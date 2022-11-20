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    ዝንቅየኳታሩ የዓለም ዋንጫ ድባብ

    የኳታሩ የዓለም ዋንጫ ድባብ

    በጋዜጣዉ ሪፓርተር

    ቀን:

    የኳታር 2022 የዓለም እግር ኳስ ዋንጫ የመክፈቻ ዛሬ እሑድ በኧል ባይት ስታዲየም ይጀመራል። ውስጥ ዲደብሊው እንደዘገበው፣ የተለያዩ አገሮች ብሔራዊ ቡድኖችና ታዋቂ የእግር ኳስ ተጨዋቾች ወደ መዲናዋ ዶሀ ገብተዋል። የ2018 የዓለም ዋንጫ በሩሲያ መከናወኑ ይታወሳል።

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