ረብጣ ገንዘብ የፈሰሰበት ውዱ የዓለም ዋንጫ ጨዋታ

የዘንድሮውን የዓለም ዋንጫ ጨዋታን ለማዘጋጀት ከአሜሪካ፣ ከደቡብ ኮርያ፣ ከጃፓንና ከአውስትራሊያ ጋር ከፍተኛ ፉክክር አድርጋ ዕድሉን ያገኘችው ኳታር፣ የመክፈቻ ጨዋታ ለማድረግ ሰዓታት ብቻ ይቀራታል፡፡
ገና ከጅምሩ ከፍተኛ ውዝግብ ሲያስተናግድ የከረመው የ2022 የኳታር ዓለም ዋንጫ ጊዜ በዓረቡ ዓለም ሲዘጋጅ የመጀመሪያው ነው፡፡ ዕድሉን ካገኘችበት ጊዜ አንስቶ፣ በምዕራቡ ዓለም ከፍተኛ ጫና እየደረሰባት የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ ደርሳለች፡፡
የ12 ዓመታት ዝግጅት የተደረገበት የ2022 የኳታር ዓለም ዋንጫ ‹‹ከፍተኛ የሙስና ቅሌት ተፈጽሞበታል›› እየተባለ መነጋገሪያ ሆኖ መቆየቱ የሚታወቅ ሲሆን፣ በቅርቡ የቀድሞ የፊፋ ፕሬዚዳንት በሰጡት ቃለ መጠይቅ፣ ‹‹ኳታር የማስተናገድ መብት አይገባትም፤›› ሲሉ መደመጣቸውም ጥያቄ ማጫሩ አልቀረም፡፡
የዘንድሮውን የዓለም ዋንጫ ለማዘጋጀት ፍላጎት ካሳዩ 11 አገሮች ውስጥ አምስት አገሮች ዕድሉን ለማግኘት ተቃርበው ነበር፡፡ አዘጋጇን አገር ለመምረጥ 22 ከፍተኛ የፊፋ ሥራ አስፈጻሚዎች እ.ኤ.አ. 2010 ዙሪክ ላይ ከተሙ፡፡ ምርጫውን ለማከናውን ከተሰየሙ ከፍተኛ የፊፋ ሥራ አስፈጻሚዎች ሁለቱ በሙስና ተጠርጥረው ወዲያው ታገዱ፡፡
በምርጫው መሠረትም ኳታር በ14 ድምፅ የማስተናገድ ዕድሉን ስታገኝ፣ አሜሪካ በስምንት ድምፅ ሁለተኛ ደረጃ ይዛ አጠናቃለች፡፡ ኳታር መመረጧን ተከትሎ የአሜሪካው ሲአይኤ፣ የስዊስ ፌዴራል ወንጀል ምርመራና ሌሎች የሙስና ወንጀል አጣሪ ቡድኖች ሳይቀር የምርመራ ዘመቻ አድርገዋል፡፡ ሆኖም ከፍተኛ የሙስና ቅሌት ማስተናገዱ የተነሳበት የምርጫ ሒደት የመጨረሻ ድምዳሜ ላይ ሳይደርስ ኳታር ዝግጅቷን ማጠናቀቅ ችላለች፡፡
የምርጫ ሒደት ከተቋጨ በኋላ ኳታር ዳግም ስሟ የተነሳበት የሠራተኞችን ጉልበት ያላግባብ መጠቀም ጉዳይ፣ በዓለም ላይ በሚገኙ የመብት ተሟጓቾች አዲስ አጀንዳ ተነሳባት፡፡ አንዱ ጉዳይ ከውጭ ባስገባቻቸው ሠራተኞች ላይ ከፍተኛ በደል ታደርሳለች የሚል ክስ ይቀርብባት ነበር፡፡
በተለይ ሠራተኞችን በግዳጅ እንደምታሠራ፣ አመቺ ያልሆነ የሥራ ሁኔታና ለሥራ ወደ አገሪቱ የሚገቡ ሠራተኞች ከፍተኛ ክፍያ እንደሚጠየቁ ሲገለጽ ከርሟል፡፡
ሆኖም አገሪቱ ረብጣ ገንዘቦችን አፍሳ የድግሷ የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ ደርሳለች፡፡ 32 አገሮች በአስተናጋጇ አገር ከትመዋል፣ ደጋፊዎቿ ከተማዋን አድምቀዋታል፡፡
ረብጣ ገንዘቦች የፈሰሱበት የኳታር የዓለም ዋንጫ ዝግጅት
