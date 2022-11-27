Sunday, November 27, 2022
ተጨማሪ አገልግሎቶች
Search
Subscribe
ሌሎች ዓምዶች
    - Advertisement -
    - Advertisement -
    ዝንቅከግማሽ ደርዘን በላይ የተቆጠረበት የስፔን ድል

    ከግማሽ ደርዘን በላይ የተቆጠረበት የስፔን ድል

    በጋዜጣዉ ሪፓርተር

    ቀን:

    አንድ ሳምንት ባስቆጠረው በኳታር የዓለም ዋንጫ የምድብ «ሠ» ግጥሚያ ኅዳር 14 ቀን 2015 ዓ.ም. ቀጥሎ ስፔን ኮስታሪካን 7 ለ0 በሆነ ውጤት አሸንፋለች፡፡ በ22ኛው የዓለም ዋንጫ ብዙ ግብ የተቆጠረው ባለፈው ሰኞ በነበረው ግጥሚያ እንግሊዝ ኢራንን 6ለ2 ባሸነፈችበት  ነበር። ፎቶው የስፔኖችን ፈንጠዝያ ያሳያል፡፡

    • ፎቶ ዲደብሊው
    spot_img
    Previous article‹‹ለምን?›› ብሎ የጠየቀኝ አልነበረም?
    Next articleአንጋጠው ከተጓዙ የእንቅፋትን ማንጎል አይወቅሱም (ክፍል አንድ)
    - Advertisement -

    ይመዝገቡ

    spot_img
    spot_img

    ተዛማጅ ጽሑፎች
    ተዛማጅ

    በችግር የተተበተበው የሲሚንቶ አቅርቦት

    ተመስገን ተጋፋው -
    ሲሚንቶን እንደ ግብዓት ተጠቅሞ ቤት ማደስ፣ መገንባት፣ የመቃብር ሐውልት...

    ‹‹የናይል ዓባይ መንፈስ›› በሜልቦርን

    ሔኖክ ያሬድ -
    አውስትራሊያ ስሟ ሲነሳ ቀድሞ የሚመጣው በተለይ በቀደመው ዘመን የባህር...

    ‹‹ልብሴን ለእህቴ››

    ሔለን ተስፋዬ -
    ለሰው ልጅ መኖር መሠረታዊ ፍላጎት ተብለው ከተዘረዘሩት ውስጥ ልብስ...

    የአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች የምርመራ ውጤት እስከምን?

    በጋዜጣዉ ሪፓርተር -
    በፍቅር አበበ የትምህርት ጥራትን፣ ውጤታማነትንና ሥነ ምግባርን ማረጋገጥ ዓላማ አድርጎ...

    About us

    Media and communications Center.

    Cameroon Street, Awlo Building 7th floor,

    E-mail: [email protected]

    Phone Number: (+251) 116-616-184

    Other Services

    Reporter Tenders
    https://www.reportertenders.com

    Reporter Jobs
    https://www.ethiopianreporterjobs.com

    Ethiopian Reporter
    https://www.ethiopianreporter.com

    Reporter SMS Service 7474 (OK)

    Subscribe

    To be updated with all the latest news, offers and special announcements.

    Copyright © 2022 Media & Communications Center. All Rights Reserved | Privacy Policy