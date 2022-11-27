Sunday, November 27, 2022
ተጨማሪ አገልግሎቶች
Search
Subscribe
ሌሎች ዓምዶች
    - Advertisement -
    - Advertisement -
    ዝንቅ‹‹ለምን?›› ብሎ የጠየቀኝ አልነበረም?

    ‹‹ለምን?›› ብሎ የጠየቀኝ አልነበረም?

    አንባቢ

    ቀን:

    አንዲት ሴት ወይዘሮ በባቡር ጉዞ ላይ ሳሉ አጠገባቸው ባለው ወንበር ላይ የተቀመጠ ሻንጣ ስለነበር አንድ ሠራተኛ መጥቶ ይህ ወንበር ለሰው መቀመጫ እንጂ ለዕቃ ማኖሪያ አልተፈቀደምና እባክዎ ያንሱ ሲላቸው፣ ‹‹አላነሳም›› አሉት፡፡ ‹‹ቢያነሱ ይሻላል እምቢ ካሉ ላለቃዬ እነግራለሁ›› ቢላቸውም፣ ‹‹ሂድ ንገር›› አሉት፡፡ ሂዶ ሲነግረው አለቅየው መጥቶ ያንሱ እንጂ ለምን አላነሳም ይላሉ? ብሎ ቢነግራቸው ‹‹አላነሳም›› በሚለው ሐሳባቸው ጸንተው የማይበገሩ ሆኑበት፡፡

    በመጨረሻም ዋናው ኃላፊ ተነግሮት ይመጣና ‹‹ይህን ሻንጣ ያንሱ›› ሲላቸው ‹‹አላነሳም›› አሉት፡፡ ዋና ኃላፊውም ‹‹ለምን›› ሲላቸው ‹‹ገና አሁን አዋቂ ሰው መጣ፡፡ እኔ የቸገረኝ እኮ እስካሁን ድረስ ‹‹ለምን›› ብሎ የጠየቀኝ ባለመኖሩ ነበር፡፡ አንተ ‹‹ለምን›› ስላልከኝ አመሰግንናለሁ፡፡ በመሠረቱ ግን ሻንጣው የእኔ አይደለም ሲሉት በመደነቅ ይቅርታ ጠየቃቸው፡፡

    • መጋቤ አዕላፍ መክብብ አጥናው ‹‹ሁለገብ የአእምሮ ማዝናኛ›› (2005)
    spot_img
    Previous articleበዓለም ዋንጫ የአፍሪካ ተሳትፎና ለፍፃሜ ያለመድረስ አባዜ
    Next articleከግማሽ ደርዘን በላይ የተቆጠረበት የስፔን ድል
    - Advertisement -

    ይመዝገቡ

    spot_img
    spot_img

    ተዛማጅ ጽሑፎች
    ተዛማጅ

    በችግር የተተበተበው የሲሚንቶ አቅርቦት

    ተመስገን ተጋፋው -
    ሲሚንቶን እንደ ግብዓት ተጠቅሞ ቤት ማደስ፣ መገንባት፣ የመቃብር ሐውልት...

    ‹‹የናይል ዓባይ መንፈስ›› በሜልቦርን

    ሔኖክ ያሬድ -
    አውስትራሊያ ስሟ ሲነሳ ቀድሞ የሚመጣው በተለይ በቀደመው ዘመን የባህር...

    ‹‹ልብሴን ለእህቴ››

    ሔለን ተስፋዬ -
    ለሰው ልጅ መኖር መሠረታዊ ፍላጎት ተብለው ከተዘረዘሩት ውስጥ ልብስ...

    የአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች የምርመራ ውጤት እስከምን?

    በጋዜጣዉ ሪፓርተር -
    በፍቅር አበበ የትምህርት ጥራትን፣ ውጤታማነትንና ሥነ ምግባርን ማረጋገጥ ዓላማ አድርጎ...

    About us

    Media and communications Center.

    Cameroon Street, Awlo Building 7th floor,

    E-mail: [email protected]

    Phone Number: (+251) 116-616-184

    Other Services

    Reporter Tenders
    https://www.reportertenders.com

    Reporter Jobs
    https://www.ethiopianreporterjobs.com

    Ethiopian Reporter
    https://www.ethiopianreporter.com

    Reporter SMS Service 7474 (OK)

    Subscribe

    To be updated with all the latest news, offers and special announcements.

    Copyright © 2022 Media & Communications Center. All Rights Reserved | Privacy Policy