ብቻ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በርካታ ክፍያዎች በኢትዮ ቴሌኮም በኩል እየተፈጸሙ መሆኑን የገለጹት አቶ ዮሐንስ፣ በቅርቡ ወደ ሥራ የገባውን ሳፋሪኮምና ሌሎች ገበያውን ሲቀላቀሉ በዚሁ መቀጠል የሌለበት በመሆኑ አሠራር ሊበጅለት ይገባል ብለዋል፡፡
የብሔራዊ ባንክ ምክትል ገዥ አቶ ሰለሞን ደስታ ለተነሳው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ፣ የኢኮኖሚው ዘርፍ ለውጭ ባለሀብቶች በተከፈተበት በዚህ ወቅት ኢትዮጵያ ላቀረበችው የዓለም የንግድ ድርጅት አባልነት ጥያቄ ጭምር እንደ አንድ ቅድመ ሁኔታ የሚነሳ መሆኑን በመጥቀስ፣ ኬላና ግድግዳ ማበጀት ብዙም የማያዛልቅ ነው ብለዋል፡፡ ነገር ግን አሁን ባለው ሁኔታ መንግሥት የገበያ ጉድለቱን ለመሙላት የሚጠበቅበት አሠራር እንደሆነ ገልጸዋል፡፡
ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የኢኮኖሚ አወቃቀር የመንግሥትን ሚና የሚፈልግ በመሆኑ፣ ያንን ግምት ውስጥ በማስገባት እየተሠራ እንደሆነ፣ ነገር ግን የመጫወቻ ሜዳውን ኢፍትሐዊ ሊያደርገው እንደሚችል አስረድተዋል፡፡ ይሁን እንጂ መንግሥት ወደፊት የቁጥጥር ሥርዓት እንደሚዘረጋ ተናግረዋል፡፡