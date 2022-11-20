ጊዜያዊ  ዕገዳ ከተጣለባቸው የውጭ ዕቃዎች የተወሰኑት እንዲገቡ ተፈቀደ

ላልተወሰነ ጊዜ የውጭ ምንዛሪ የማይፈቀድላቸው ተብለው ክልከላ ከተደረገባቸው 38 የዕቃዎች ዝርዝር ውስጥ፣ በተወሰኑት ላይ ማሻሻያ ሲደረግ ባለኮከብ ሆቴሎች እንዲሁም በውጭ ምንዛሪ ለመሸጥ የተፈቀደላቸው ሬስቶራንቶችና ሱፐር ማርኬቶች በራሳቸው የውጭ ምንዛሪ ዕቃዎችን ማስገባት እንዲችሉ ተፈቀደ፡፡
የገንዘብ ሚኒስቴር ዓርብ ኅዳር 9 ቀን 2015 ዓ.ም. ይፋ እንዳደረገው፣ ማሻሻያው የተደረገው በታሪፍ ቁጥር 9401.9000 እና 9403.9000 የተመደቡ ዕቃዎች ክፍሎች ‹‹ማምረቻ ግብዓቶች›› በሚል በጠቀሳቸው ምርቶች ላይ ነው፡፡
በ38 ዓይነት የዕቃዎች ዝርዝር ላይ ዕገዳ መደረጉ በተገለጸበት ወቅት በታሪፍ ቁጥር ከ9401 እስከ 9403 ውስጥ የሚመደቡ ተብለው ተገልጸው የነበሩት፣ የቤትና የቢሮ ዕቃዎች መሆናቸው ይታወሳል፡፡
ከዚህ ማሻሻያ በተጨማሪ ምርቶቻቸውንና አገልግሎታቸውን በውጭ ምንዛሪ የመሸጥ ፈቃድ ያላቸው ሬስቶራንቶችና ሱፐርማርኬቶች፣ የራሳቸውን ዕቃዎች እንዲያስገቡ ተፈቅዷል፡፡
ባለኮከብ ሆቴሎች የራሳቸውን የውጭ ምንዛሪ ተጠቅመው የሚያስመጧቸው ዕቃዎችና ከቀረጥ ነፃ ሱቆች የሚያስመጧቸው ዕቃዎችም፣ የውጭ ምንዛሪ ክልከላው የማይመለከታቸው መሆኑን የገንዘብ ሚኒስቴር አስታውቋል፡፡
በዕቃዎቹ ላይ ማሻሻያ መደረጉን ለጉምሩክ ኮሚሽንና ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ማስታወቁን ሚኒስቴሩ ገልጿል፡፡ የገንዘብ ሚኒስቴር ላልተወሰነ ጊዜ የውጭ ምንዛሪ የማይፈቀድላቸው ከውጭ የሚገቡ የ38 ዕቃዎችን ዝርዝር፣ ጥቅምት 14 ቀን 2015 ዓ.ም. ይፋ ማድረጉ ይታወሳል፡፡
የ38ቱን ምርቶች ክልከላ በተመለከተ ሰሞኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ዓብይ አህመድ (ዶ/ር) ፓርላማ ተገኝተው በሰጡት ማብራሪያ፣ እነዚህ ክልከላ የተደረገባቸው ምርቶች በአንድ ዓመት ውስጥ ከአንድ ቢሊዮን ዶላር በላይ ወጪ የሚያስወጡ መሆናቸውን ገልጸው ነበር፡፡
ብሔራዊ ባንክ በሚያውቀውና በሕጋዊ መንገድ በዓመት ከ18 ቢሊዮን ዶላር በላይ ወጪ የሚጠይቁ፣ ከስድስት ሺሕ በላይ ምርቶችን ኢትዮጵያ ከውጭ የምታስገባ መሆኑን ያስታወሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ ከሚገቡ ምርቶች አንፃር ክልከላ የተደረገባቸው 38 ብቻ መሆናቸውንም ጠቅሰዋል፡፡
ዕገዳው ያስፈለገበትንም ምክንያት ሲያብራሩ ለ38 ምርቶች በዓመት የሚወጣው ከአንድ ቢሊዮን ዶላር በላይ ነው፡፡ ለማዳበሪያም የወጣው ወጪ ለ38 ምርቶች ከወጣው ወጪ ጋር ሲነፃፀር እኩል መሆኑን በመግለጽ፣ ‹‹ስለዚህ ለማዳበሪያ ቢወጣ ይሻላል ወይስ ለእነዚህ ምርቶች የሚለውን ፍርዱን ለእናንተ፤›› በማለት የክልከላውን አስፈላጊነት በንፅፅር አስረድተዋል፡፡
ሌላው ክልከላ የተደረገበት ምክንያት ደግሞ ለአገር ውስጥ አምራቾች ዕድል ለመስጠት መሆኑን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደ ፍራፍሬ ጭማቂ፣ የታሸገ ውኃ፣ ሳሙናና የመሳሰሉ ምርቶችን እዚህ ለማምረት ይህ ክልከላ አግባብ ይሆናል በሚል የተወሰደ ዕርምጃ መሆኑን አስታውቀዋል፡፡
ሌላው ለክልከላው ምክንያት ናቸው ብለው የጠቀሱት ሦስተኛው ጉዳይ፣ እነዚህ ምርቶች በከፊልም ቢሆን ለጥቁር ገበያ የተጋለጡ መሆናቸውን ነው፡፡
እነዚህ ምርቶች መሠረታዊ ባለመሆናቸው ክልከላ መደረጉን ያመለከቱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ውስኪ፣ መኪና፣ ፀጉር፣ አሻንጉሊትና የመሳሰሉት ናቸው ብለዋል፡፡ ‹‹ስለዚህ እነዚህ ምርቶች አያስፈልጉም፣ ከዚህ በኋላ አይግቡ ማለት ባይቻልም ነገር ግን አሁን ባለብን ጫና ለጊዜው ብናቆየቸው እምብዛም ጫና አያሳድሩም፤›› በሚል እንደሆነም አስረድተዋል፡፡