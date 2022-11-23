Wednesday, November 23, 2022
ተጨማሪ አገልግሎቶች
Search
Subscribe
ሌሎች ዓምዶች
    - Advertisement -
    - Advertisement -
    ዓለምየኮንጎን ሰላም የፈተኑ የኤም 23 ተዋጊዎች

    የኮንጎን ሰላም የፈተኑ የኤም 23 ተዋጊዎች

    ምሕረት ሞገስ

    ቀን:

    በኮንጎ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ትጥቅ አንግበው መዋጋት ከጀመሩ አሥር ዓመታት በላይ ያስቆጠሩት የኤም 23 ተዋጊዎች፣ ዘንድሮ ከጥቅምት ወዲህ ዳግም ተጠናክረው በከፈቱት ጥቃት በርካቶችን እየገደሉና እያፈናቀሉ ነው፡፡

    እ.ኤ.አ. በ2013 በአገሪቱ መከላከያ ከባድ ምት ተሰንዝሮባቸው ወደ ጎረቤት ሩዋንዳና ኡጋንዳ መሽገው የከረሙት ተዋጊዎች፣ ዘንድሮ የከፈቱት አዲስ ጦርነት፣ በምሥራቅ የአገሪቱ ክፍል ያሉ ነዋሪዎችን ከማፈናቀሉም በተጨማሪ የኮንጎ መከላከያና ቡድኑ በሚያደርጉት ጦርነት ምክንያት የኮንጎ ቁልፍ ከተማ የሆነችው ጎማ ዝግ  ሆናለች፡፡

    በኡጋንዳና ሩዋንዳ ይደገፋል የሚባለው የኤም 23 ታጣቂ ቡድን፣ በቅርቡ አዲስ ጦርነት ከጀመረ ወዲህ የአገሪቱ መከላከያ ተቆጣጥሯቸው ከነበሩ ከተሞች እየሸሸ መውጣቱ ደግሞ በተለያዩ ከተሞች የሚገኙ ነዋሪዎችን ሥጋት ላይ መጣሉም በተለያዩ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ተዘግቧል፡፡

    ጦርነቱ ባገረሸበት የአገሪቱ ምሥራቃዊ ክፍል በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች እየተሰደዱ ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎች ደግሞ በዓለም አቀፍ ሰብዓዊ ድጋፍ ሰጪ ድርጅቶች መጠለያ ጣቢያዎች ውስጥና ውጭ በሚገኙ ሆስፒታሎች እየታከሙም ነው ተብሏል፡፡

    በአብዛኛው የኮንጎ ቱትሲ ጎሳ አባላት ናቸው የሚባሉት የኤም 23 ተዋጊዎች  ከዓመታት ዝምታ በኋላ እ.ኤ.አ. በ2021 አንዳንድ የኮንጎ ምሥራቃዊ ከተማዎችን መቆጣጠር ቢጀምርም፣ ከአገሪቱ መንግሥት ጋር ከባድ ጦርነት ውስጥ ከገባ የወራት ዕድሜ እንኳን አላስቆጠረም፡፡

    ከሩዋንዳ ፕሬዚዳንት ፖል ካጋሜ ጎሳ የሚመደቡትና የኮንጎ ቱትሲ ጎሳን መብት እናስጠብቃለን በማለት እ.ኤ.አ. በ2012 ጦር ያነሱት የኤም 23 ታጣቂዎች በአሥር ሺዎች  የሚቆጠሩ የኮንጎ ዜጎች እንዲፈናቀሉና እንዲሞቱ ምክንያት ሆነዋል፡፡

    የሩዋንዳ ወታደሮች በኮንጎ ገብተው ጥቃት ፈጽመዋል፣ የሩዋንዳ መንግሥት የኤም 23 ታጣቂዎችንም በመሣሪያና በሌሎች ቁሳቁሶች ይደግፋል ሲል የተባበሩት መንግሥታት የባለሙያዎች ቡድን ቢያሳውቅም፣ ከሩዋንዳ መንግሥት ተቀባይነት አላገኘም፡፡ ሆኖም ኮንጎ ለዓመታት ሩዋንዳንና ኡጋንዳን ስትወነጅል ቆይታለች፡፡

    ሩዋንዳ በኮንጎ የውክልና ጦርነት እያካሄደች ነው ስትልም ትከሳለች፡፡ የኤም 23 ታጣቂ ቡድን ‹‹ጦርነቱን እኛ አልጀመርንም፣ የጀመሩት የኮንጎ ወታደሮች ናቸው ኃላፊነት አንወስድም፤›› ቢሉም፣ ተመድን ጨመሮ ሰብዓዊ ድጋፍ አድራጊዎች ኤም 23 እና ሩዋንዳን ይወነጅላሉ፡፡

     የጦርነቱ ዳግም ማገርሸት፣ ጦርነቱ ለሚካሄድባት ኮንጎ ብቻ ሳይሆን ለምሥራቅ አፍሪካ አገሮችም ሥጋት ሆኗል፡፡

    የኬንያ ፕሬዚዳንት ዊልያም ሩቶ የምሥራቅ አፍሪካ ማኅበረሰብ ወታደሮች በምሥራቅ ኮንጎ ሰላም ለማስከበር ይሠራሉ ሲሉ መናገራቸውን አፍሪካ ኒውስ ዘግቧል፡፡

