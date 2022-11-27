- Advertisement - - Advertisement - ዝንቅከግማሽ ደርዘን በላይ የተቆጠረበት የስፔን ድል ከግማሽ ደርዘን በላይ የተቆጠረበት የስፔን ድል በጋዜጣዉ ሪፓርተር ቀን: November 27, 2022 ShareFacebookTwitterTelegramWhatsAppEmail አንድ ሳምንት ባስቆጠረው በኳታር የዓለም ዋንጫ የምድብ «ሠ» ግጥሚያ ኅዳር 14 ቀን 2015 ዓ.ም. ቀጥሎ ስፔን ኮስታሪካን 7 ለ0 በሆነ ውጤት አሸንፋለች፡፡ በ22ኛው የዓለም ዋንጫ ብዙ ግብ የተቆጠረው ባለፈው ሰኞ በነበረው ግጥሚያ እንግሊዝ ኢራንን 6ለ2 ባሸነፈችበት ነበር። ፎቶው የስፔኖችን ፈንጠዝያ ያሳያል፡፡ፎቶ ዲደብሊው Previous article‹‹ለምን?›› ብሎ የጠየቀኝ አልነበረም?Next articleአንጋጠው ከተጓዙ የእንቅፋትን ማንጎል አይወቅሱም (ክፍል አንድ) - Advertisement - ይመዝገቡ ተዛማጅ ጽሑፎችተዛማጅ በችግር የተተበተበው የሲሚንቶ አቅርቦት ተመስገን ተጋፋው - November 27, 2022 ሲሚንቶን እንደ ግብዓት ተጠቅሞ ቤት ማደስ፣ መገንባት፣ የመቃብር ሐውልት...‹‹የናይል ዓባይ መንፈስ›› በሜልቦርን ሔኖክ ያሬድ - November 27, 2022 አውስትራሊያ ስሟ ሲነሳ ቀድሞ የሚመጣው በተለይ በቀደመው ዘመን የባህር...‹‹ልብሴን ለእህቴ›› ሔለን ተስፋዬ - November 27, 2022 ለሰው ልጅ መኖር መሠረታዊ ፍላጎት ተብለው ከተዘረዘሩት ውስጥ ልብስ...የአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች የምርመራ ውጤት እስከምን? በጋዜጣዉ ሪፓርተር - November 27, 2022 በፍቅር አበበ የትምህርት ጥራትን፣ ውጤታማነትንና ሥነ ምግባርን ማረጋገጥ ዓላማ አድርጎ...