- Advertisement - - Advertisement - - Advertisement - ፌርማታ ፅሁፎች የጋና ደጋፊዎች በኳታር በጋዜጣዉ ሪፓርተር - November 30, 2022 በሆንኩኝ አቧራ አንባቢ - November 30, 2022 የታላቁ መሪ ቅሬታ አንባቢ - November 30, 2022 የአምስቱ ዓመት መሪ ዕቅድ አንባቢ - November 30, 2022 ፌርማታ የጋና ደጋፊዎች በኳታር በ በጋዜጣዉ ሪፓርተር November 30, 2022 ትኩስ ፅሁፎች የጋና ደጋፊዎች በኳታር በጋዜጣዉ ሪፓርተር - November 30, 2022 በሆንኩኝ አቧራ አንባቢ - November 30, 2022 የታላቁ መሪ ቅሬታ አንባቢ - November 30, 2022 የአምስቱ ዓመት መሪ ዕቅድ አንባቢ - November 30, 2022 አፍሪካን በዓለም ዋንጫ ከወከሉት አምስት አገሮች አንዷ ጋና ናት፡፡ ውጤት እየቀናት ያለችው ጋና ደጋፊዎች በውድድሩ ስፍራ በመገኘት ብሔራዊ ቡድናቸውን እየደገፉ ይገኛሉ፡፡ፎቶ ቢቢሲ - Advertisement - - Advertisement - ተጨማሪ ለማንበብ ዜናቢዝነስፖለቲካማኅበራዊስፖርትኪንና ባህልልናገርርዕሰ አንቀጽዝንቅእኔ የምለዉፌርማታኮሮና ቫይረስ በብዛት የተነበቡ ፅሁፎች ክቡር ሚኒስትር[በተቋሙ ሠራተኞች የተወከሉ አንድ ባልደረባ ሚኒስትሩን ለማነጋገር ቀጠሮ ይዘው ወደ ቢሯቸው ገቡ] ተጨማሪ ለማንበብ ፖለቲካየጉራጌ ዞን ጥያቄና የክላስተር አደረጃጀት የገጠመው ተቃውሞ ተጨማሪ ለማንበብ ቢዝነስአዋሽ ባንክ ካፒታሉን ወደ 55 ቢሊዮን ብር ለማሳደግ ያስገደደው ምክንያት ምንድን ነው? ተጨማሪ ለማንበብ