    በኮንጎ ኪንሻሳ የአንድ ቀን የሥራ ጉብኝት ያደረጉትና ከኮንጎ ፕሬዚዳንት ፊሊክስ ታሺኬዲ ጋር የመከሩት ፕሬዚዳንት ሩቶ፣ ‹‹በቀጣናው የተመድ ሰላም አስከባሪ ኃይል ቢኖርም፣ ሰላም ሊያመጣ አልቻለም፡፡ የምሥራቅ አፍሪካ ወታደሮች የተሻለ ሰላም ሊያመጡ ይችላሉ፤›› ብለዋል፡፡

    ኬንያ ለኮንጎ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግሥት 900 ወታደሮችን ለሰላም ማስከበር የላከች ሲሆን፣ በኤም 23 እና በኮንጎ መንግሥት መካከል የተጀመረው ጦርነት በሰላም እንዲፈታም እየሠራች ነው፡፡

    የተለያዩ ታጣቂዎች የሚያምሷት ኮንጎ ሰላሟን ካጣች 30 ዓመታት ያህል አስቆጥራለች፡፡ ከታጣቂዎቹ ደግሞ በርካታ ቦታዎችን ተቆጣጥሯል የሚባለው ኤም 23 ቡድን ጠንካራው ነው፡፡

    በቴክኖሎጂ የታገዘ ዘመናዊ መሣሪያ እንደታጠቀ የሚነገርለት ቡድን፣ የቁጥጥር ድሮን እንደሚጠቀምና በሩዋንዳ እንደሚደገፍ የሰብዓዊ መብት ተሟጋቾችም ይጠቁማሉ፡፡

    የኬንያ የቀድሞ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ባለፈው ሳምንት ወደ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ አቅንተው የነበረ ሲሆን፣ በኤም 23 ቡድንና በኮንጎ መንግሥት መካከል የሰላም ንግግር እንደሚጀመር አሳውቀዋል፡፡

    የአንጎላ ፕሬዚዳንት ጆአ ሎሬንሶ የኮንጎንና የሩዋንዳን ባለሥልጣናት ሲያወያዩ፣  የጊኒ ቢሳዎ ፕሬዚዳንትና የምዕራብ አፍሪካ ኢኮኖሚ ማኅበረሰብ (ኢኮዋስ) ሊቀመንበር ኡማሮ ሲስኮ ኪንሻሳና ኪጋሊ በማቅናት ሰላም በሚመጣበት መንገድ መክረዋል፡፡

    spot_img
    Previous articleበከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ የመጣው የወባ ሥርጭት
    Next articleበበጋው የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ከ300 ሺሕ በላይ ወገኖችን የማገዝ ትልም
    - Advertisement -

    ይመዝገቡ

    spot_img
    spot_img

    ተዛማጅ ጽሑፎች
    ተዛማጅ

    [የተቃዋሚ ፓርቲው ትይዩ ሚኒስትር ክቡር ሚኒስትሩ ጋ ደውለው መንግሥት በሙሰኞች ላይ ለመውሰድ ስላሰበው የሕግ ዕርምጃ ሐሳብ እየተለዋወጡ ነው]

    በጋዜጣዉ ሪፓርተር -
    ሄሎ… ማን ልበል? ጤና ይስጥልኝ ክቡር ሚኒስትር? ጤና ይስጥልኝ… ማን ልበል? የእርስዎ...

    የተወሳሰበው ሰላም የማስፈን ሒደት

    ዮናስ አማረ -
    የደቡብ አፍሪካ የሰላም ስምምነት ተፈርሞ ብዙም ሳይዘገይ የኬንያው ቀጣይ...

    በግብርና ዘርፍ ለመሰማራት ያቀደው ድርዜማ

    ዳዊት ታዬ -
    ከፋይናንስ ተቋማት ውጪ ባሉ የተለያዩ የቢዝነስ ዘርፎች በአክሲዮን ኩባንያ...

    ቡና ኢንሹራንስ ካፒታሉን ወደ አንድ ቢሊዮን ብር ለማሳደግ ወሰነ

    ዳዊት ታዬ -
    አሥረኛ ዓመቱን የያዘው ቡና ኢንሹራንስ አክሲዮን ማኅበር ካፒታሉን ወደ...

    About us

    Media and communications Center.

    Cameroon Street, Awlo Building 7th floor,

    E-mail: [email protected]

    Phone Number: (+251) 116-616-184

    Other Services

    Reporter Tenders
    https://www.reportertenders.com

    Reporter Jobs
    https://www.ethiopianreporterjobs.com

    Ethiopian Reporter
    https://www.ethiopianreporter.com

    Reporter SMS Service 7474 (OK)

    Subscribe

    To be updated with all the latest news, offers and special announcements.

    Copyright © 2022 Media & Communications Center. All Rights Reserved | Privacy Policy