ረብጣ ገንዘብ የፈሰሰበት የመጀመሪያ በዓረቡ አገር የሚደረገው የኳታር ዓለም ዋንጫ 220 ቢሊዮን ዶላር ወጪ ተደርጎበታል፡፡ ከስታዲየም ግንባታና ከዕድሳት በዘለለ፣ የሆቴል፣ የመንገዶችና የተለያዩ መሠረተ ልማቶችን ስታለማ ቆይታለች፡፡ ለመጀመሪያ ጊዜ በባህር ማዶዎቹ የክረምት ወር ላይ የሚከናወነው የዓለም ዋንጫ፣ የአገሪቱን የሙቀት መጠን ለመቆጣጠር የሚያስችል ዘመናዊ ማቀዝቀዣን በከተማዋ እንዲሁም በስታዲየሞቹ ተገጥመዋል፡፡
በአምስት ከተሞች ባሉ ስምንት ስታዲየሞች በ50 ኪሎ ሜትር ራዲየስ ውስጥ ሲገኙ፣ ሁሉም 64 ጨዋታዎች በእነዚህ ስታዲየሞች ይከናወናሉ፡፡ ከተለያዩ ዓለም አገሮች የተወጣጡ ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ተመልካቾች በዚህ ዓለም ዋንጫ ላይ ይታደማሉ ተብሎ ይጠበቃል፡፡
የምንጊዜም ውዱ የዓለም ዋንጫን ለመመልከት ወደ ሦስት ሚሊዮን የሚጠጋ ትኬቶች በጥቅምት አጋማሽ ተሸጠዋል። ከኳታር ነዋሪዎች ጎን ለጎን ከሳዑዲ ዓረቢያና ከተባበሩት ዓረብ ኢምሬትስ የመጡ ሰዎች በግዥ ግንባር ቀደም መሆናቸውን ፊፋ አስታውቋል። የአሜሪካ፣ የሜክሲኮ፣ የእንግሊዝ፣ የፈረንሣይ፣ የአርጀንቲና፣ የብራዚልና የጀርመን ደጋፊዎች በዶሃ ከሚታደሙት ውስጥ ይካተታሉ፡፡
ኳታር ለዕርዳታ ወደ ጎረቤቶቿ ዞር ማለቷ የተጠቀሰ ሲሆን፣ በመዲናዋ ዶሃና በሌሎች የመካከለኛው ምሥራቅ ዋና ከተሞች ወደ 100 የሚጠጉ የደርሶ መልስ በረራዎችን በማዘጋጀት ጎብኚዎች ከግዛቷ ውጪ እንዲቆዩ አመቻችታለች፡፡ በዚህም ዱባይ የመጀመሪያዋ ተመራጭ ከተማ ሆናለች፡፡
በተለይ የሆቴል ክፍሎች ፍላጎት እየጨመረ መምጣቱን ተከትሎ፣ ከዶሃ የ55 ደቂቃ ብቻ በመጓዝ የምትገኘውና ለቱሪስት ምቹ የሆነችው ኤሚሬትስ ተመራጭ አድርጓታል፡፡
የስታዲየሞች ቅርበትና የትራንስፖርት ትስስር ደጋፊዎች በአንድ ቀን በርካታ ጨዋታዎችን እንዲከታተሉ ያስችላቸዋል። አብዛኛዎቹ ስታዲየሞች አዲስ የሜትሮ ሲስተምና የኤሌክትሪክ አውቶቡሶችን ጨምሮ በሕዝብ መጓጓዣ ይገናኛሉ።
አዲስ የሜትሮ ሲስተም፣ ዘመናዊ የመርከብ ወደብ፣ የዋናው ኤርፖርት ማስፋፊያና ከዶሃ በስተሰሜን ሊገነባ የታቀደው ከተማ ግንባታ አገሪቱን ለውጦታል። ባለሥልጣናቱ እንደሚናገሩት፣ አብዛኛው ግንባታው በዕቅድ ላይ ቢሆንም የዓለም ዋንጫው የጊዜ ሰሌዳውን አራዝሞታል።
ኳታር ከተወሰኑ የምሥራቅ መካከለኛ አገሮች ጋር ያላት ግንኙነት ስስና ብዙ ጊዜ ውጥረት ያለበት ነው። እ.ኤ.አ. በ2017 ሳዑዲ ዓረቢያ፣ የተባበሩት ዓረብ ኢሚሬትስ፣ ግብፅና ባህሬን ከኳታር ጋር ያላቸውን ዲፕሎማሲያዊ፣ የንግድና የጉዞ ግንኙነት አቋረጡ፡፡ ምክንያታቸውም ኳታር ለአሸባሪዎች የገንዘብ ድጋፍ ትሰጣለች በሚል ነበር፡፡
