Thursday, December 1, 2022
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    ፌርማታ ፅሁፎች

    ፌርማታ

    የጋና ደጋፊዎች በኳታር

    በጋዜጣዉ ሪፓርተር

    ትኩስ ፅሁፎች

    አፍሪካን በዓለም ዋንጫ ከወከሉት አምስት አገሮች አንዷ ጋና ናት፡፡ ውጤት እየቀናት ያለችው ጋና ደጋፊዎች በውድድሩ ስፍራ በመገኘት ብሔራዊ ቡድናቸውን እየደገፉ ይገኛሉ፡፡

    ፎቶ ቢቢሲ

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