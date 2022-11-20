- Advertisement - - Advertisement - ዝንቅየኳታሩ የዓለም ዋንጫ ድባብ የኳታሩ የዓለም ዋንጫ ድባብ በጋዜጣዉ ሪፓርተር ቀን: November 20, 2022 ShareFacebookTwitterTelegramWhatsAppEmail የኳታር 2022 የዓለም እግር ኳስ ዋንጫ የመክፈቻ ዛሬ እሑድ በኧል ባይት ስታዲየም ይጀመራል። ውስጥ ዲደብሊው እንደዘገበው፣ የተለያዩ አገሮች ብሔራዊ ቡድኖችና ታዋቂ የእግር ኳስ ተጨዋቾች ወደ መዲናዋ ዶሀ ገብተዋል። የ2018 የዓለም ዋንጫ በሩሲያ መከናወኑ ይታወሳል። Previous articleእየተንሰራፋ የመጣው የጡት ካንሰር በሽታNext articleረብጣ ገንዘብ የፈሰሰበት ውዱ የዓለም ዋንጫ ጨዋታ - Advertisement - ይመዝገቡ ተዛማጅ ጽሑፎችተዛማጅ የወልቃይት ጥያቄና የሰላም ስምምነቱ ዮናስ አማረ - November 20, 2022 በአማራና በትግራይ ክልሎች የይገባኛል ጥያቄ ሲነሳበት የቆየው የወልቃይት ጉዳይ፣...ኅብረት ባንክ ካፒታሉን ወደ 20 ቢሊዮን ብር ለማሳደግ ወሰነ ዳዊት ታዬ - November 20, 2022 ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ የብድር አመላለስ ጫና ፈጥሮበታል የኅብረት ባንክ ጠቅላላ...በሕገወጥ የገንዘብ ዝውውር የተሳተፉ ባለሥልጣናትንና ኢንቨስተሮችን የመለየት ሥራ ተጀመረ ኤልያስ ተገኝ - November 20, 2022 የፋይናንስ የደኅንነት አገልግሎት ተቋም በሕገወጥ የገንዘብ ዝውውር የተሳተፉ ባለሥልጣናት፣...ፓርላማው መከላከያን ጨምሮ ኦዲት የማይደረጉ ተቋማትን የሚያካትት አዋጅ እንዲዘጋጅ ጠየቀ ሲሳይ ሳህሉ - November 20, 2022 የደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ በፀጥታ ምክንያት ለአራት ዓመታት ኦዲት አልተደረገም የፌዴራል ዋና...