በጋዝ ሀብት የታደለችው ትንሿ አገር ኳታር እ.ኤ.አ. በጥቅምት 31 መጨረሻ፣ ሕዝቧ ወደ 14 በመቶ አድጎ ሦስት ሚሊዮን መድረሱ ተጠቅሷል፡፡
የአፍሪካ ብሔራዊ ቡድኖች በኳታር ዓለም ዋንጫ
በኳታር አፍሪካን የሚወክሉት አምስት አገሮች ካሜሮን፣ ሴኔጋል፣ ቱኒዝያ፣ ሞሮኮና ጋና ናቸው፡፡ አምስቱም ለመጀመርያ ጊዜ በአገር በቀል አሠልጣኞቻችው ይመራሉ፡፡ የ2020 የአፍሪካ ዋንጫ ባለድሏ ሴኔጋል ከ2018 የሩሲያ ዓለም ዋንጫ ተሳትፎ በኋላ የአፍሪካ ዋንጫን ባሳካችበት ማግሥት፣ ለሁለተኛ ጊዜ በመድረኩ ተካፋይ ሆናለች፡፡ በአንፃሩ የሴኔጋሉ ሰይዶ ማኔ በጉዳት ምክንያት ከብሔራዊ ቡድን ስብስብ ወጪ መሆኑ በጣም አነጋጋሪ ከሆኑ ጉዳዮች መካከል ይጠቀሳል፡፡
የአፍሪካ ብሔራዊ ቡድኖች ለመጀመርያ ጊዜ በአገሮቻቸው አሠልጣኞች እየተመሩ የሚካፈሉበት የዓለም ዋንጫ መሆኑን ተከትሎ፣ ለአፍሪካ እግር ኳስ አንድ ዕርምጃ መሆኑን በበርካቶች ዘንድ ተወስቷል፡፡
በዓለም ዋንጫ ውድድር ላይ ካሜሮን ስምንት ጊዜ በመሳተፍ ከአፍሪካ ቀዳሚዋ አገር ስትሆን ሞሮኮ፣ ናይጄሪያና ቱኒዝያ ስድስት ጊዜ በመካፈል ይከተሏታል፡፡ ጋና፣ አልጄሪያ፣ ሴኔጋል፣ ግብፅ፣ ደቡብ አፍሪካና አይቮሪኮስት ሦስት ጊዜ መካፈል ሲችሉ፣ በውጤት ደረጃ ካሜሮን፣ ሴኔጋልና ጋና ግማሽ ፍፃሜ መድረስ የቻሉ ናቸው፡፡
በዓለም ዋንጫው ለሚካፈሉት ብሔራዊ ቡድኖቻቸው የሚጫወቱት አብዛኞቹ ተጫዋቾች ለአውሮፓ ክለቦች የሚጫወቱ መሆኑን ተከትሎ፣ በውድድሩ ተፎካካሪ ሊሆኑ የሚችሉበት አጋጣሚ ይኖራል የሚል ግምትም አሳድሯል፡፡
ሴኔጋል ከኔዘርላንድ ጋር የመጀመሪያ የምድቧን ጨዋታ ሰኞ ኅዳር 12 ቀን 2015 ዓ.ም. ታደርጋለች፡፡
በሁሉም የዓለም ዋንጫ መሳተፍ የቻለውና የአምስት ጊዜ የዓለም ዋንጫ አሸናፊው የብራዚል ብሔራዊ ቡድን፣ የኳታሩን የዓለም ዋንጫ ሊያሳካ ይችላል የሚል ግምት አግኝቷል፡፡ የፖርቱጋል፣ አርጀንቲና፣ ጀርመንና ስፔን ብሔራዊ ቡድኖች ሌሎች ግምት ያገኙ አገሮች ናቸው፡፡
የዓለም ዋንጫውን ለሚያሸንፍ 42 ሚሊዮን ዶላር ሽልማት ተዘጋጅቶለታል፡፡ ሁለተኛና ሦስተኛ ሆኖ የሚያጠናቅቁ ደግሞ 30 እና 27 ሚሊዮን ዶላር ይጠብቃቸዋል፡፡
በዓለም ዋንጫ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ አንድ ብሔራዊ ቡድን በዝርዝሩ ውስጥ የሚያስቀምጣቸው ተጫዋቾች ቁጥር በ23 እና 26 መካከል መሆን እንዳለበት የተደነገገ ሲሆን፣ በአንድ ጨዋታም አምስት ተጫዋቾችን መቀየር እንደሚችል ተመልክቷል፡፡
እሑድ ኅዳር 11 ቀን 2015 ዓ.ም. ለመጀመሪያ ጊዜ በዓለም ዋንጫ የምትካፈለው ኳታር፣ ከኢኳዶር ጋር በምታደርገው የመክፈቻ ጨዋታ የዓለም ዋንጫ በይፋ ይጀመራል፡፡